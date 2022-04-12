https://ria.ru/20220412/mesta-1783288227.html

В Подмосковье назвали 10 мест, связанных с космосом

В Подмосковье назвали 10 мест, связанных с космосом - РИА Новости, 13.04.2022

В Подмосковье назвали 10 мест, связанных с космосом

В Московской области находится множество музеев и других достопримечательностей, рассказывающих об истории космоса, специально ко Дню Космонавтики в... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-12T17:31

2022-04-12T17:31

2022-04-13T12:32

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

звездный городок

жуковский

юрий гагарин (космонавт)

валерий быковский

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. В Московской области находится множество музеев и других достопримечательностей, рассказывающих об истории космоса, специально ко Дню Космонавтики в региональном комитете туризма назвали 10 мест, связанных с космосом.Так, например, в Звездном Городке посетители могут узнать, как устроены космические корабли "Союз" и как живут космонавты. На интерактивной выставке "Она и Космос" в музейном комплексе "Зоя" гостей познакомят с женщинами, которые вошли в историю освоения космоса.Также в Подмосковье есть музей летчика-космонавта Юрия Гагарина и музей космонавта Валерия Быковского. Защитное снаряжение летчиков, обмундирование и их элементы можно также увидеть в Жуковском городском музее.С космическими технологиями же можно ознакомиться в музее ракетно-космической корпорации "Энергия", Пущинской радиоастрономической обсерватории, обсерватории на Лыткаринском заводе оптического стекла, на экспозиции "Через тернии к звездам" в парке "Патриот" и в музее ракетно-космической техники имени Сергея Королева.

https://ria.ru/20220412/pozdravlenie-1783129835.html

московская область (подмосковье)

звездный городок

жуковский

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), звездный городок, жуковский, юрий гагарин (космонавт), валерий быковский