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Замминистра призвал сделать науку более "рок-н-ролльной" - РИА Новости, 12.04.2022
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Наука
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Замминистра призвал сделать науку более "рок-н-ролльной"
Замминистра призвал сделать науку более "рок-н-ролльной" - РИА Новости, 12.04.2022
Замминистра призвал сделать науку более "рок-н-ролльной"
Формат Science Slam, когда молодые ученые соревнуются, в популярной форме рассказывая о собственных исследованиях, поможет изменить представление о науке,... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T14:39
2022-04-12T14:47
наука
общество
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
россия
наука
навигатор абитуриента
университетская наука
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Формат Science Slam, когда молодые ученые соревнуются, в популярной форме рассказывая о собственных исследованиях, поможет изменить представление о науке, сделать ее более "рок-н-ролльной" и даст шанс молодым исследователям добиться общественного признания, заявил заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Григорий Гуров.Минобрнауки России в 2022 году запускает новый проект – Университетская лига Science Slam. В рамках проекта молодые ученые соревнуются, в популярной форме рассказывая аудитории о главных научных идеях современности и собственных исследованиях.Как отметил Гуров, проект университетской лиги Science Slam должен опровергнуть все стереотипы о науке, которые есть у людей. "Когда мы говорим о науке, очень часто используется слово "фундаментальная", как что-то основательное и серьезное. С одной стороны, это хорошо, с другой, это отпугивает молодых людей, которые в силу тех или иных причин не были связаны с наукой. ...Наша задача с ребятами - немного развернуть и переупаковать отношение молодых людей к научной деятельности и науке. Мы хотим показать науку с другой стороны. Когда мы говорим о формате "бар, наука, рок-н-ролл", это серьезно меняет представление о науке и о самом молодом человеке", - сказал Гуров в ходе пресс-конференция на тему: "Всероссийская университетская лига Science Slam" в МИА "Россия сегодня".Он отметил, что согласно социологическим опросам, до подавляющее большинство респондентов хотели бы, чтобы их дети и внуки связали себя с наукой. "Наука в головах связана с успешностью человека. Это необходимо немного оформить и приблизить к реальным молодым людям, наука должна быть рок-н-ролльной", - подчеркнул замминистра.Важной особенностью этого формата он назвал возможность для молодых ученых получить таким образом общественное признание. "Признание не только в своем сообществе, но и со стороны людей вокруг. Потому что ты можешь заниматься невероятными открытиями и быть мировой звездой в свое сообществе, но выходя из подъезда, тебя никто не знает. И это огромный минус. Для нас Science Slam - это возможность общественное вне твоей группы людей, профессионально заинтересованной", - резюмировал Гуров.
https://ria.ru/20220404/spetsialisty-1781785078.html
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общество, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), россия, наука, навигатор абитуриента, университетская наука
14:39 12.04.2022 (обновлено: 14:47 12.04.2022)
 
Замминистра призвал сделать науку более "рок-н-ролльной"

Замглавы Минобрнауки Гуров призвал сделать науку более "рок-н-ролльной"

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГригорий Гуров
Григорий Гуров - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Григорий Гуров
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Формат Science Slam, когда молодые ученые соревнуются, в популярной форме рассказывая о собственных исследованиях, поможет изменить представление о науке, сделать ее более "рок-н-ролльной" и даст шанс молодым исследователям добиться общественного признания, заявил заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Григорий Гуров.
Минобрнауки России в 2022 году запускает новый проект – Университетская лига Science Slam. В рамках проекта молодые ученые соревнуются, в популярной форме рассказывая аудитории о главных научных идеях современности и собственных исследованиях.
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Как отметил Гуров, проект университетской лиги Science Slam должен опровергнуть все стереотипы о науке, которые есть у людей. "Когда мы говорим о науке, очень часто используется слово "фундаментальная", как что-то основательное и серьезное. С одной стороны, это хорошо, с другой, это отпугивает молодых людей, которые в силу тех или иных причин не были связаны с наукой. ...Наша задача с ребятами - немного развернуть и переупаковать отношение молодых людей к научной деятельности и науке. Мы хотим показать науку с другой стороны. Когда мы говорим о формате "бар, наука, рок-н-ролл", это серьезно меняет представление о науке и о самом молодом человеке", - сказал Гуров в ходе пресс-конференция на тему: "Всероссийская университетская лига Science Slam" в МИА "Россия сегодня".
Он отметил, что согласно социологическим опросам, до подавляющее большинство респондентов хотели бы, чтобы их дети и внуки связали себя с наукой. "Наука в головах связана с успешностью человека. Это необходимо немного оформить и приблизить к реальным молодым людям, наука должна быть рок-н-ролльной", - подчеркнул замминистра.
Важной особенностью этого формата он назвал возможность для молодых ученых получить таким образом общественное признание. "Признание не только в своем сообществе, но и со стороны людей вокруг. Потому что ты можешь заниматься невероятными открытиями и быть мировой звездой в свое сообществе, но выходя из подъезда, тебя никто не знает. И это огромный минус. Для нас Science Slam - это возможность общественное вне твоей группы людей, профессионально заинтересованной", - резюмировал Гуров.
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