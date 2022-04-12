https://ria.ru/20220412/neft-1783156655.html

Цены на нефть усилили рост до пяти процентов

Цены на нефть усилили рост до пяти процентов - РИА Новости, 12.04.2022

Цены на нефть усилили рост до пяти процентов

Мировые цены на нефть во вторник увеличивают темпы роста до 5%, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T16:45

2022-04-12T16:45

2022-04-12T16:45

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

brent

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Мировые цены на нефть во вторник увеличивают темпы роста до 5%, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 16.27 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивала на 5,14% - до 103,54 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI - на 4,97%, до 98,98 доллара.

https://ria.ru/20220412/zelenskiy-1783070185.html

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, brent