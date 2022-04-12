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Воробьев: налог на имущество для IT-специалистов снизим в 2 раза
Воробьев: налог на имущество для IT-специалистов снизим в 2 раза - РИА Новости, 12.04.2022
Воробьев: налог на имущество для IT-специалистов снизим в 2 раза
Налог на имущество в Подмосковье планируют снизить в два раза для специалистов IT-сферы, сообщил губернатор Андрей Воробьёв. РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T14:57
2022-04-12T14:57
2022-04-12T14:57
новости подмосковья
игорь брынцалов
экономика
россия
московская областная дума
андрей воробьев
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Налог на имущество в Подмосковье планируют снизить в два раза для специалистов IT-сферы, сообщил губернатор Андрей Воробьёв."Внесём закон по снижению ставки (доходной - ред.) по упрощённой системе и доход-расход. Радикально снизим с 6 до 1% и с 15 до 5. Поэтому все эти мероприятия мы сделаем. И налог на имущество также снизим в два раза", - сказал Воробьёв в ходе совещания с главами округов и региональными министрами.Такие меры поддержки будут приняты на региональном уровне к уже имеющимся федеральным, подчеркнул губернатор."В первоочередном порядке будет рассмотрено предложение о снижении налоговой ставки по упрощённой системе налогообложения... Законопроекты планируется рассмотреть на ближайшем заседании Мособлдумы", - прокомментировал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов в своём Telegram-канале.Брынцалов также уточнил, что сократить налог на имущество планируется для IT-организаций.Ранее сообщалось, что в рамках федеральной поддержки IT-специалисты в РФ уже могут получить льготную ипотеку и отсрочку от армии.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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игорь брынцалов, экономика, россия, московская областная дума, андрей воробьев
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Налог на имущество в Подмосковье планируют снизить в два раза для специалистов IT-сферы, сообщил губернатор Андрей Воробьёв.
"Внесём закон по снижению ставки (доходной - ред.) по упрощённой системе и доход-расход. Радикально снизим с 6 до 1% и с 15 до 5. Поэтому все эти мероприятия мы сделаем. И налог на имущество также снизим в два раза", - сказал Воробьёв в ходе совещания с главами округов и региональными министрами.
Такие меры поддержки будут приняты на региональном уровне к уже имеющимся федеральным, подчеркнул губернатор.
"В первоочередном порядке будет рассмотрено предложение о снижении налоговой ставки по упрощённой системе налогообложения... Законопроекты планируется рассмотреть на ближайшем заседании Мособлдумы
", - прокомментировал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов
в своём Telegram
-канале.
Брынцалов также уточнил, что сократить налог на имущество планируется для IT-организаций.
Ранее сообщалось, что в рамках федеральной поддержки IT-специалисты в РФ
уже могут получить льготную ипотеку и отсрочку от армии.