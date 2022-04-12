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В Одессе начала работать группа НАТО, сообщил источник - РИА Новости, 12.04.2022
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В Одессе начала работать группа НАТО, сообщил источник
В Одессе начала работать группа НАТО, сообщил источник - РИА Новости, 12.04.2022
В Одессе начала работать группа НАТО, сообщил источник
В Одессе приступила к работе секретная мониторинговая группа НАТО, в состав которой входят сотрудники румынской ЧВК, рассказал РИА Новости источник в российских РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T12:58
2022-04-12T14:30
в мире
одесса
одесская область
черное море
нато
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ХЕРСОН, 12 апр — РИА Новости. В Одессе приступила к работе секретная мониторинговая группа НАТО, в состав которой входят сотрудники румынской ЧВК, рассказал РИА Новости источник в российских силовых ведомствах со ссылкой на информаторов в украинских войсках."В одном из пригородов Одессы действует секретная база мониторинговой группы НАТО с оборудованием, которое позволяет осуществлять определение точных координат любого корабля в акватории Черного моря в радиусе до 200 километров. Главными специалистами являются сотрудники румынской ЧВК Nordstarsupport Group", — сказал собеседник агентства.По его словам, задача группы — не допустить высадки российского десанта и выдавать местонахождение российских кораблей для наведения украинских ракет "Нептун".На прошлой неделе российские военные уничтожили в районе села Красноселка под Одессой центр сбора и подготовки иностранных наемников — как заявили в Минобороны, по нему нанесли удар высокоточными ракетами "Бастион".Россия с 24 февраля проводит военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Российские Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Они уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в Минобороны назвали освобождение Донбасса.
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в мире, одесса, одесская область, черное море, нато
12:58 12.04.2022 (обновлено: 14:30 12.04.2022)
 
В Одессе начала работать группа НАТО, сообщил источник

Источник: секретная группа НАТО в Одессе приступила к слежению за российскими кораблями

© Фото : @USNavyEurope/TwitterКорабли в Черном море
Корабли в Черном море - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© Фото : @USNavyEurope/Twitter
Корабли в Черном море. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕРСОН, 12 апр — РИА Новости. В Одессе приступила к работе секретная мониторинговая группа НАТО, в состав которой входят сотрудники румынской ЧВК, рассказал РИА Новости источник в российских силовых ведомствах со ссылкой на информаторов в украинских войсках.
"В одном из пригородов Одессы действует секретная база мониторинговой группы НАТО с оборудованием, которое позволяет осуществлять определение точных координат любого корабля в акватории Черного моря в радиусе до 200 километров. Главными специалистами являются сотрудники румынской ЧВК Nordstarsupport Group", — сказал собеседник агентства.
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По его словам, задача группы — не допустить высадки российского десанта и выдавать местонахождение российских кораблей для наведения украинских ракет "Нептун".
На прошлой неделе российские военные уничтожили в районе села Красноселка под Одессой центр сбора и подготовки иностранных наемников — как заявили в Минобороны, по нему нанесли удар высокоточными ракетами "Бастион".
Россия с 24 февраля проводит военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Российские Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Они уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в Минобороны назвали освобождение Донбасса.
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