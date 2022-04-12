https://ria.ru/20220412/mariupol-1783154451.html

Больницам Мариуполя не хватает медикаментов

Больницам Мариуполя не хватает медикаментов - РИА Новости, 12.04.2022

Больницам Мариуполя не хватает медикаментов

Больницы Мариуполя испытывают нехватку медикаментов, в том числе препаратов и обезболивающих средств для онкобольных. Об этом сообщил журналистам временно... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T16:39

2022-04-12T16:39

2022-04-12T16:43

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МАРИУПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости. Больницы Мариуполя испытывают нехватку медикаментов, в том числе препаратов и обезболивающих средств для онкобольных. Об этом сообщил журналистам временно исполняющий обязанности главного врача областной больницы интенсивного лечения Александр Мельников."Из медикаментов есть не все. Есть часть препаратов, которые в достаточно жестком дефиците, например для обратившихся в поликлинику с заболеваниями щитовидной железы нет некоторых препаратов и их нечем заменить. Периодически есть обращения по поводу онкобольных, чтобы продолжить им химиотерапию, им нужны сильнодействующие обезболивающие препараты, этих препаратов тоже в данный момент у нас нет. То есть эту службу тоже еще нужно будет налаживать. <...> Поставки медикаментов идут по гуманитарной линии спорадически, чем люди могут, тем помогают", - сказал Мельников.По его словам, также есть трудности с вызовом врачей на дом. "Сейчас в больнице находятся от 150 до 200 человек, которым оказывается помощь. Еще около 200 человек находятся на территории больницы потому, что им некуда пойти", - рассказал врач.По его словам, в среднем за неделю к травматологам и хирургам обращаются около 150 человек. "Раненые поступают неравномерно каждый день, зависит от того, куда продвинулись службы спасения, кого-то достают из подвалов, у кого-то рушатся дома, и приходят сюда, обращаются со своими травмами, оказываем помощь", - рассказал он."Есть проблемы с доставкой питания, налажена доставка воды, есть большой дефицит специалистов на этажах. Питание частично поставляет министерство здравоохранения, частично - по гуманитарной линии", - сообщил Мельников. Врач сообщил, что динамика работы медучреждения положительная, за последнюю неделю начала функционировать консультативная поликлиника.

https://radiosputnik.ria.ru/20220412/mariupol-1783074223.html

https://ria.ru/20220412/mariupol-1783028703.html

мариуполь

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, мариуполь