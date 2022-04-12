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ВСУ обстреляли Ясиноватую из "Градов" - РИА Новости, 12.04.2022
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ВСУ обстреляли Ясиноватую из "Градов"
ВСУ обстреляли Ясиноватую из "Градов" - РИА Новости, 12.04.2022
ВСУ обстреляли Ясиноватую из "Градов"
Украинские войска в очередной раз открыли огонь по Ясиноватой в ДНР, выпустили по населенному пункту 10 ракет из БМ-21 "Град", сообщили в представительстве ДНР... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T14:31
2022-04-12T16:55
в мире
украина
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ДОНЕЦК, 12 апр - РИА Новости. Украинские войска в очередной раз открыли огонь по Ясиноватой в ДНР, выпустили по населенному пункту 10 ракет из БМ-21 "Град", сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 14:20 (совпадает с мск) – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник уже сообщало о двух обстрелах Ясиноватой, в том числе из БМ-21 "Град".Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, украина
14:31 12.04.2022 (обновлено: 16:55 12.04.2022)
 
ВСУ обстреляли Ясиноватую из "Градов"

Украинские войска обстреляли Ясиноватую из "Градов"

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела города Ясиноватая в ДНР
Последствия обстрела города Ясиноватая в ДНР - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Последствия обстрела города Ясиноватая в ДНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 12 апр - РИА Новости. Украинские войска в очередной раз открыли огонь по Ясиноватой в ДНР, выпустили по населенному пункту 10 ракет из БМ-21 "Град", сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 14:20 (совпадает с мск) – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник уже сообщало о двух обстрелах Ясиноватой, в том числе из БМ-21 "Град".
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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