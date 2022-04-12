https://ria.ru/20220412/mariupol-1783036114.html

Российская армия пресекла попытку украинских военных покинуть Мариуполь

Российская армия пресекла попытку украинских военных покинуть Мариуполь - РИА Новости, 12.04.2022

Российская армия пресекла попытку украинских военных покинуть Мариуполь

Российские подразделения не позволили украинским военным выйти из окружения на заводе имени Ильича в Мариуполе, сообщил официальный представитель Минобороны... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T10:02

2022-04-12T10:02

2022-04-12T10:52

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Российские подразделения не позволили украинским военным выйти из окружения на заводе имени Ильича в Мариуполе, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.Он уточнил, что попытку прорыва украинцы предприняли 11 апреля в темное время суток.Конашенков уточнил, что российские подразделения уничтожили три украинских танка, пять боевых машин пехоты, семь автомобилей и до 50 человек личного состава. Еще 42 украинских военнослужащих добровольно сложили оружие и сдались в плен.Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что Мариуполь окружен, началась зачистка районов города. Среди прочих украинских частей сопротивление оказывает националистический полк "Азов", против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело. Основные силы националистов сосредоточены в промышленной зоне предприятия "Азовсталь", где, по словам представителя Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, находятся до 3,5 тысячи бойцов. Также 11 апреля в ДНР сообщили о взятии порта города под контроль.Россия начала специальную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220408/mariupol-1782357279.html

https://ria.ru/20220406/ukraina-1781956559.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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