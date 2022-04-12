https://ria.ru/20220412/mogila-1783084254.html

Крымчанку арестовали за осквернение могилы погибшего на Украине военного

Крымчанку арестовали за осквернение могилы погибшего на Украине военного - РИА Новости, 12.04.2022

Крымчанку арестовали за осквернение могилы погибшего на Украине военного

Жительница крымского села, осквернившая место захоронения погибшего в ходе спецоперации по демилитаризации Украины военнослужащего, заключена под стражу,... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T12:51

2022-04-12T12:51

2022-04-12T12:51

происшествия

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республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр - РИА Новости. Жительница крымского села, осквернившая место захоронения погибшего в ходе спецоперации по демилитаризации Украины военнослужащего, заключена под стражу, сообщила пресс-служба Судакского городского суда.Судом установлено, что 7 апреля, находясь на кладбище села Солнечная Долина (городской округ Судак в Крыму), местная жительница осквернила место захоронения военнослужащего, погибшего в ходе специальной военной операции.Женщина подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 244 УК РФ - осквернение мест захоронения по мотивам политической ненависти, ей грозит до 5 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20210721/sud-1742188894.html

россия

республика крым

судак

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, республика крым, судак, ситуация в днр и лнр