https://ria.ru/20220412/netflix-1783183515.html

Вышел трейлер четвертого сезона "Очень странных дел"

Вышел трейлер четвертого сезона "Очень странных дел" - РИА Новости, 12.04.2022

Вышел трейлер четвертого сезона "Очень странных дел"

Netflix представил трейлер четвертого сезона "Очень странных дел", сообщает Collider. РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T18:42

2022-04-12T18:42

2022-04-12T18:42

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МОСКВА, 12 АПР — РИА Новости. Netflix представил трейлер четвертого сезона "Очень странных дел", сообщает Collider. События в новых сериях разворачиваются спустя шесть месяцев после битвы с монстром в финале предыдущего выпуска. Каждый из героев пытается приспособиться к новой жизни. Лукас (Калеб Маклафлин), например, может стать популярным, так как он играет в команде по баскетболу. Макс (Сэди Синк) же скорбит по сводному брату Билли (Дэйкер Монтгомери) — в ролике она показана возле его могилы. Правда, спокойная жизнь в Хоукинсе продлилась недолго. Судя по трейлеру, городу вновь угрожает опасность. Одиннадцатой (Милли Бобби Браун), Майку (Финн Вулфхард) и их друзьям предстоит столкнуться с очередным монстром из параллельного мира. О событиях предстоящих серий в ролике рассказывается под запоминающийся саундтрек — за кадром звучит ремикс трека "Separate ways (Worlds apart)" группы Journey. Оригинальная песня вышла в 1983 году. Шоу "Очень странные дела" выходит на стриминговом сервисе с 2016 года. Первая часть нового сезона будет выпущена 27 мая 2022 года, премьера второй половины запланирована на 1 июля.

https://ria.ru/20220412/potter-1783044416.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, netflix