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Российская армия пресекла попытку украинских военных покинуть Мариуполь - РИА Новости, 12.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220412/mariupol-1783036114.html
Российская армия пресекла попытку украинских военных покинуть Мариуполь
Российская армия пресекла попытку украинских военных покинуть Мариуполь - РИА Новости, 12.04.2022
Российская армия пресекла попытку украинских военных покинуть Мариуполь
Российские подразделения не позволили украинским военным выйти из окружения на заводе имени Ильича в Мариуполе, сообщил официальный представитель Минобороны... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T10:02
2022-04-12T10:52
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
в мире
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Российские подразделения не позволили украинским военным выйти из окружения на заводе имени Ильича в Мариуполе, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.Он уточнил, что попытку прорыва украинцы предприняли 11 апреля в темное время суток.Конашенков уточнил, что российские подразделения уничтожили три украинских танка, пять боевых машин пехоты, семь автомобилей и до 50 человек личного состава. Еще 42 украинских военнослужащих добровольно сложили оружие и сдались в плен.Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что Мариуполь окружен, началась зачистка районов города. Среди прочих украинских частей сопротивление оказывает националистический полк "Азов", против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело. Основные силы националистов сосредоточены в промышленной зоне предприятия "Азовсталь", где, по словам представителя Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, находятся до 3,5 тысячи бойцов. Также 11 апреля в ДНР сообщили о взятии порта города под контроль.Россия начала специальную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220408/mariupol-1782357279.html
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ситуация в днр и лнр, в мире, вооруженные силы рф, россия, украина, вооруженные силы украины, мариуполь
10:02 12.04.2022 (обновлено: 10:52 12.04.2022)
 
Российская армия пресекла попытку украинских военных покинуть Мариуполь

ВС России пресекли попытку ВСУ выйти из окружения с завода Ильича в Мариуполе

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкВид на Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича со стороны поселка Сартана
Вид на Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича со стороны поселка Сартана - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Вид на Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича со стороны поселка Сартана
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Российские подразделения не позволили украинским военным выйти из окружения на заводе имени Ильича в Мариуполе, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Он уточнил, что попытку прорыва украинцы предприняли 11 апреля в темное время суток.
"Группа украинских военнослужащих численностью до 100 человек на бронетехнике пыталась с боем прорваться с территории завода и покинуть город в северном направлении. Ударами авиации и артиллерии данная попытка прорыва была сорвана", — рассказал генерал-майор.
Конашенков уточнил, что российские подразделения уничтожили три украинских танка, пять боевых машин пехоты, семь автомобилей и до 50 человек личного состава. Еще 42 украинских военнослужащих добровольно сложили оружие и сдались в плен.
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Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что Мариуполь окружен, началась зачистка районов города. Среди прочих украинских частей сопротивление оказывает националистический полк "Азов", против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело. Основные силы националистов сосредоточены в промышленной зоне предприятия "Азовсталь", где, по словам представителя Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, находятся до 3,5 тысячи бойцов. Также 11 апреля в ДНР сообщили о взятии порта города под контроль.
Россия начала специальную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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