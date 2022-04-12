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СММ ОБСЕ должна будет прекратить деятельность в ДНР до 30 апреля - РИА Новости, 12.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220412/obse-1783027255.html
СММ ОБСЕ должна будет прекратить деятельность в ДНР до 30 апреля
СММ ОБСЕ должна будет прекратить деятельность в ДНР до 30 апреля - РИА Новости, 12.04.2022
СММ ОБСЕ должна будет прекратить деятельность в ДНР до 30 апреля
СММ ОБСЕ должна до 30 апреля прекратить свою деятельность на территории ДНР, заявила глава МИД ДНР Наталья Никонорова в Telegram. РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T08:56
2022-04-12T08:56
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
смм обсе
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ДОНЕЦК, 12 апр - РИА Новости. СММ ОБСЕ должна до 30 апреля прекратить свою деятельность на территории ДНР, заявила глава МИД ДНР Наталья Никонорова в Telegram."Деятельность Миссии не должна продолжаться на территории Республики, поскольку и политическая реальность изменилась – Минские соглашения уже неактуальны, и правовая реальность изменилась благодаря официальному признанию ДНР со стороны РФ", - сказала она.По словам Никоноровой, "на данный момент это постановление уже доведено до местного персонала СММ ОБСЕ, соответственно, до 30 апреля они должны совершить все необходимые действия, чтобы прекратить свою деятельность на территории Республики".
https://ria.ru/20220412/oruzhie-1782940050.html
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в мире, донецкая народная республика, смм обсе
08:56 12.04.2022
 
СММ ОБСЕ должна будет прекратить деятельность в ДНР до 30 апреля

СММ ОБСЕ должна будет прекратить деятельность на территории ДНР до 30 апреля

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредставители мониторинговой миссии ОБСЕ в Донецке
Представители мониторинговой миссии ОБСЕ в Донецке - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Представители мониторинговой миссии ОБСЕ в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 12 апр - РИА Новости. СММ ОБСЕ должна до 30 апреля прекратить свою деятельность на территории ДНР, заявила глава МИД ДНР Наталья Никонорова в Telegram.
"Деятельность Миссии не должна продолжаться на территории Республики, поскольку и политическая реальность изменилась – Минские соглашения уже неактуальны, и правовая реальность изменилась благодаря официальному признанию ДНР со стороны РФ", - сказала она.
По словам Никоноровой, "на данный момент это постановление уже доведено до местного персонала СММ ОБСЕ, соответственно, до 30 апреля они должны совершить все необходимые действия, чтобы прекратить свою деятельность на территории Республики".
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