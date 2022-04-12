Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска обстреляли поселок Донецкий в ЛНР - РИА Новости, 12.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220412/obstrel-1783204473.html
Украинские войска обстреляли поселок Донецкий в ЛНР
Украинские войска обстреляли поселок Донецкий в ЛНР - РИА Новости, 12.04.2022
Украинские войска обстреляли поселок Донецкий в ЛНР
Украинские войска обстреляли во вторник поселок Донецкий в Луганской народной республике снарядами калибром 152 миллиметра, сообщает представительство ЛНР в... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T20:27
2022-04-12T20:33
обострение ситуации в днр и лнр
россия
украина
в мире
донбасс
удар всу по нефтебазе в белгороде
луганская народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0a/1782798870_0:370:2982:2047_1920x0_80_0_0_b11d6f50e6c48d51ec27b22acb79d5cd.jpg
ЛУГАНСК, 12 апр – РИА Новости. Украинские войска обстреляли во вторник поселок Донецкий в Луганской народной республике снарядами калибром 152 миллиметра, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел... с направления населенного пункта Нижнее по населенному пункту Донецкий с применением артиллерийского орудия 152 миллиметра (5 снарядов)", - сообщается в Telegram-канале представительства. Отмечается, что обстрел был зафиксирован в 18.55 мск.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220412/oruzhie-1782940050.html
россия
украина
донбасс
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0a/1782798870_337:497:2403:2047_1920x0_80_0_0_d0fa8c30150f6fb019a30a58b391e53b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, в мире, донбасс, удар всу по нефтебазе в белгороде, луганская народная республика
20:27 12.04.2022 (обновлено: 20:33 12.04.2022)
 
Украинские войска обстреляли поселок Донецкий в ЛНР

Представительство ЛНР в СЦКК: украинские войска обстреляли поселок Донецкий

© AFP 2022 / Anatolii StepanovУкраинская реактивная система залпового огня БМ-21 "Град" под Луганском
Украинская реактивная система залпового огня БМ-21 Град под Луганском - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© AFP 2022 / Anatolii Stepanov
Украинская реактивная система залпового огня БМ-21 "Град" под Луганском. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 12 апр – РИА Новости. Украинские войска обстреляли во вторник поселок Донецкий в Луганской народной республике снарядами калибром 152 миллиметра, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел... с направления населенного пункта Нижнее по населенному пункту Донецкий с применением артиллерийского орудия 152 миллиметра (5 снарядов)", - сообщается в Telegram-канале представительства. Отмечается, что обстрел был зафиксирован в 18.55 мск.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Военнослужащий ВСУ с противотанковым ракетным комплексом NLAW в Киевской области - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
Вчера, 08:00
"Такого еще не поставляли". Какое оружие Украина получит от Запада
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРРоссияУкраинаВ миреДонбассУдар ВСУ по нефтебазе в БелгородеЛуганская Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала