Захарова призвала миссию ОБСЕ рассказать о своих функциях в Донбассе
Представитель МИД Захарова призвала миссию ОБСЕ рассказать о своих функциях в Донбассе
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкАвтомобили специальной мониторинговой миссии ОБСЕ покидают территорию Донецкой народной республики
Автомобили специальной мониторинговой миссии ОБСЕ покидают территорию Донецкой народной республики. Архивное фото
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Мониторинговая миссия ОБСЕ должна подробно объяснить, какие функции и в каком формате она выполняла на Донбассе, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Нужно объясниться, чем эта миссия занимается сейчас. Хотя еще раз говорю, слово миссия здесь не очень уместно, потому что они сами себя так называют, хотя таковыми более не являются уже достаточное время. Это еще предстоит все выяснить. Но мне кажется, сейчас должна выступить с соответствующими заявлениями эта организация и объяснится: что, в каком формате она делает в данном регионе," - сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 24".
Глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила в Telegram, что ОБСЕ должна до 30 апреля прекратить свою деятельность на территории ДНР. По ее словам, деятельность миссии не должна продолжаться на территории Республики, поскольку и политическая реальность изменилась – Минские соглашения уже неактуальны, и правовая реальность изменилась благодаря официальному признанию ДНР со стороны РФ.