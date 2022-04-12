https://ria.ru/20220412/nato-1783086703.html

В Одессе начала работать группа НАТО, сообщил источник

В Одессе начала работать группа НАТО, сообщил источник - РИА Новости, 12.04.2022

В Одессе начала работать группа НАТО, сообщил источник

В Одессе приступила к работе секретная мониторинговая группа НАТО, в состав которой входят сотрудники румынской ЧВК, рассказал РИА Новости источник в российских РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T12:58

2022-04-12T12:58

2022-04-12T14:30

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одесская область

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ХЕРСОН, 12 апр — РИА Новости. В Одессе приступила к работе секретная мониторинговая группа НАТО, в состав которой входят сотрудники румынской ЧВК, рассказал РИА Новости источник в российских силовых ведомствах со ссылкой на информаторов в украинских войсках."В одном из пригородов Одессы действует секретная база мониторинговой группы НАТО с оборудованием, которое позволяет осуществлять определение точных координат любого корабля в акватории Черного моря в радиусе до 200 километров. Главными специалистами являются сотрудники румынской ЧВК Nordstarsupport Group", — сказал собеседник агентства.По его словам, задача группы — не допустить высадки российского десанта и выдавать местонахождение российских кораблей для наведения украинских ракет "Нептун".На прошлой неделе российские военные уничтожили в районе села Красноселка под Одессой центр сбора и подготовки иностранных наемников — как заявили в Минобороны, по нему нанесли удар высокоточными ракетами "Бастион".Россия с 24 февраля проводит военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Российские Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Они уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в Минобороны назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220412/mariupol-1783025474.html

https://ria.ru/20220407/nato-1782356085.html

одесса

одесская область

черное море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, одесса, одесская область, черное море, нато