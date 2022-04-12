12:58 12.04.2022 (обновлено: 14:30 12.04.2022)
В Одессе начала работать группа НАТО, сообщил источник
Источник: секретная группа НАТО в Одессе приступила к слежению за российскими кораблями
Корабли в Черном море. Архивное фото
ХЕРСОН, 12 апр — РИА Новости. В Одессе приступила к работе секретная мониторинговая группа НАТО, в состав которой входят сотрудники румынской ЧВК, рассказал РИА Новости источник в российских силовых ведомствах со ссылкой на информаторов в украинских войсках.
"В одном из пригородов Одессы действует секретная база мониторинговой группы НАТО с оборудованием, которое позволяет осуществлять определение точных координат любого корабля в акватории Черного моря в радиусе до 200 километров. Главными специалистами являются сотрудники румынской ЧВК Nordstarsupport Group", — сказал собеседник агентства.
По его словам, задача группы — не допустить высадки российского десанта и выдавать местонахождение российских кораблей для наведения украинских ракет "Нептун".
На прошлой неделе российские военные уничтожили в районе села Красноселка под Одессой центр сбора и подготовки иностранных наемников — как заявили в Минобороны, по нему нанесли удар высокоточными ракетами "Бастион".
Россия с 24 февраля проводит военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Российские Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Они уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в Минобороны назвали освобождение Донбасса.