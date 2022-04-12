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Цены на нефть усилили рост до пяти процентов - РИА Новости, 12.04.2022
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220412/neft-1783156655.html
Цены на нефть усилили рост до пяти процентов
Цены на нефть усилили рост до пяти процентов - РИА Новости, 12.04.2022
Цены на нефть усилили рост до пяти процентов
Мировые цены на нефть во вторник увеличивают темпы роста до 5%, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T16:45
2022-04-12T16:45
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
brent
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Мировые цены на нефть во вторник увеличивают темпы роста до 5%, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 16.27 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивала на 5,14% - до 103,54 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI - на 4,97%, до 98,98 доллара.
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экономика, brent
16:45 12.04.2022
 
Цены на нефть усилили рост до пяти процентов

Мировые цены на нефть усилили рост до пяти процентов

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан
Нефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Нефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Мировые цены на нефть во вторник увеличивают темпы роста до 5%, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 16.27 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивала на 5,14% - до 103,54 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI - на 4,97%, до 98,98 доллара.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
12:04
Зеленский призвал ЕС определить сроки отказа от газа и нефти из России
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаBrent
 
 
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