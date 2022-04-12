https://ria.ru/20220412/obmen-1783012215.html

Пентагон: США и Индия запустят "оборонный обмен" в космической сфере

Пентагон: США и Индия запустят "оборонный обмен" в космической сфере - РИА Новости, 12.04.2022

Пентагон: США и Индия запустят "оборонный обмен" в космической сфере

США и Индия к концу года запустят "оборонный обмен" в космической сфере между военными ведомствами, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин. РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T00:25

2022-04-12T00:25

2022-04-12T01:48

космос - риа наука

в мире

пентагон

сша

вашингтон

индия

ллойд остин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595558946_0:392:2592:1850_1920x0_80_0_0_2640d7fc72be956c190f048c6e0c52a0.jpg

ВАШИНГТОН, 12 апр — РИА Новости. США и Индия к концу года запустят "оборонный обмен" в космической сфере между военными ведомствами, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин."Мы привержены запуску к концу этого года нового оборонного обмена между нашим космическим командованием и индийским оборонным космическим агентством", — сказал Остин на пресс-конференции по итогам американо-индийских переговоров в формате "2+2".Он добавил, что растет кооперация стран и в киберсфере.

https://ria.ru/20220411/indiya-1783001095.html

сша

вашингтон

индия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

космос - риа наука, в мире, пентагон, сша, вашингтон, индия, ллойд остин