Крымчанку арестовали за осквернение могилы погибшего на Украине военного
Жительницу Крыма заключили под стражу за осквернение могилы погибшего на Украине военного
© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр - РИА Новости. Жительница крымского села, осквернившая место захоронения погибшего в ходе спецоперации по демилитаризации Украины военнослужащего, заключена под стражу, сообщила пресс-служба Судакского городского суда.
Судом установлено, что 7 апреля, находясь на кладбище села Солнечная Долина (городской округ Судак в Крыму), местная жительница осквернила место захоронения военнослужащего, погибшего в ходе специальной военной операции.
"Жительница села Солнечная Долина городского округа Судак заключена под стражу Судакским городским судом республики Крым до 08 мая 2022 года", - говорится в релизе суда.
Женщина подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 244 УК РФ - осквернение мест захоронения по мотивам политической ненависти, ей грозит до 5 лет лишения свободы.
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