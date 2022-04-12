https://ria.ru/20220412/mariupol-1783220462.html
Жители Мариуполя не подтвердили информацию о химатаке в городе
Жители Мариуполя не подтвердили информацию о химатаке в городе - РИА Новости, 12.04.2022
Жители Мариуполя не подтвердили информацию о химатаке в городе
Жители Мариуполя ничего не знают о якобы атаке на город с применением химических веществ. РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T22:22
2022-04-12T22:22
2022-04-12T23:00
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
мариуполь
украина
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783223963_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_47facdadc13ee1378c7ce24d1333bab2.jpg
БЕЗЫМЕННОЕ, 12 апр - РИА Новости. Жители Мариуполя ничего не знают о якобы атаке на город с применением химических веществ.Ранее ряд СМИ сообщил, что против организации "Азов"* на территории Мариуполя якобы было применено некое химическое вещество, в результате чего у боевиков и даже у мирных жителей наблюдались недомогания."Я сам с Левобережного района, но об этой информации слышу первый раз. Ничего такого не видел и не слышал. По поводу газа ничего больше сказать не могу ", - сказал РИА Новости житель Мариуполя, эвакуировавшийся из города.Кроме того, информацию о применении химических веществ не подтверждают и жители Мариуполя, которые продолжают находиться в городе."На данный момент могу сказать только одно. Мы здесь с 10-го числа. Но сегодня я общалась с мамой, которая находится на данный момент в Калиусском районе, и она сказала, что всё хорошо, она чувствует себя нормально, никаких таких происшествий и никаких газов, ничего такого не было", - рассказала РИА Новости жительница Мариуполя.* Экстремистская организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20220412/khimoruzhie-1783179543.html
россия
мариуполь
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783223963_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_115312776943074f4992dd2267658a17.jpg
Жители не подтверждают информацию об использовании газа в Мариуполе
Жители Мариуполя, который недавно эвакуировались из города не подтверждают информацию о якобы использовании газа на территории города
2022-04-12T22:22
true
PT0M51S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, мариуполь, украина, вооруженные силы украины
22:22 12.04.2022 (обновлено: 23:00 12.04.2022)
Жители Мариуполя не подтвердили информацию о химатаке в городе
Жители Мариуполя не подтверждают информацию о применении химвеществ в городе
БЕЗЫМЕННОЕ, 12 апр - РИА Новости. Жители Мариуполя ничего не знают о якобы атаке на город с применением химических веществ.
Ранее ряд СМИ сообщил, что против организации "Азов"* на территории Мариуполя якобы было применено некое химическое вещество, в результате чего у боевиков и даже у мирных жителей наблюдались недомогания.
"Я сам с Левобережного района, но об этой информации слышу первый раз. Ничего такого не видел и не слышал. По поводу газа ничего больше сказать не могу ", - сказал РИА Новости житель Мариуполя
, эвакуировавшийся из города.
Кроме того, информацию о применении химических веществ не подтверждают и жители Мариуполя, которые продолжают находиться в городе.
"На данный момент могу сказать только одно. Мы здесь с 10-го числа. Но сегодня я общалась с мамой, которая находится на данный момент в Калиусском районе, и она сказала, что всё хорошо, она чувствует себя нормально, никаких таких происшествий и никаких газов, ничего такого не было", - рассказала РИА Новости жительница Мариуполя.
* Экстремистская организация, запрещенная в России