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Nokia уходит с российского рынка - РИА Новости, 12.04.2022
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Nokia уходит с российского рынка
Nokia уходит с российского рынка - РИА Новости, 12.04.2022
Nokia уходит с российского рынка
Финская компания Nokia, производящая телекоммуникационное оборудование, объявила об уходе с российского рынка. РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T09:09
2022-04-12T11:12
в мире
nokia corporation
россия
финляндия
владимир путин
эспоо
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ХЕЛЬСИНКИ, 12 апр — РИА Новости. Финская компания Nokia, производящая телекоммуникационное оборудование, объявила об уходе с российского рынка.Как отмечается в пресс-релизе, это решение связано с началом российской спецоперации на Украине.Подчеркивается, что приоритетом для компании остаются безопасность и благополучие сотрудников.В Nokia напомнили, что в 2021-м на долю России пришлось менее двух процентов чистых продаж. Там уверены, что повышение спроса в других регионах компенсирует потери и компания достигнет прогнозируемых на 2022 год финансовых результатов.Nokia Corporation производит оборудование для мобильных, фиксированных, широкополосных и IP-сетей. Штаб-квартира находится в финском городе Эспоо. Клиенты Nokia обслуживают по всему миру 6,4 миллиарда абонентов.Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Они уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, nokia corporation, россия, финляндия, владимир путин, эспоо
09:09 12.04.2022 (обновлено: 11:12 12.04.2022)
 
Nokia уходит с российского рынка

Финская компания Nokia объявила об уходе с российского рынка

© AFP 2022 / Vesa Moilanen / LehtikuvaШтаб-квартира сетевой компании Nokia
Штаб-квартира сетевой компании Nokia - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© AFP 2022 / Vesa Moilanen / Lehtikuva
Штаб-квартира сетевой компании Nokia
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 12 апр — РИА Новости. Финская компания Nokia, производящая телекоммуникационное оборудование, объявила об уходе с российского рынка.
Как отмечается в пресс-релизе, это решение связано с началом российской спецоперации на Украине.
"За последние недели мы приостановили поставки, остановили новый бизнес и переносим нашу ограниченную научно-исследовательскую деятельность за пределы России. Теперь мы можем объявить о выходе с российского рынка", — говорится в сообщении.
Подчеркивается, что приоритетом для компании остаются безопасность и благополучие сотрудников.
В Nokia напомнили, что в 2021-м на долю России пришлось менее двух процентов чистых продаж. Там уверены, что повышение спроса в других регионах компенсирует потери и компания достигнет прогнозируемых на 2022 год финансовых результатов.
Nokia Corporation производит оборудование для мобильных, фиксированных, широкополосных и IP-сетей. Штаб-квартира находится в финском городе Эспоо. Клиенты Nokia обслуживают по всему миру 6,4 миллиарда абонентов.
Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Они уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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