Рейтинг@Mail.ru
Из Мариуполя за последние сутки уехали более 136 тысяч мирных жителей - РИА Новости, 12.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220412/mariupol-1783215616.html
Из Мариуполя за последние сутки уехали более 136 тысяч мирных жителей
Из Мариуполя за последние сутки уехали более 136 тысяч мирных жителей - РИА Новости, 12.04.2022
Из Мариуполя за последние сутки уехали более 136 тысяч мирных жителей
За истекшие сутки 625 мирных жителей смогли эвакуироваться из Мариуполя по восточному направлению, за все время по этому маршруту удалось вывести уже более 136... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T21:41
2022-04-12T21:42
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
александр семенов (ученый)
донецкая народная республика
россия
донецк (днр)
мариуполь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783062120_0:28:2830:1620_1920x0_80_0_0_781acac6014ff2fe44a9177549cdf1de.jpg
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. За истекшие сутки 625 мирных жителей смогли эвакуироваться из Мариуполя по восточному направлению, за все время по этому маршруту удалось вывести уже более 136 тысяч человек, заявил во вторник начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Из Мариуполя через гуманитарный коридор в восточном направлении, без какого-либо участия украинской стороны, от беспредела, устроенного националистами, удалось спасти уже 136 284 человека, в том числе за истекшие сутки – 625", - сказал он.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. В настоящее время союзные силы ДНР и России ведут бои за окончательное освобождение города. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается националистический полк "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220412/mariupol-1783162423.html
донецкая народная республика
россия
донецк (днр)
мариуполь
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Пытки в тайной тюрьме Мариуполя
Тайная тюрьма "библиотека", в которой украинские силовики изощренно пытали ополченцев и мирных жителей Донбасса, существовала в мариупольском аэропорту в 2014-2015 году. Наконец жертвы геноцида мирного населения, которые выжили, начали говорить.
2022-04-12T21:41
true
PT0M57S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783062120_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_447b06a83655dd4df45c1953af4ae9d5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, александр семенов (ученый), донецкая народная республика, россия, донецк (днр), мариуполь, украина, михаил мизинцев
21:41 12.04.2022 (обновлено: 21:42 12.04.2022)
 
Из Мариуполя за последние сутки уехали более 136 тысяч мирных жителей

Минобороны: за последние более 136 тысяч мирных жителей эвакуировались из Мариуполя

© РИА Новости / Илья ПиталевЛюди в пункте временного размещения эвакуированных из Мариуполя
Люди в пункте временного размещения эвакуированных из Мариуполя - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Люди в пункте временного размещения эвакуированных из Мариуполя. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. За истекшие сутки 625 мирных жителей смогли эвакуироваться из Мариуполя по восточному направлению, за все время по этому маршруту удалось вывести уже более 136 тысяч человек, заявил во вторник начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Из Мариуполя через гуманитарный коридор в восточном направлении, без какого-либо участия украинской стороны, от беспредела, устроенного националистами, удалось спасти уже 136 284 человека, в том числе за истекшие сутки – 625", - сказал он.
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. В настоящее время союзные силы ДНР и России ведут бои за окончательное освобождение города. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается националистический полк "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Разрушенное здание драматического театра в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
Вчера, 17:04Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В ДНР рассказали, как украинские боевики взорвали театр в Мариуполе
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинАлександр Семенов (ученый)Донецкая Народная РеспубликаРоссияДонецк (ДНР)МариупольУкраинаМихаил Мизинцев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала