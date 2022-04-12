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Бастрыкин поручил расследовать обстрел съемочной группы Первого канала - РИА Новости, 12.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220412/obstrel-1783065657.html
Бастрыкин поручил расследовать обстрел съемочной группы Первого канала
Бастрыкин поручил расследовать обстрел съемочной группы Первого канала - РИА Новости, 12.04.2022
Бастрыкин поручил расследовать обстрел съемочной группы Первого канала
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать факт обстрела украинскими националистами съемочной группы Первого канала в Мариуполе, сообщили РИА... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T11:43
2022-04-12T12:02
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
мариуполь
украина
вооруженные силы украины
первый канал (телеканал)
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать факт обстрела украинскими националистами съемочной группы Первого канала в Мариуполе, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Ранее Первый канал сообщил, что его корреспондент Ирина Куксенкова получила ранения, попав в Мариуполе под обстрел националистов, оператор и звукооператор не пострадали."Бастрыкин поручил ГСУ СК России расследовать факт ранения корреспондента Первого канала Ирины Куксенковой в результате обстрела съемочной группы украинскими националистами в Мариуполе... Бастрыкин поручил следователям провести весь комплекс процессуальных действий для фиксации обстоятельств совершения преступления в отношении представителей российских СМИ и установления причастных к этому лиц с целью последующего привлечения их к уголовной ответственности", - сказали в ведомстве.По данным СК, съемочная группа российского ТВ-канала на задании в Мариуполе попала под обстрел из гранатомета АГС-17 со стороны украинских националистов. В результате этого Куксенкова получила осколочные ранения в ноги. После оказания первой помощи военными журналистку госпитализировали в Донецк.
https://ria.ru/20220329/ranenie-1780741050.html
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в мире, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), мариуполь, украина, вооруженные силы украины, первый канал (телеканал), россия, ситуация в днр и лнр
11:43 12.04.2022 (обновлено: 12:02 12.04.2022)
 
Бастрыкин поручил расследовать обстрел съемочной группы Первого канала

Бастрыкин поручил расследовать обстрел съемочной группы Первого канала в Мариуполе

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать факт обстрела украинскими националистами съемочной группы Первого канала в Мариуполе, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее Первый канал сообщил, что его корреспондент Ирина Куксенкова получила ранения, попав в Мариуполе под обстрел националистов, оператор и звукооператор не пострадали.
"Бастрыкин поручил ГСУ СК России расследовать факт ранения корреспондента Первого канала Ирины Куксенковой в результате обстрела съемочной группы украинскими националистами в Мариуполе... Бастрыкин поручил следователям провести весь комплекс процессуальных действий для фиксации обстоятельств совершения преступления в отношении представителей российских СМИ и установления причастных к этому лиц с целью последующего привлечения их к уголовной ответственности", - сказали в ведомстве.
По данным СК, съемочная группа российского ТВ-канала на задании в Мариуполе попала под обстрел из гранатомета АГС-17 со стороны украинских националистов. В результате этого Куксенкова получила осколочные ранения в ноги. После оказания первой помощи военными журналистку госпитализировали в Донецк.
Родион Северьянов
29 марта, 18:36Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Корреспондент "Известий" получил ранение под Мариуполем
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)МариупольУкраинаВооруженные силы УкраиныПервый канал (телеканал)РоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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