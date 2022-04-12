https://ria.ru/20220412/nato-1783212836.html

Членство в НАТО повышает опасность нападения на Финляндию, заявила премьер

Членство в НАТО повышает опасность нападения на Финляндию, заявила премьер - РИА Новости, 12.04.2022

Членство в НАТО повышает опасность нападения на Финляндию, заявила премьер

Российская специальная военная операция на Украине коренным образом изменила отношения Москвы и Хельсинки, заставив финнов задуматься о вступлении в НАТО,... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T21:23

2022-04-12T21:23

2022-04-12T21:23

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ХЕЛЬСИНКИ, 12 апр — РИА Новости. Российская специальная военная операция на Украине коренным образом изменила отношения Москвы и Хельсинки, заставив финнов задуматься о вступлении в НАТО, заявила премьер-министр Финляндии Санна Марин.В среду в Финляндии представят доклад правительства об изменении обстановки в сфере безопасности после начала российской специальной военной операции на Украине, который охватывает широкий спектр вариантов политики безопасности, кризисное снабжение, кибербезопасность и вопрос присоединения страны к НАТО."Не думаю, что наши отношения с соседями (с РФ после 24 февраля - ред.) вернутся к тому, что было раньше", — сказала Марин в интервью газете Iltalehti, отметив, что на данный момент изменилась "вся европейская среда безопасности".При этом Марин отметила важные, по ее мнению, преимущества членства в альянсе. "Я рассматриваю решения в области политики безопасности... как мы можем максимально эффективно предотвращать насилие, конфликты и войны. И я думаю, что членство в НАТО придаст этому дополнительную глубину, потому что существует более высокий порог для нападения на страну НАТО, чем на страну, которая в нее не входит", - сказала премьер.Глава правительства отметила, что важно провести в стране широкую общественную дискуссию по данному вопросу, достигнув по возможности максимального единства мнений, а принятие решения возможно в течение недель, а не месяцев.В среду ожидается, что кабмин Финляндии обнародует дополнение к докладу по внешней политике и политике безопасности накануне долгих пасхальных выходных, в тексте которого не будет прямого решения по вступлению в НАТО. Парламент начнет обсуждения доклада после Пасхи.По информации газеты Iltalehti, Финляндия готовится подать заявку на членство в НАТО через специальную процедуру, в результате совместного заседания комитета министров по внешней политике и политике безопасности и затем передать парламенту свою позицию в виде записи в доклад по внешней политике, где будет говориться о том, что руководство страны приняло решение подать заявку в НАТО, учитывая парламентское большинство. Далее эта информация поступит в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе.Дискуссия о вступлении Финляндии в НАТО набирает обороты по мере продолжения Россией специальной военной операции на Украине.

https://ria.ru/20220411/nato-1782882531.html

https://ria.ru/20220407/nato-1782391418.html

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в мире, финляндия, россия, украина, нато, спецоперация, брюссель