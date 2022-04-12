https://ria.ru/20220412/medvedchuk-1783224718.html

Кива объяснил, зачем Зеленскому нужен Медведчук

Кива объяснил, зачем Зеленскому нужен Медведчук - РИА Новости, 13.04.2022

Кива объяснил, зачем Зеленскому нужен Медведчук

Лишенный мандата депутат Верховной рады Украины Илья Кива в связи с новостью о задержании главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-12T23:12

2022-04-12T23:12

2022-04-13T05:40

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Лишенный мандата депутат Верховной рады Украины Илья Кива в связи с новостью о задержании главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука заявил, что Владимиру Зеленскому был нужен "громкий информационный повод", чтобы отвести внимание от гибели украинских националистов и морпехов в Мариуполе.Во вторник глава службы безопасности Украины Иван Баканов сообщил о задержании Медведчука по поручению Зеленского. Ранее Зеленский опубликовал в Telegram-канале фотографию Медведчука в наручниках и сообщил о проведенной спецоперации СБУ."Не могу пока комментировать ситуацию о задержании Медведчука, нет достоверной информации. Знаю точно, что Зеленскому нужен был громкий информационный повод, который перебьет слив и гибель "Азова" (националистический полк, против бойцов которого в России возбуждены уголовные дела - ред.) и морских пехотинцев в Мариуполе. Медведчук мог все это время находиться в руках СБУ, до нужного момента, и когда возникла необходимость увести внимание общественности, сообщили о якобы проведении "блестящей" операции и задержании лидера пророссийской оппозиционной партии", - написал Кива в своем Telegram-канале.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. В настоящее время союзные силы ДНР и России ведут бои за окончательное освобождение города. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается националистический полк "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220412/medvedchuk-1783218758.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, александр семенов (ученый), владимир путин, иван баканов, донецкая народная республика, донецк (днр), россия, служба безопасности украины, виктор медведчук, илья кива