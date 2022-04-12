https://ria.ru/20220412/muzey-1783128252.html

В Пушкинский музей вернулась картина, задержанная на финской таможне

В Пушкинский музей вернулась картина, задержанная на финской таможне - РИА Новости, 12.04.2022

В Пушкинский музей вернулась картина, задержанная на финской таможне

Полотно "Дама в белом" Поля Элле из собрания ГМИИ имени Пушкина вернулось в учреждение в целости, передает корреспондент РИА Новости. Ранее картина была... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T15:33

2022-04-12T15:33

2022-04-12T15:33

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Полотно "Дама в белом" Поля Элле из собрания ГМИИ имени Пушкина вернулось в учреждение в целости, передает корреспондент РИА Новости. Ранее картина была задержаны на финской таможне.Процесс распаковки проходил в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков в присутствии СМИ, эксперта-реставратора, а также хранителя картины Анны Познанской. Произведение было извлечено из короба, а затем переложено на специальный стол, где ее изучили сначала в раме, а затем без нее."Картина в порядке, очевидных повреждений не обнаружено", — резюмировал эксперт-реставратор."Ящик всегда находился в особых климатических условиях, неважно, в музее она была, в грузовике или на финской границе. Как мы и рассчитывали, ничего страшного с картиной не случилось, и она прибыла к нам в том же состоянии, что и уезжала", — добавила Познанская.Рама, в которой полотно возвратили ГМИИ, не была родной для картины. В ближайшее время полотно вернут в прежнюю раму и поместят в зал Ренуара, "вероятно, на следующей неделе", сообщила журналистам Познанская.По словам хранителя, сомнений в том, полотно вернется в музей с финской таможни, не было. "Мы не переживали, что картина не вернется — это ведь имущество РФ, к тому же есть такой документ, как государственная гарантия. Несоблюдение этой гарантии — прежде всего, серьезный урон репутации государства, которое решит не возвращать произведение", — подчеркнула Познанская.Грузовики с произведениями искусства из собраний Эрмитажа, Третьяковской галереи, ГМИИ им. Пушкина и Музея Востока были задержаны на финской границе. В пятницу, 8 апреля, Еврокомиссия дала разъяснение, что участвовавшие в европейских выставках экспонаты не попадают в санкционный перечень, что дало Минкультуры РФ возможность организовать возврат коллекции в кратчайшие сроки. В субботу, 9 апреля, машины с российскими картинами пересекли границу РФ."Дама в белом" участвовала в экспозиции городского музея Тиба (Япония), посвященной влиянию японской культуры на европейскую.

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, япония, россия, третьяковская галерея, еврокомиссия, государственный эрмитаж, государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина, музеи, выставки, италия, музей востока (москва), картины