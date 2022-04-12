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За сутки из Мариуполя в Безыменное в ДНР эвакуировали 587 человек - РИА Новости, 12.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220412/mariupol-1783029667.html
За сутки из Мариуполя в Безыменное в ДНР эвакуировали 587 человек
За сутки из Мариуполя в Безыменное в ДНР эвакуировали 587 человек - РИА Новости, 12.04.2022
За сутки из Мариуполя в Безыменное в ДНР эвакуировали 587 человек
Из Мариуполя в Безыменное в Донецкой народной республике за минувшие сутки эвакуированы 587 человек, включая 96 детей, сообщил во вторник штаб территориальной... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T09:14
2022-04-12T09:32
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
мариуполь
эдуард басурин
денис пушилин
донецкая народная республика
россия
донецк (днр)
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ДОНЕЦК, 12 апр - РИА Новости. Из Мариуполя в Безыменное в Донецкой народной республике за минувшие сутки эвакуированы 587 человек, включая 96 детей, сообщил во вторник штаб территориальной обороны ДНР."За минувшие сутки, с 8.00 11 апреля до 8.00 12 апреля, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 587 человек, включая 96 детей. В настоящее время они находятся в пункте оказания помощи эвакуируемому населению, который развернут силами МЧС ДНР", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале штаба.Всего за период с 5 марта Безыменное эвакуированы 16 342 человека, отмечается в сообщении.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. В настоящее время военные ДНР и России ведут бои за освобождение города. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается националистический полк "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело.Как отметил в понедельник глава ДНР Денис Пушилин, порт Мариуполя перешел под контроль сил ДНР. По словам представителя Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, жилой массив города фактически освобождён от украинских боевиков, "остались одиночные очаги в виде снайперов или военных". Басурин отметил, что основное сопротивление украинских боевиков сосредоточено на территории заводов Мариуполя, после выполнения задач по уничтожению артиллерийского вооружения будет принято решение о планах по ликвидации.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220412/mariupol-1783025474.html
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мариуполь
донецкая народная республика
россия
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в мире, мариуполь, эдуард басурин, денис пушилин, донецкая народная республика, россия, донецк (днр), мчс днр
09:14 12.04.2022 (обновлено: 09:32 12.04.2022)
 
За сутки из Мариуполя в Безыменное в ДНР эвакуировали 587 человек

За сутки из Мариуполя в Безыменное в ДНР эвакуировали 587 человек, включая 96 детей

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБоец полка полиции специального назначения имени Кадырова во время зачистки жилого сектора в Левобережном районе Мариуполя
Боец полка полиции специального назначения имени Кадырова во время зачистки жилого сектора в Левобережном районе Мариуполя - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Боец полка полиции специального назначения имени Кадырова во время зачистки жилого сектора в Левобережном районе Мариуполя. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 12 апр - РИА Новости. Из Мариуполя в Безыменное в Донецкой народной республике за минувшие сутки эвакуированы 587 человек, включая 96 детей, сообщил во вторник штаб территориальной обороны ДНР.
"За минувшие сутки, с 8.00 11 апреля до 8.00 12 апреля, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 587 человек, включая 96 детей. В настоящее время они находятся в пункте оказания помощи эвакуируемому населению, который развернут силами МЧС ДНР", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале штаба.
Всего за период с 5 марта Безыменное эвакуированы 16 342 человека, отмечается в сообщении.
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. В настоящее время военные ДНР и России ведут бои за освобождение города. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается националистический полк "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело.
Вид Мариуполя в сторону металлургического комбината Азовсталь - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
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В Мариуполе могут укрываться инструкторы НАТО, считают в Госдуме
Как отметил в понедельник глава ДНР Денис Пушилин, порт Мариуполя перешел под контроль сил ДНР. По словам представителя Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, жилой массив города фактически освобождён от украинских боевиков, "остались одиночные очаги в виде снайперов или военных". Басурин отметил, что основное сопротивление украинских боевиков сосредоточено на территории заводов Мариуполя, после выполнения задач по уничтожению артиллерийского вооружения будет принято решение о планах по ликвидации.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреМариупольЭдуард БасуринДенис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаРоссияДонецк (ДНР)МЧС ДНР
 
 
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