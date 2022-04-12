https://ria.ru/20220412/obse-1783121763.html

Захарова призвала миссию ОБСЕ рассказать о своих функциях в Донбассе

Захарова призвала миссию ОБСЕ рассказать о своих функциях в Донбассе - РИА Новости, 12.04.2022

Захарова призвала миссию ОБСЕ рассказать о своих функциях в Донбассе

Мониторинговая миссия ОБСЕ должна подробно объяснить, какие функции и в каком формате она выполняла на Донбассе, заявила официальный представитель МИД России... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T15:07

2022-04-12T15:07

2022-04-12T15:07

в мире

наталья никонорова

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россия

обсе

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Мониторинговая миссия ОБСЕ должна подробно объяснить, какие функции и в каком формате она выполняла на Донбассе, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Нужно объясниться, чем эта миссия занимается сейчас. Хотя еще раз говорю, слово миссия здесь не очень уместно, потому что они сами себя так называют, хотя таковыми более не являются уже достаточное время. Это еще предстоит все выяснить. Но мне кажется, сейчас должна выступить с соответствующими заявлениями эта организация и объяснится: что, в каком формате она делает в данном регионе," - сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 24".Глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила в Telegram, что ОБСЕ должна до 30 апреля прекратить свою деятельность на территории ДНР. По ее словам, деятельность миссии не должна продолжаться на территории Республики, поскольку и политическая реальность изменилась – Минские соглашения уже неактуальны, и правовая реальность изменилась благодаря официальному признанию ДНР со стороны РФ.

https://radiosputnik.ria.ru/20220412/dnr-1783031708.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, наталья никонорова, донецкая народная республика, россия, обсе, мид днр