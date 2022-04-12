https://ria.ru/20220412/obstrel-1783065657.html

Бастрыкин поручил расследовать обстрел съемочной группы Первого канала

Бастрыкин поручил расследовать обстрел съемочной группы Первого канала - РИА Новости, 12.04.2022

Бастрыкин поручил расследовать обстрел съемочной группы Первого канала

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать факт обстрела украинскими националистами съемочной группы Первого канала в Мариуполе, сообщили РИА... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T11:43

2022-04-12T11:43

2022-04-12T12:02

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

мариуполь

украина

вооруженные силы украины

первый канал (телеканал)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_594087b3123594a4dcdbf17a76fdd378.jpg

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать факт обстрела украинскими националистами съемочной группы Первого канала в Мариуполе, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Ранее Первый канал сообщил, что его корреспондент Ирина Куксенкова получила ранения, попав в Мариуполе под обстрел националистов, оператор и звукооператор не пострадали."Бастрыкин поручил ГСУ СК России расследовать факт ранения корреспондента Первого канала Ирины Куксенковой в результате обстрела съемочной группы украинскими националистами в Мариуполе... Бастрыкин поручил следователям провести весь комплекс процессуальных действий для фиксации обстоятельств совершения преступления в отношении представителей российских СМИ и установления причастных к этому лиц с целью последующего привлечения их к уголовной ответственности", - сказали в ведомстве.По данным СК, съемочная группа российского ТВ-канала на задании в Мариуполе попала под обстрел из гранатомета АГС-17 со стороны украинских националистов. В результате этого Куксенкова получила осколочные ранения в ноги. После оказания первой помощи военными журналистку госпитализировали в Донецк.

https://ria.ru/20220329/ranenie-1780741050.html

мариуполь

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), мариуполь, украина, вооруженные силы украины, первый канал (телеканал), россия, ситуация в днр и лнр