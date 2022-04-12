https://ria.ru/20220412/ms-21-1783144898.html

Запад "закрыл" композитные материалы для российского МС-21, заявил Путин

Запад "закрыл" композитные материалы для российского МС-21, заявил Путин - РИА Новости, 12.04.2022

Запад "закрыл" композитные материалы для российского МС-21, заявил Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что как только Россия продвинулась с самолетом МС-21, то партнеры сразу "закрыли" композитные материалы, только чтобы... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T16:09

2022-04-12T16:09

2022-04-12T16:09

владимир путин

россия

экономика

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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 12 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что как только Россия продвинулась с самолетом МС-21, то партнеры сразу "закрыли" композитные материалы, только чтобы затормозить проект и не позволить обогнать Boeing."Конечно, мы заинтересованы в сотрудничестве с высокотехнологичными экономиками. Это очевидные вещи. Здесь всем всё понятно. Но в чем проблема? В ходе этого сотрудничества мы подсели на чужие технологии, чужие высокотехнологичные продукты, перестали развивать свои компетенции и свои инженерные школы. А в рамках системы в мировой экономике, оказывается, возможны действия и шаги вне правил, о которых публично говорят", - сказал Путин.По его словам, яркий пример - самолет МС-21."Как только мы с этим высокотехнологичным продуктом продвинулись вперед, причем самостоятельно, сразу же шлёп - и закрыли нам композитные материалы. Без всяких оснований. Для чего? Только, чтобы затормозить и чтобы наш продукт не вышел быстрее "Боинга" на рынок. Вот и все правила", - заявил Путин.

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россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, россия, экономика