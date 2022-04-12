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Пентагон: США и Индия запустят "оборонный обмен" в космической сфере - РИА Новости, 12.04.2022
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Пентагон: США и Индия запустят "оборонный обмен" в космической сфере
Пентагон: США и Индия запустят "оборонный обмен" в космической сфере - РИА Новости, 12.04.2022
Пентагон: США и Индия запустят "оборонный обмен" в космической сфере
США и Индия к концу года запустят "оборонный обмен" в космической сфере между военными ведомствами, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин. РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T00:25
2022-04-12T01:48
космос - риа наука
в мире
пентагон
сша
вашингтон
индия
ллойд остин
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ВАШИНГТОН, 12 апр — РИА Новости. США и Индия к концу года запустят "оборонный обмен" в космической сфере между военными ведомствами, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин."Мы привержены запуску к концу этого года нового оборонного обмена между нашим космическим командованием и индийским оборонным космическим агентством", — сказал Остин на пресс-конференции по итогам американо-индийских переговоров в формате "2+2".Он добавил, что растет кооперация стран и в киберсфере.
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космос - риа наука, в мире, пентагон, сша, вашингтон, индия, ллойд остин
00:25 12.04.2022 (обновлено: 01:48 12.04.2022)
 
Пентагон: США и Индия запустят "оборонный обмен" в космической сфере

Пентагон: США и Индия к концу года запустят "оборонный обмен" в космической сфере

CC BY 2.0 / gregwest98 / Пентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
CC BY 2.0 / gregwest98 /
Пентагон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 апр — РИА Новости. США и Индия к концу года запустят "оборонный обмен" в космической сфере между военными ведомствами, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин.
"Мы привержены запуску к концу этого года нового оборонного обмена между нашим космическим командованием и индийским оборонным космическим агентством", — сказал Остин на пресс-конференции по итогам американо-индийских переговоров в формате "2+2".
Он добавил, что растет кооперация стран и в киберсфере.
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
Вчера, 21:51
Белый дом ожидает, что Индия не станет наращивать закупки топлива из России
 
Космос - РИА НаукаВ миреПентагонСШАВашингтонИндияЛлойд Остин
 
 
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