Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска обстреляли Ясиноватую, Пантелеймоновку и Озеряновку - РИА Новости, 12.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220412/obstrely-1783021396.html
Украинские войска обстреляли Ясиноватую, Пантелеймоновку и Озеряновку
Украинские войска обстреляли Ясиноватую, Пантелеймоновку и Озеряновку - РИА Новости, 12.04.2022
Украинские войска обстреляли Ясиноватую, Пантелеймоновку и Озеряновку
Украинские войска утром во вторник в течение 15 минут обстреляли Пантелеймоновку, Озеряновку и дважды Ясиноватую в Донецкой Народной Республике снарядами... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T07:36
2022-04-12T09:46
в мире
владимир путин
россия
украина
донбасс
ясиноватая
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0b/1782961223_0:202:3071:1929_1920x0_80_0_0_f80453c0946b87b702fc09b13ce74dce.jpg
ДОНЕЦК, 12 апр — РИА Новости. Украинские войска утром во вторник в течение 15 минут обстреляли Пантелеймоновку, Озеряновку и дважды Ясиноватую в Донецкой Народной Республике снарядами калибра 122 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Telegram-канале.Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
https://ria.ru/20220410/ukraina-1782697827.html
россия
украина
донбасс
ясиноватая
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0b/1782961223_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_b08e407946e55e363773282d96481e6d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, ясиноватая, донецкая народная республика
07:36 12.04.2022 (обновлено: 09:46 12.04.2022)
 
Украинские войска обстреляли Ясиноватую, Пантелеймоновку и Озеряновку

Украинские войска обстреляли Ясиноватую, Пантелеймоновку и Озеряновку в ДНР

© REUTERS / Stanislav YurchenkoВоеннослужащий Украины ведет огонь из гаубицы
Военнослужащий Украины ведет огонь из гаубицы - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© REUTERS / Stanislav Yurchenko
Военнослужащий Украины ведет огонь из гаубицы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 12 апр — РИА Новости. Украинские войска утром во вторник в течение 15 минут обстреляли Пантелеймоновку, Озеряновку и дважды Ясиноватую в Донецкой Народной Республике снарядами калибра 122 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Telegram-канале.
  • В 06:45 и 06:55 ВСУ обстреляли Ясиноватую, выпустив по пять снарядов;
  • В 06:55 украинские формирования атаковали Пантелеймоновку, использовав пять снарядов;
  • В 07:00 силовики выпустили шесть снарядов по Озеряновке.
Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
Украинские военные в городе Буча - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
10 апреля, 08:00
Запад увидел истинное лицо Украины. И оно ему понравилось
 
В миреВладимир ПутинРоссияУкраинаДонбассЯсиноватаяДонецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала