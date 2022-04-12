20:27 12.04.2022 (обновлено: 20:33 12.04.2022)
Украинские войска обстреляли поселок Донецкий в ЛНР
Представительство ЛНР в СЦКК: украинские войска обстреляли поселок Донецкий
© AFP 2022 / Anatolii StepanovУкраинская реактивная система залпового огня БМ-21 "Град" под Луганском
Украинская реактивная система залпового огня БМ-21 "Град" под Луганском. Архивное фото
ЛУГАНСК, 12 апр – РИА Новости. Украинские войска обстреляли во вторник поселок Донецкий в Луганской народной республике снарядами калибром 152 миллиметра, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел... с направления населенного пункта Нижнее по населенному пункту Донецкий с применением артиллерийского орудия 152 миллиметра (5 снарядов)", - сообщается в Telegram-канале представительства. Отмечается, что обстрел был зафиксирован в 18.55 мск.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.