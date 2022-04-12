https://ria.ru/20220412/nasa-1783223775.html

В НАСА отметили День космонавтики

В НАСА отметили День космонавтики - РИА Новости, 12.04.2022

В НАСА отметили День космонавтики

НАСА отметило День космонавтики напоминанием о полете советского космонавта Юрия Гагарина, первой миссии "Шаттла" и собственной лунной и марсианской программе,... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T22:57

2022-04-12T22:57

2022-04-12T23:00

космос - риа наука

юрий гагарин (космонавт)

дональд трамп

сша

россия

марс

наса

день космонавтики

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154906/43/1549064329_3:0:1918:1077_1920x0_80_0_0_e0a003cf5f2dfa237a24443c06a10cec.jpg

ВАШИНГТОН, 12 апр - РИА Новости. НАСА отметило День космонавтики напоминанием о полете советского космонавта Юрия Гагарина, первой миссии "Шаттла" и собственной лунной и марсианской программе, указав на необходимость сотрудничества в исследованиях."Сегодня - международный день космонавтики, который ознаменовал первый полет (в космос) Юрия Гагарина в 1961 году и первый запуск "Шаттла" в 1981", - написало НАСА в своем Twitter-аккаунте во вторник."По мере того, как мы чтим сотрудничество в исследованиях, мы движемся вперед к Луне и Марсу под эгидой (международных) "Соглашений Артемис" (Artemis Accords)", - написали представители НАСА.Серия межправительственных соглашений программы "Артемис", которые НАСА уже заключило с 18-ю странами, подразумевает участие в американской программе по возвращению человека на Луну в 2025 году и последующем освоении Марса. Программа, которую США позиционируют как международную, была начата в 2020 году. Основные принципы соглашения подразумевают согласие сторон на мирное освоение космоса, технологическую совместимость, прозрачность в его освоении и коллективную ответственность.Ранее НАСА заявляло, что приглашает все страны к подписанию так называемых "Соглашений Артемис". Инициировавшая программу администрация Дональда Трампа ​​позиционировала программу "Артемис" в качестве самой широкой международной коалиции в космических исследованиях. В США подчеркивали, что предложенные принципы базируются на принципах Договора о космосе 1967 года и заявляли, что приглашают все страны, в том числе Россию, принять в этом участие.

https://ria.ru/20220412/kosmonavtika-1782904156.html

сша

россия

марс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

космос - риа наука, юрий гагарин (космонавт), дональд трамп, сша, россия, марс, наса, день космонавтики