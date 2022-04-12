https://ria.ru/20220412/nauka-1783114992.html

Замминистра призвал сделать науку более "рок-н-ролльной"

Замминистра призвал сделать науку более "рок-н-ролльной" - РИА Новости, 12.04.2022

Замминистра призвал сделать науку более "рок-н-ролльной"

Формат Science Slam, когда молодые ученые соревнуются, в популярной форме рассказывая о собственных исследованиях, поможет изменить представление о науке,... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T14:39

2022-04-12T14:39

2022-04-12T14:47

наука

общество

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

россия

наука

навигатор абитуриента

университетская наука

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Формат Science Slam, когда молодые ученые соревнуются, в популярной форме рассказывая о собственных исследованиях, поможет изменить представление о науке, сделать ее более "рок-н-ролльной" и даст шанс молодым исследователям добиться общественного признания, заявил заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Григорий Гуров.Минобрнауки России в 2022 году запускает новый проект – Университетская лига Science Slam. В рамках проекта молодые ученые соревнуются, в популярной форме рассказывая аудитории о главных научных идеях современности и собственных исследованиях.Как отметил Гуров, проект университетской лиги Science Slam должен опровергнуть все стереотипы о науке, которые есть у людей. "Когда мы говорим о науке, очень часто используется слово "фундаментальная", как что-то основательное и серьезное. С одной стороны, это хорошо, с другой, это отпугивает молодых людей, которые в силу тех или иных причин не были связаны с наукой. ...Наша задача с ребятами - немного развернуть и переупаковать отношение молодых людей к научной деятельности и науке. Мы хотим показать науку с другой стороны. Когда мы говорим о формате "бар, наука, рок-н-ролл", это серьезно меняет представление о науке и о самом молодом человеке", - сказал Гуров в ходе пресс-конференция на тему: "Всероссийская университетская лига Science Slam" в МИА "Россия сегодня".Он отметил, что согласно социологическим опросам, до подавляющее большинство респондентов хотели бы, чтобы их дети и внуки связали себя с наукой. "Наука в головах связана с успешностью человека. Это необходимо немного оформить и приблизить к реальным молодым людям, наука должна быть рок-н-ролльной", - подчеркнул замминистра.Важной особенностью этого формата он назвал возможность для молодых ученых получить таким образом общественное признание. "Признание не только в своем сообществе, но и со стороны людей вокруг. Потому что ты можешь заниматься невероятными открытиями и быть мировой звездой в свое сообществе, но выходя из подъезда, тебя никто не знает. И это огромный минус. Для нас Science Slam - это возможность общественное вне твоей группы людей, профессионально заинтересованной", - резюмировал Гуров.

https://ria.ru/20220404/spetsialisty-1781785078.html

https://ria.ru/20220325/it-1780121204.html

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), россия, наука, навигатор абитуриента, университетская наука