https://ria.ru/20220412/moldaviya-1783075884.html

Молдавская оппозиция опротестовала поправку о запрете георгиевской ленточки

Молдавская оппозиция опротестовала поправку о запрете георгиевской ленточки - РИА Новости, 12.04.2022

Молдавская оппозиция опротестовала поправку о запрете георгиевской ленточки

Оппозиционный блок "Коммунисты и социалисты" опротестовал в Конституционном суде Молдавии поправку в кодекс о правонарушениях, которая предполагает запрет... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T12:22

2022-04-12T12:22

2022-04-12T12:40

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КИШИНЕВ, 12 апр — РИА Новости. Оппозиционный блок "Коммунисты и социалисты" опротестовал в Конституционном суде Молдавии поправку в кодекс о правонарушениях, которая предполагает запрет георгиевской ленточки, сообщила пресс-служба Соцпартии.Парламент Молдавии 7 апреля одобрил во втором чтении пакет поправок к кодексу о правонарушениях, одна из которых касается запрета георгиевской ленточки и символов V и Z, законопроект будет рассмотрен и в третьем чтении. Депутаты хотят ввести ответственность за изготовление, сбыт, распространение, хранение для распространения и публичное использование общеизвестных атрибутов и символов. Физическим лицам будет грозить штраф в размере от 245 до 490 долларов или общественные работы, чиновникам — от 490 до 980 долларов, юридическим лицам — от 490 до 1630 долларов."Депутаты от фракции Блока коммунистов и социалистов обратились в Конституционный суд с запросом о конституционности поправок в кодекс о правонарушениях, принятых парламентом Молдавии 7 апреля 2022 года. Депутаты считают незаконными внесенные поправки, поскольку 32 статья Конституции Молдавии гарантирует свободу мнений граждан и их выражения", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Соцпартии.Депутаты отметили, что правящее большинство намерено запретить ношение и хранение георгиевской ленты, а также других знаков и символов, в том числе V и Z. Оппозиция уверена, что принятый закон противоречит международной доктрине и практике европейских судов, а также ряду основополагающих актов в области прав человека: Всеобщей декларации прав человека, Европейской конвенции прав человека и других.Депутаты просят КС признать внесенную поправку неконституционной.Георгиевская лента состоит из трех черных и двух оранжевых полос, она является составной частью многих военных наград Российской империи, СССР и Российской Федерации. В начале вооруженного конфликта на востоке Украины в 2014 году этот символ использовали бойцы ополчения и добровольцы, воевавшие на стороне ДНР и ЛНР против украинских силовиков. Латинские буквы Z и V нанесены на борта российской военной техники, участвующей в военной операции на Украине с 24 февраля 2022 года. В России буква Z уже стала неофициальным символом поддержки операции.

https://ria.ru/20220408/moldaviya-1782624088.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, россия, молдавия