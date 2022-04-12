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Крымчанку арестовали за осквернение могилы погибшего на Украине военного - РИА Новости, 12.04.2022
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Крымчанку арестовали за осквернение могилы погибшего на Украине военного
Крымчанку арестовали за осквернение могилы погибшего на Украине военного - РИА Новости, 12.04.2022
Крымчанку арестовали за осквернение могилы погибшего на Украине военного
Жительница крымского села, осквернившая место захоронения погибшего в ходе спецоперации по демилитаризации Украины военнослужащего, заключена под стражу,... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T12:51
2022-04-12T12:51
происшествия
россия
республика крым
судак
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр - РИА Новости. Жительница крымского села, осквернившая место захоронения погибшего в ходе спецоперации по демилитаризации Украины военнослужащего, заключена под стражу, сообщила пресс-служба Судакского городского суда.Судом установлено, что 7 апреля, находясь на кладбище села Солнечная Долина (городской округ Судак в Крыму), местная жительница осквернила место захоронения военнослужащего, погибшего в ходе специальной военной операции.Женщина подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 244 УК РФ - осквернение мест захоронения по мотивам политической ненависти, ей грозит до 5 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20210721/sud-1742188894.html
россия
республика крым
судак
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происшествия, россия, республика крым, судак, ситуация в днр и лнр
12:51 12.04.2022
 
Крымчанку арестовали за осквернение могилы погибшего на Украине военного

Жительницу Крыма заключили под стражу за осквернение могилы погибшего на Украине военного

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр - РИА Новости. Жительница крымского села, осквернившая место захоронения погибшего в ходе спецоперации по демилитаризации Украины военнослужащего, заключена под стражу, сообщила пресс-служба Судакского городского суда.
Судом установлено, что 7 апреля, находясь на кладбище села Солнечная Долина (городской округ Судак в Крыму), местная жительница осквернила место захоронения военнослужащего, погибшего в ходе специальной военной операции.
"Жительница села Солнечная Долина городского округа Судак заключена под стражу Судакским городским судом республики Крым до 08 мая 2022 года", - говорится в релизе суда.
Женщина подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 244 УК РФ - осквернение мест захоронения по мотивам политической ненависти, ей грозит до 5 лет лишения свободы.
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