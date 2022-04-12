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В Приморье нашли тело охотника, пропавшего при опрокидывании лодки - РИА Новости, 12.04.2022
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В Приморье нашли тело охотника, пропавшего при опрокидывании лодки
В Приморье нашли тело охотника, пропавшего при опрокидывании лодки - РИА Новости, 12.04.2022
В Приморье нашли тело охотника, пропавшего при опрокидывании лодки
Тело охотника, накануне вечером пропавшего на реке в Приморье после опрокидывания лодки, нашли родственники, сообщает региональный главк МЧС РФ. РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T07:43
2022-04-12T07:43
происшествия
анучинский район
приморский край
владивосток
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 12 апр — РИА Новости. Тело охотника, накануне вечером пропавшего на реке в Приморье после опрокидывания лодки, нашли родственники, сообщает региональный главк МЧС РФ.Ранее в управлении информировали, что в понедельник поздно вечером на реке Арсеньевка в Анучинском районе перевернулась резиновая лодка с двумя жителями Арсеньева. Они возвращались с охоты. Один из охотников самостоятельно выбрался на островок и позвонил на номер 112, его эвакуировали спасатели. Второго мужчину обнаружить не удалось."По информации ЕДДС Анучинского района, тело погибшего мужчины 1967 года рождения было обнаружено родственниками", — говорится в сообщении.
анучинский район
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происшествия, анучинский район, приморский край, владивосток, россия
07:43 12.04.2022
 
В Приморье нашли тело охотника, пропавшего при опрокидывании лодки

МЧС: в Приморье нашли тело охотника, пропавшего при опрокидывании лодки

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ВЛАДИВОСТОК, 12 апр — РИА Новости. Тело охотника, накануне вечером пропавшего на реке в Приморье после опрокидывания лодки, нашли родственники, сообщает региональный главк МЧС РФ.
Ранее в управлении информировали, что в понедельник поздно вечером на реке Арсеньевка в Анучинском районе перевернулась резиновая лодка с двумя жителями Арсеньева. Они возвращались с охоты. Один из охотников самостоятельно выбрался на островок и позвонил на номер 112, его эвакуировали спасатели. Второго мужчину обнаружить не удалось.
"По информации ЕДДС Анучинского района, тело погибшего мужчины 1967 года рождения было обнаружено родственниками", — говорится в сообщении.
 
ПроисшествияАнучинский районПриморский крайВладивостокРоссия
 
 
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