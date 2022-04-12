https://ria.ru/20220412/nalog-1783119220.html

Воробьев: налог на имущество для IT-специалистов снизим в 2 раза

Воробьев: налог на имущество для IT-специалистов снизим в 2 раза - РИА Новости, 12.04.2022

Воробьев: налог на имущество для IT-специалистов снизим в 2 раза

Налог на имущество в Подмосковье планируют снизить в два раза для специалистов IT-сферы, сообщил губернатор Андрей Воробьёв. РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T14:57

2022-04-12T14:57

2022-04-12T14:57

новости подмосковья

игорь брынцалов

экономика

россия

московская областная дума

андрей воробьев

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Налог на имущество в Подмосковье планируют снизить в два раза для специалистов IT-сферы, сообщил губернатор Андрей Воробьёв."Внесём закон по снижению ставки (доходной - ред.) по упрощённой системе и доход-расход. Радикально снизим с 6 до 1% и с 15 до 5. Поэтому все эти мероприятия мы сделаем. И налог на имущество также снизим в два раза", - сказал Воробьёв в ходе совещания с главами округов и региональными министрами.Такие меры поддержки будут приняты на региональном уровне к уже имеющимся федеральным, подчеркнул губернатор."В первоочередном порядке будет рассмотрено предложение о снижении налоговой ставки по упрощённой системе налогообложения... Законопроекты планируется рассмотреть на ближайшем заседании Мособлдумы", - прокомментировал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов в своём Telegram-канале.Брынцалов также уточнил, что сократить налог на имущество планируется для IT-организаций.Ранее сообщалось, что в рамках федеральной поддержки IT-специалисты в РФ уже могут получить льготную ипотеку и отсрочку от армии.

https://ria.ru/20211021/obuchenie-1755629312.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

игорь брынцалов, экономика, россия, московская областная дума, андрей воробьев