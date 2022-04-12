https://ria.ru/20220412/obse-1783027255.html
СММ ОБСЕ должна будет прекратить деятельность в ДНР до 30 апреля
СММ ОБСЕ должна будет прекратить деятельность в ДНР до 30 апреля - РИА Новости, 12.04.2022
СММ ОБСЕ должна будет прекратить деятельность в ДНР до 30 апреля
СММ ОБСЕ должна до 30 апреля прекратить свою деятельность на территории ДНР, заявила глава МИД ДНР Наталья Никонорова в Telegram. РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T08:56
2022-04-12T08:56
2022-04-12T08:56
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
смм обсе
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ДОНЕЦК, 12 апр - РИА Новости. СММ ОБСЕ должна до 30 апреля прекратить свою деятельность на территории ДНР, заявила глава МИД ДНР Наталья Никонорова в Telegram."Деятельность Миссии не должна продолжаться на территории Республики, поскольку и политическая реальность изменилась – Минские соглашения уже неактуальны, и правовая реальность изменилась благодаря официальному признанию ДНР со стороны РФ", - сказала она.По словам Никоноровой, "на данный момент это постановление уже доведено до местного персонала СММ ОБСЕ, соответственно, до 30 апреля они должны совершить все необходимые действия, чтобы прекратить свою деятельность на территории Республики".
https://ria.ru/20220412/oruzhie-1782940050.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, смм обсе
СММ ОБСЕ должна будет прекратить деятельность в ДНР до 30 апреля
СММ ОБСЕ должна будет прекратить деятельность на территории ДНР до 30 апреля