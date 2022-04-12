https://ria.ru/20220412/obstrel-1783204473.html

Украинские войска обстреляли поселок Донецкий в ЛНР

Украинские войска обстреляли поселок Донецкий в ЛНР - РИА Новости, 12.04.2022

Украинские войска обстреляли поселок Донецкий в ЛНР

Украинские войска обстреляли во вторник поселок Донецкий в Луганской народной республике снарядами калибром 152 миллиметра, сообщает представительство ЛНР в... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T20:27

2022-04-12T20:27

2022-04-12T20:33

обострение ситуации в днр и лнр

россия

украина

в мире

донбасс

удар всу по нефтебазе в белгороде

луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 12 апр – РИА Новости. Украинские войска обстреляли во вторник поселок Донецкий в Луганской народной республике снарядами калибром 152 миллиметра, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел... с направления населенного пункта Нижнее по населенному пункту Донецкий с применением артиллерийского орудия 152 миллиметра (5 снарядов)", - сообщается в Telegram-канале представительства. Отмечается, что обстрел был зафиксирован в 18.55 мск.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220412/oruzhie-1782940050.html

россия

украина

донбасс

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, украина, в мире, донбасс, удар всу по нефтебазе в белгороде, луганская народная республика