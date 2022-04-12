17:31 12.04.2022 (обновлено: 12:32 13.04.2022)
В Подмосковье назвали 10 мест, связанных с космосом
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкТренажер динамических режимов полета ТДК -7СТ5 в Центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина в Звездном городке
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. В Московской области находится множество музеев и других достопримечательностей, рассказывающих об истории космоса, специально ко Дню Космонавтики в региональном комитете туризма назвали 10 мест, связанных с космосом.
"На сегодняшний день в нашем регионе имеется множество музеев и других достопримечательностей, рассказывающих об истории освоения космоса, космонавтах, авиаконструкторах и ракетно-космической технике, а также мест, где можно понаблюдать за звездами в телескоп, увидеть рабочий кабинет великого конструктора Сергея Королева, фуражку первого космонавта Юрия Гагарина и сам космический корабль "Восход-2", - приводят слова министра культуры и туризма Московской области Елены Харламовой в сообщении.
Так, например, в Звездном Городке посетители могут узнать, как устроены космические корабли "Союз" и как живут космонавты. На интерактивной выставке "Она и Космос" в музейном комплексе "Зоя" гостей познакомят с женщинами, которые вошли в историю освоения космоса.
Также в Подмосковье есть музей летчика-космонавта Юрия Гагарина и музей космонавта Валерия Быковского. Защитное снаряжение летчиков, обмундирование и их элементы можно также увидеть в Жуковском городском музее.
С космическими технологиями же можно ознакомиться в музее ракетно-космической корпорации "Энергия", Пущинской радиоастрономической обсерватории, обсерватории на Лыткаринском заводе оптического стекла, на экспозиции "Через тернии к звездам" в парке "Патриот" и в музее ракетно-космической техники имени Сергея Королева.