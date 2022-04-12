https://ria.ru/20220412/obstrel-1783184393.html

Житель ЛНР рассказал, что ВСУ обстреливали жилые дома "ради забавы"

Житель ЛНР рассказал, что ВСУ обстреливали жилые дома "ради забавы" - РИА Новости, 12.04.2022

Житель ЛНР рассказал, что ВСУ обстреливали жилые дома "ради забавы"

Житель прифронтового поселка Фрунзе в Луганской народной республике Евгений Васильченко рассказал журналистам, что украинские войска, стоявшие на позициях у... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T18:43

2022-04-12T18:43

2022-04-12T18:59

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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ФРУНЗЕ (ЛНР), 12 апр - РИА Новости. Житель прифронтового поселка Фрунзе в Луганской народной республике Евгений Васильченко рассказал журналистам, что украинские войска, стоявшие на позициях у поселка, выезжали "ради забавы" на боевой машине пехоты (БМП) и обстреливали жилые дома.Ранее представительство ЛНР в СЦКК сообщало об обстреле 11 апреля поселка Фрунзе из реактивных систем залпового огня "Град", в результате чего была ранена женщина и пострадали хозпостройки."Выезжает БМП и вот у них ради забавы было что ли, по поселку "поливает" (обстреливает – ред.). В позапрошлом году у нас хату побило, в сарае все побито, но там снаряды хоть меньше у БМП - не "Град", которым сейчас обстреляли… Только немного очухались, они опять теперь" - рассказал Васильченко.Он уточнил, что в этот раз в результате обстрела у него сгорели хозпостройки и были ранены коровы.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220411/obstrel-1782965711.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220412/irmino-1783093018.html

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в мире, фрунзе, луганская народная республика, сцкк, лнр, бмп, донбасс