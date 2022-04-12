https://ria.ru/20220412/mariupol-1783215616.html

Из Мариуполя за последние сутки уехали более 136 тысяч мирных жителей

Из Мариуполя за последние сутки уехали более 136 тысяч мирных жителей - РИА Новости, 12.04.2022

Из Мариуполя за последние сутки уехали более 136 тысяч мирных жителей

За истекшие сутки 625 мирных жителей смогли эвакуироваться из Мариуполя по восточному направлению, за все время по этому маршруту удалось вывести уже более 136... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T21:41

2022-04-12T21:41

2022-04-12T21:42

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. За истекшие сутки 625 мирных жителей смогли эвакуироваться из Мариуполя по восточному направлению, за все время по этому маршруту удалось вывести уже более 136 тысяч человек, заявил во вторник начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Из Мариуполя через гуманитарный коридор в восточном направлении, без какого-либо участия украинской стороны, от беспредела, устроенного националистами, удалось спасти уже 136 284 человека, в том числе за истекшие сутки – 625", - сказал он.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. В настоящее время союзные силы ДНР и России ведут бои за окончательное освобождение города. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается националистический полк "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220412/mariupol-1783162423.html

донецкая народная республика

россия

донецк (днр)

мариуполь

украина

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Пытки в тайной тюрьме Мариуполя Тайная тюрьма "библиотека", в которой украинские силовики изощренно пытали ополченцев и мирных жителей Донбасса, существовала в мариупольском аэропорту в 2014-2015 году. Наконец жертвы геноцида мирного населения, которые выжили, начали говорить. 2022-04-12T21:41 true PT0M57S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, владимир путин, александр семенов (ученый), донецкая народная республика, россия, донецк (днр), мариуполь, украина, михаил мизинцев