https://ria.ru/20220412/mariupol-1783162423.html

В ДНР рассказали, как украинские боевики взорвали театр в Мариуполе

В ДНР рассказали, как украинские боевики взорвали театр в Мариуполе - РИА Новости, 12.04.2022

В ДНР рассказали, как украинские боевики взорвали театр в Мариуполе

Представитель Народной милиции ДНР Юрий Бухарев рассказал, каким был взрыв в мариупольском театре. РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T17:04

2022-04-12T17:04

2022-04-12T18:32

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МАРИУПОЛЬ, 12 апр — РИА Новости. Представитель Народной милиции ДНР Юрий Бухарев рассказал, каким был взрыв в мариупольском театре."По характеру взрыва можно уверенно сказать, что подрыв произошел изнутри здания, я говорил с одним из очевидцев, он сказал, что перед взрывом ни обстрела, ни пролетов самолетов не было. Так, он в момент взрыва стоял спиной, его толкнуло и пронесло на четыре метра. То есть взрыв был очень, очень мощный и шел изнутри", — сказал он.Бухарев отметил, что, судя по количеству вооружения, в учреждении могло располагаться до роты личного состава украинских боевиков.Во вторник иностранным и российским журналистам показали разрушенное здание театра в Мариуполе и остатки сохранившейся там документации украинских подразделений, располагавшихся в нем, а также сгоревшее в пожаре оружие и амуницию.По данным российского Минобороны, театр взорвали националисты из "Азова" (против бойцов которого в России возбуждено уголовное дело) 16 марта. В министерстве заявили, что озвученные Киевом обвинения в якобы нанесении авиационного удара по зданию, где могли находиться в заложниках мирные жители, не соответствует действительности — российская авиация не выполняла никаких ударов по наземным целям. В оборонном ведомстве отметили, что "боевики националистического батальона "Азов" совершили новую кровавую провокацию, взорвав заминированное ими здание театра".Россия начала специальную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220401/mariupol-1781242294.html

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в мире, донецкая народная республика, мариуполь, украина, ситуация в днр и лнр