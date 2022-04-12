12:22 12.04.2022 (обновлено: 12:40 12.04.2022)
Молдавская оппозиция опротестовала поправку о запрете георгиевской ленточки
Молдавская оппозиция опротестовала в КС поправку в закон о запрете георгиевской ленточки
Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 12 апр — РИА Новости. Оппозиционный блок "Коммунисты и социалисты" опротестовал в Конституционном суде Молдавии поправку в кодекс о правонарушениях, которая предполагает запрет георгиевской ленточки, сообщила пресс-служба Соцпартии.
Парламент Молдавии 7 апреля одобрил во втором чтении пакет поправок к кодексу о правонарушениях, одна из которых касается запрета георгиевской ленточки и символов V и Z, законопроект будет рассмотрен и в третьем чтении. Депутаты хотят ввести ответственность за изготовление, сбыт, распространение, хранение для распространения и публичное использование общеизвестных атрибутов и символов. Физическим лицам будет грозить штраф в размере от 245 до 490 долларов или общественные работы, чиновникам — от 490 до 980 долларов, юридическим лицам — от 490 до 1630 долларов.
8 апреля, 22:55В Молдавии выступили против запрета георгиевской ленточки
"Депутаты от фракции Блока коммунистов и социалистов обратились в Конституционный суд с запросом о конституционности поправок в кодекс о правонарушениях, принятых парламентом Молдавии 7 апреля 2022 года. Депутаты считают незаконными внесенные поправки, поскольку 32 статья Конституции Молдавии гарантирует свободу мнений граждан и их выражения", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Соцпартии.
Депутаты отметили, что правящее большинство намерено запретить ношение и хранение георгиевской ленты, а также других знаков и символов, в том числе V и Z. Оппозиция уверена, что принятый закон противоречит международной доктрине и практике европейских судов, а также ряду основополагающих актов в области прав человека: Всеобщей декларации прав человека, Европейской конвенции прав человека и других.
Депутаты просят КС признать внесенную поправку неконституционной.
Георгиевская лента состоит из трех черных и двух оранжевых полос, она является составной частью многих военных наград Российской империи, СССР и Российской Федерации. В начале вооруженного конфликта на востоке Украины в 2014 году этот символ использовали бойцы ополчения и добровольцы, воевавшие на стороне ДНР и ЛНР против украинских силовиков. Латинские буквы Z и V нанесены на борта российской военной техники, участвующей в военной операции на Украине с 24 февраля 2022 года. В России буква Z уже стала неофициальным символом поддержки операции.