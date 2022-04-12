https://ria.ru/20220412/mariupol-1783220462.html

Жители Мариуполя не подтвердили информацию о химатаке в городе

Жители Мариуполя не подтвердили информацию о химатаке в городе - РИА Новости, 12.04.2022

Жители Мариуполя не подтвердили информацию о химатаке в городе

Жители Мариуполя ничего не знают о якобы атаке на город с применением химических веществ. РИА Новости, 12.04.2022

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БЕЗЫМЕННОЕ, 12 апр - РИА Новости. Жители Мариуполя ничего не знают о якобы атаке на город с применением химических веществ.Ранее ряд СМИ сообщил, что против организации "Азов"* на территории Мариуполя якобы было применено некое химическое вещество, в результате чего у боевиков и даже у мирных жителей наблюдались недомогания."Я сам с Левобережного района, но об этой информации слышу первый раз. Ничего такого не видел и не слышал. По поводу газа ничего больше сказать не могу ", - сказал РИА Новости житель Мариуполя, эвакуировавшийся из города.Кроме того, информацию о применении химических веществ не подтверждают и жители Мариуполя, которые продолжают находиться в городе."На данный момент могу сказать только одно. Мы здесь с 10-го числа. Но сегодня я общалась с мамой, которая находится на данный момент в Калиусском районе, и она сказала, что всё хорошо, она чувствует себя нормально, никаких таких происшествий и никаких газов, ничего такого не было", - рассказала РИА Новости жительница Мариуполя.* Экстремистская организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20220412/khimoruzhie-1783179543.html

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Жители не подтверждают информацию об использовании газа в Мариуполе Жители Мариуполя, который недавно эвакуировались из города не подтверждают информацию о якобы использовании газа на территории города 2022-04-12T22:22 true PT0M51S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, мариуполь, украина, вооруженные силы украины