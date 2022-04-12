https://ria.ru/20220412/obstrely-1783021396.html
Украинские войска обстреляли Ясиноватую, Пантелеймоновку и Озеряновку
Украинские войска обстреляли Ясиноватую, Пантелеймоновку и Озеряновку - РИА Новости, 12.04.2022
Украинские войска обстреляли Ясиноватую, Пантелеймоновку и Озеряновку
Украинские войска утром во вторник в течение 15 минут обстреляли Пантелеймоновку, Озеряновку и дважды Ясиноватую в Донецкой Народной Республике снарядами... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T07:36
2022-04-12T07:36
2022-04-12T09:46
в мире
владимир путин
россия
украина
донбасс
ясиноватая
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0b/1782961223_0:202:3071:1929_1920x0_80_0_0_f80453c0946b87b702fc09b13ce74dce.jpg
ДОНЕЦК, 12 апр — РИА Новости. Украинские войска утром во вторник в течение 15 минут обстреляли Пантелеймоновку, Озеряновку и дважды Ясиноватую в Донецкой Народной Республике снарядами калибра 122 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Telegram-канале.Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
https://ria.ru/20220410/ukraina-1782697827.html
россия
украина
донбасс
ясиноватая
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0b/1782961223_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_b08e407946e55e363773282d96481e6d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, ясиноватая, донецкая народная республика
07:36 12.04.2022 (обновлено: 09:46 12.04.2022)
Украинские войска обстреляли Ясиноватую, Пантелеймоновку и Озеряновку
Украинские войска обстреляли Ясиноватую, Пантелеймоновку и Озеряновку в ДНР