https://ria.ru/20220412/millioner-1783225451.html
В Вене украинский миллионер попал под суд за угрозу ножом из-за пяти евро
В Вене украинский миллионер попал под суд за угрозу ножом из-за пяти евро - РИА Новости, 12.04.2022
В Вене украинский миллионер попал под суд за угрозу ножом из-за пяти евро
Суд в Вене во вторник вынес обвинительный приговор беженцу-миллионеру из Украины, угрожавшему подростку ножом из-за 5 евро, передаёт австрийское новостное... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T23:22
2022-04-12T23:22
2022-04-12T23:28
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ВЕНА, 12 апр - РИА Новости. Суд в Вене во вторник вынес обвинительный приговор беженцу-миллионеру из Украины, угрожавшему подростку ножом из-за 5 евро, передаёт австрийское новостное агентство APA.Согласно сообщению агентства, инцидент произошёл 12 марта. У 38-летнего украинца, имеющего миллионные активы, не оказалось мелочи в размере 5 евро для оплаты парковки, и он заставил 17-летнего парня заплатить, угрожая ножом. Земельный суд Вены по уголовным делам признал украинца, находящегося под стражей после случившегося, виновным в вымогательстве и приговорил к девяти месяцам заключения, восемь из них - условно. Решение суда окончательное.Отмечается, что украинский финансист бежал в Вену с женой и двумя детьми на "Мерседесе" незадолго до начала военных действий. Мужчине было разрешено покинуть страну, поскольку он был непригоден для военной службы из-за болезни сердца, о чем он сказал венскому судье Вольфгангу Этлю.По сообщению APA, семья неделю жила в машине, пока не нашла убежище в квартире в центре Вены. За день до инцидента с ножом, 11 марта из квартиры семьи украли сумку с 30 тысячами долларов.
https://ria.ru/20220323/evropa-1779512806.html
https://ria.ru/20220322/krizis-1779347536.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, вена, австрия, украина
23:22 12.04.2022 (обновлено: 23:28 12.04.2022)
В Вене украинский миллионер попал под суд за угрозу ножом из-за пяти евро
APA: миллионер-беженец с Украины попал под суд в Вене за угрозу ножом из-за пяти евро