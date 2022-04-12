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Захарова призвала миссию ОБСЕ рассказать о своих функциях в Донбассе - РИА Новости, 12.04.2022
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Захарова призвала миссию ОБСЕ рассказать о своих функциях в Донбассе
Захарова призвала миссию ОБСЕ рассказать о своих функциях в Донбассе - РИА Новости, 12.04.2022
Захарова призвала миссию ОБСЕ рассказать о своих функциях в Донбассе
Мониторинговая миссия ОБСЕ должна подробно объяснить, какие функции и в каком формате она выполняла на Донбассе, заявила официальный представитель МИД России... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T15:07
2022-04-12T15:07
в мире
наталья никонорова
донецкая народная республика
россия
обсе
мид днр
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Мониторинговая миссия ОБСЕ должна подробно объяснить, какие функции и в каком формате она выполняла на Донбассе, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Нужно объясниться, чем эта миссия занимается сейчас. Хотя еще раз говорю, слово миссия здесь не очень уместно, потому что они сами себя так называют, хотя таковыми более не являются уже достаточное время. Это еще предстоит все выяснить. Но мне кажется, сейчас должна выступить с соответствующими заявлениями эта организация и объяснится: что, в каком формате она делает в данном регионе," - сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 24".Глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила в Telegram, что ОБСЕ должна до 30 апреля прекратить свою деятельность на территории ДНР. По ее словам, деятельность миссии не должна продолжаться на территории Республики, поскольку и политическая реальность изменилась – Минские соглашения уже неактуальны, и правовая реальность изменилась благодаря официальному признанию ДНР со стороны РФ.
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донецкая народная республика
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в мире, наталья никонорова, донецкая народная республика, россия, обсе, мид днр
15:07 12.04.2022
 
Захарова призвала миссию ОБСЕ рассказать о своих функциях в Донбассе

Представитель МИД Захарова призвала миссию ОБСЕ рассказать о своих функциях в Донбассе

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкАвтомобили специальной мониторинговой миссии ОБСЕ покидают территорию Донецкой народной республики
Автомобили специальной мониторинговой миссии ОБСЕ покидают территорию Донецкой народной республики - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Автомобили специальной мониторинговой миссии ОБСЕ покидают территорию Донецкой народной республики. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Мониторинговая миссия ОБСЕ должна подробно объяснить, какие функции и в каком формате она выполняла на Донбассе, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Нужно объясниться, чем эта миссия занимается сейчас. Хотя еще раз говорю, слово миссия здесь не очень уместно, потому что они сами себя так называют, хотя таковыми более не являются уже достаточное время. Это еще предстоит все выяснить. Но мне кажется, сейчас должна выступить с соответствующими заявлениями эта организация и объяснится: что, в каком формате она делает в данном регионе," - сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 24".
Глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила в Telegram, что ОБСЕ должна до 30 апреля прекратить свою деятельность на территории ДНР. По ее словам, деятельность миссии не должна продолжаться на территории Республики, поскольку и политическая реальность изменилась – Минские соглашения уже неактуальны, и правовая реальность изменилась благодаря официальному признанию ДНР со стороны РФ.
Полномочный представитель ДНР Наталья Никонорова - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
09:28В мире
В ДНР назвали срок прекращения работы СММ ОБСЕ в республике
 
В миреНаталья НиконороваДонецкая Народная РеспубликаРоссияОБСЕМИД ДНР
 
 
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