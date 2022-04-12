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Членство в НАТО повышает опасность нападения на Финляндию, заявила премьер - РИА Новости, 12.04.2022
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Членство в НАТО повышает опасность нападения на Финляндию, заявила премьер
Членство в НАТО повышает опасность нападения на Финляндию, заявила премьер - РИА Новости, 12.04.2022
Членство в НАТО повышает опасность нападения на Финляндию, заявила премьер
Российская специальная военная операция на Украине коренным образом изменила отношения Москвы и Хельсинки, заставив финнов задуматься о вступлении в НАТО,... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T21:23
2022-04-12T21:23
в мире
финляндия
россия
украина
нато
спецоперация
брюссель
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ХЕЛЬСИНКИ, 12 апр — РИА Новости. Российская специальная военная операция на Украине коренным образом изменила отношения Москвы и Хельсинки, заставив финнов задуматься о вступлении в НАТО, заявила премьер-министр Финляндии Санна Марин.В среду в Финляндии представят доклад правительства об изменении обстановки в сфере безопасности после начала российской специальной военной операции на Украине, который охватывает широкий спектр вариантов политики безопасности, кризисное снабжение, кибербезопасность и вопрос присоединения страны к НАТО."Не думаю, что наши отношения с соседями (с РФ после 24 февраля - ред.) вернутся к тому, что было раньше", — сказала Марин в интервью газете Iltalehti, отметив, что на данный момент изменилась "вся европейская среда безопасности".При этом Марин отметила важные, по ее мнению, преимущества членства в альянсе. "Я рассматриваю решения в области политики безопасности... как мы можем максимально эффективно предотвращать насилие, конфликты и войны. И я думаю, что членство в НАТО придаст этому дополнительную глубину, потому что существует более высокий порог для нападения на страну НАТО, чем на страну, которая в нее не входит", - сказала премьер.Глава правительства отметила, что важно провести в стране широкую общественную дискуссию по данному вопросу, достигнув по возможности максимального единства мнений, а принятие решения возможно в течение недель, а не месяцев.В среду ожидается, что кабмин Финляндии обнародует дополнение к докладу по внешней политике и политике безопасности накануне долгих пасхальных выходных, в тексте которого не будет прямого решения по вступлению в НАТО. Парламент начнет обсуждения доклада после Пасхи.По информации газеты Iltalehti, Финляндия готовится подать заявку на членство в НАТО через специальную процедуру, в результате совместного заседания комитета министров по внешней политике и политике безопасности и затем передать парламенту свою позицию в виде записи в доклад по внешней политике, где будет говориться о том, что руководство страны приняло решение подать заявку в НАТО, учитывая парламентское большинство. Далее эта информация поступит в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе.Дискуссия о вступлении Финляндии в НАТО набирает обороты по мере продолжения Россией специальной военной операции на Украине.
https://ria.ru/20220411/nato-1782882531.html
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в мире, финляндия, россия, украина, нато, спецоперация, брюссель
21:23 12.04.2022
 
Членство в НАТО повышает опасность нападения на Финляндию, заявила премьер

Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что страна задумалась о вступлении в НАТО

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПремьер-министр Финляндии Санна Марин на саммите ЕС в Брюсселе
Премьер-министр Финляндии Санна Марин на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Премьер-министр Финляндии Санна Марин на саммите ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 12 апр — РИА Новости. Российская специальная военная операция на Украине коренным образом изменила отношения Москвы и Хельсинки, заставив финнов задуматься о вступлении в НАТО, заявила премьер-министр Финляндии Санна Марин.
В среду в Финляндии представят доклад правительства об изменении обстановки в сфере безопасности после начала российской специальной военной операции на Украине, который охватывает широкий спектр вариантов политики безопасности, кризисное снабжение, кибербезопасность и вопрос присоединения страны к НАТО.
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"Не думаю, что наши отношения с соседями (с РФ после 24 февраля - ред.) вернутся к тому, что было раньше", — сказала Марин в интервью газете Iltalehti, отметив, что на данный момент изменилась "вся европейская среда безопасности".
При этом Марин отметила важные, по ее мнению, преимущества членства в альянсе. "Я рассматриваю решения в области политики безопасности... как мы можем максимально эффективно предотвращать насилие, конфликты и войны. И я думаю, что членство в НАТО придаст этому дополнительную глубину, потому что существует более высокий порог для нападения на страну НАТО, чем на страну, которая в нее не входит", - сказала премьер.
Глава правительства отметила, что важно провести в стране широкую общественную дискуссию по данному вопросу, достигнув по возможности максимального единства мнений, а принятие решения возможно в течение недель, а не месяцев.
В среду ожидается, что кабмин Финляндии обнародует дополнение к докладу по внешней политике и политике безопасности накануне долгих пасхальных выходных, в тексте которого не будет прямого решения по вступлению в НАТО. Парламент начнет обсуждения доклада после Пасхи.
По информации газеты Iltalehti, Финляндия готовится подать заявку на членство в НАТО через специальную процедуру, в результате совместного заседания комитета министров по внешней политике и политике безопасности и затем передать парламенту свою позицию в виде записи в доклад по внешней политике, где будет говориться о том, что руководство страны приняло решение подать заявку в НАТО, учитывая парламентское большинство. Далее эта информация поступит в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе.
Дискуссия о вступлении Финляндии в НАТО набирает обороты по мере продолжения Россией специальной военной операции на Украине.
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