https://ria.ru/20220412/neft-1783156655.html
Цены на нефть усилили рост до пяти процентов
Цены на нефть усилили рост до пяти процентов - РИА Новости, 12.04.2022
Цены на нефть усилили рост до пяти процентов
Мировые цены на нефть во вторник увеличивают темпы роста до 5%, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T16:45
2022-04-12T16:45
2022-04-12T16:45
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
brent
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Мировые цены на нефть во вторник увеличивают темпы роста до 5%, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 16.27 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивала на 5,14% - до 103,54 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI - на 4,97%, до 98,98 доллара.
https://ria.ru/20220412/zelenskiy-1783070185.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, brent
Цены на нефть усилили рост до пяти процентов
Мировые цены на нефть усилили рост до пяти процентов