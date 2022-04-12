https://ria.ru/20220412/nokia-1783028987.html

Nokia уходит с российского рынка

Nokia уходит с российского рынка - РИА Новости, 12.04.2022

Nokia уходит с российского рынка

Финская компания Nokia, производящая телекоммуникационное оборудование, объявила об уходе с российского рынка. РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T09:09

2022-04-12T09:09

2022-04-12T11:12

в мире

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россия

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ХЕЛЬСИНКИ, 12 апр — РИА Новости. Финская компания Nokia, производящая телекоммуникационное оборудование, объявила об уходе с российского рынка.Как отмечается в пресс-релизе, это решение связано с началом российской спецоперации на Украине.Подчеркивается, что приоритетом для компании остаются безопасность и благополучие сотрудников.В Nokia напомнили, что в 2021-м на долю России пришлось менее двух процентов чистых продаж. Там уверены, что повышение спроса в других регионах компенсирует потери и компания достигнет прогнозируемых на 2022 год финансовых результатов.Nokia Corporation производит оборудование для мобильных, фиксированных, широкополосных и IP-сетей. Штаб-квартира находится в финском городе Эспоо. Клиенты Nokia обслуживают по всему миру 6,4 миллиарда абонентов.Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Они уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, nokia corporation, россия, финляндия, владимир путин, эспоо