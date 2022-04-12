https://ria.ru/20220412/obstrely-1783021396.html

Украинские войска обстреляли Ясиноватую, Пантелеймоновку и Озеряновку

Украинские войска обстреляли Ясиноватую, Пантелеймоновку и Озеряновку - РИА Новости, 12.04.2022

Украинские войска обстреляли Ясиноватую, Пантелеймоновку и Озеряновку

Украинские войска утром во вторник в течение 15 минут обстреляли Пантелеймоновку, Озеряновку и дважды Ясиноватую в Донецкой Народной Республике снарядами... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T07:36

2022-04-12T07:36

2022-04-12T09:46

в мире

владимир путин

россия

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донбасс

ясиноватая

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 12 апр — РИА Новости. Украинские войска утром во вторник в течение 15 минут обстреляли Пантелеймоновку, Озеряновку и дважды Ясиноватую в Донецкой Народной Республике снарядами калибра 122 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Telegram-канале.Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.

https://ria.ru/20220410/ukraina-1782697827.html

россия

украина

донбасс

ясиноватая

донецкая народная республика

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в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, ясиноватая, донецкая народная республика