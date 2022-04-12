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В Раде предложили запретить российскую музыку в общественных местах - РИА Новости, 12.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220412/muzyka-1783040892.html
В Раде предложили запретить российскую музыку в общественных местах
В Раде предложили запретить российскую музыку в общественных местах - РИА Новости, 12.04.2022
В Раде предложили запретить российскую музыку в общественных местах
Законопроект о запрете российской музыки на радио, в общественном транспорте, кафе и кинотеатрах зарегистрирован в парламенте Украины. РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T10:27
2022-04-12T10:38
обострение ситуации в днр и лнр
верховная рада украины
в мире
украина
европейская солидарность
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Законопроект о запрете российской музыки на радио, в общественном транспорте, кафе и кинотеатрах зарегистрирован в парламенте Украины."На период до освобождения всех оккупированных украинских территорий и прекращения агрессии со стороны Российской Федерации запретить на территории Украины воспроизведение аудиовизуальных произведений в исполнении граждан и резидентов государства-агрессора на радио, телевидении, в развлекательных заведениях, общественном транспорте, в учреждениях образования, учреждениях культуры и отдыха, гостиничного и ресторанного бизнеса, кинотеатрах", - говорится в тексте законопроекта, опубликованном на сайте Рады. Среди инициаторов законопроекта депутаты от "Европейской солидарности" София Федина, Ирина Фриз, Ирина Климпуш-Цинцадзе, Олег Синютка, Виктория Сюмар.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220411/yazyk-1782979284.html
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верховная рада украины, в мире, украина, европейская солидарность, россия, ситуация в днр и лнр
10:27 12.04.2022 (обновлено: 10:38 12.04.2022)
 
В Раде предложили запретить российскую музыку в общественных местах

В Раде предложили запретить российскую музыку на радио, в кафе и общественном транспорте

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗаседание Верховной рады Украины
Заседание Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Заседание Верховной рады Украины
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Законопроект о запрете российской музыки на радио, в общественном транспорте, кафе и кинотеатрах зарегистрирован в парламенте Украины.
"На период до освобождения всех оккупированных украинских территорий и прекращения агрессии со стороны Российской Федерации запретить на территории Украины воспроизведение аудиовизуальных произведений в исполнении граждан и резидентов государства-агрессора на радио, телевидении, в развлекательных заведениях, общественном транспорте, в учреждениях образования, учреждениях культуры и отдыха, гостиничного и ресторанного бизнеса, кинотеатрах", - говорится в тексте законопроекта, опубликованном на сайте Рады. Среди инициаторов законопроекта депутаты от "Европейской солидарности" София Федина, Ирина Фриз, Ирина Климпуш-Цинцадзе, Олег Синютка, Виктория Сюмар.
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По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВерховная Рада УкраиныВ миреУкраинаЕвропейская солидарностьРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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