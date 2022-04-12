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В Подмосковье назвали 10 мест, связанных с космосом - РИА Новости, 13.04.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220412/mesta-1783288227.html
В Подмосковье назвали 10 мест, связанных с космосом
В Подмосковье назвали 10 мест, связанных с космосом - РИА Новости, 13.04.2022
В Подмосковье назвали 10 мест, связанных с космосом
В Московской области находится множество музеев и других достопримечательностей, рассказывающих об истории космоса, специально ко Дню Космонавтики в... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-12T17:31
2022-04-13T12:32
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
звездный городок
жуковский
юрий гагарин (космонавт)
валерий быковский
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. В Московской области находится множество музеев и других достопримечательностей, рассказывающих об истории космоса, специально ко Дню Космонавтики в региональном комитете туризма назвали 10 мест, связанных с космосом.Так, например, в Звездном Городке посетители могут узнать, как устроены космические корабли "Союз" и как живут космонавты. На интерактивной выставке "Она и Космос" в музейном комплексе "Зоя" гостей познакомят с женщинами, которые вошли в историю освоения космоса.Также в Подмосковье есть музей летчика-космонавта Юрия Гагарина и музей космонавта Валерия Быковского. Защитное снаряжение летчиков, обмундирование и их элементы можно также увидеть в Жуковском городском музее.С космическими технологиями же можно ознакомиться в музее ракетно-космической корпорации "Энергия", Пущинской радиоастрономической обсерватории, обсерватории на Лыткаринском заводе оптического стекла, на экспозиции "Через тернии к звездам" в парке "Патриот" и в музее ракетно-космической техники имени Сергея Королева.
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московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье), звездный городок, жуковский, юрий гагарин (космонавт), валерий быковский
17:31 12.04.2022 (обновлено: 12:32 13.04.2022)
 

В Подмосковье назвали 10 мест, связанных с космосом

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкТренажер динамических режимов полета ТДК -7СТ5 в Центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина в Звездном городке
Тренажер динамических режимов полета ТДК -7СТ5 в Центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина в Звездном городке - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. В Московской области находится множество музеев и других достопримечательностей, рассказывающих об истории космоса, специально ко Дню Космонавтики в региональном комитете туризма назвали 10 мест, связанных с космосом.
"На сегодняшний день в нашем регионе имеется множество музеев и других достопримечательностей, рассказывающих об истории освоения космоса, космонавтах, авиаконструкторах и ракетно-космической технике, а также мест, где можно понаблюдать за звездами в телескоп, увидеть рабочий кабинет великого конструктора Сергея Королева, фуражку первого космонавта Юрия Гагарина и сам космический корабль "Восход-2", - приводят слова министра культуры и туризма Московской области Елены Харламовой в сообщении.
Так, например, в Звездном Городке посетители могут узнать, как устроены космические корабли "Союз" и как живут космонавты. На интерактивной выставке "Она и Космос" в музейном комплексе "Зоя" гостей познакомят с женщинами, которые вошли в историю освоения космоса.
Также в Подмосковье есть музей летчика-космонавта Юрия Гагарина и музей космонавта Валерия Быковского. Защитное снаряжение летчиков, обмундирование и их элементы можно также увидеть в Жуковском городском музее.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил с Днём космонавтики военнослужащих и гражданский персонал ГИКЦ Министерства обороны РФ им. Г.С.Титова в Краснознаменске - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
Вчера, 15:28Новости Подмосковья
Воробьев поздравил с Днем космонавтики персонал Центра в Краснознаменске
С космическими технологиями же можно ознакомиться в музее ракетно-космической корпорации "Энергия", Пущинской радиоастрономической обсерватории, обсерватории на Лыткаринском заводе оптического стекла, на экспозиции "Через тернии к звездам" в парке "Патриот" и в музее ракетно-космической техники имени Сергея Королева.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Звездный городокЖуковскийЮрий Гагарин (космонавт)Валерий Быковский
 
 
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