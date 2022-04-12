https://ria.ru/20220412/mariupol-1783028703.html

Активисты МГЕР нашли более ста пропавших жителей Мариуполя

Активисты МГЕР нашли более ста пропавших жителей Мариуполя - РИА Новости, 12.04.2022

Активисты МГЕР нашли более ста пропавших жителей Мариуполя

Активисты "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтёрской Роты" помогли жителям Мариуполя найти более 100 пропавших родственников, всего поступило около 8,5... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T09:07

2022-04-12T09:07

2022-04-12T09:07

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Активисты "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтёрской Роты" помогли жителям Мариуполя найти более 100 пропавших родственников, всего поступило около 8,5 тысячи обращений по поиску людей, сообщил председатель МГЕР Антон Демидов.Ранее сообщалось, что активисты МГЕР совместно с "Волонтерской Ротой Боевого Братства" создали сайт для поиска людей, пропавших на территории Мариуполя."На данный момент наши волонтеры нашли более 100 пропавших людей в Мариуполе. Всю информацию мы в оперативном режиме передаем родственникам найденных людей. Заявок еще очень много, и мы продолжим эту работу", - рассказал Демидов, которого цитирует пресс-служба МГЕР.По данным организации, с момента запуска сайта поступило 8,5 тысячи обращений по поиску людей."К сожалению, мы не можем проверять адреса в местах, где еще продолжаются боевые действия. Речь идет о районах, которые располагаются вблизи железнодорожного вокзала и морского порта города Мариуполь", - отметил Демидов.

https://radiosputnik.ria.ru/20220411/koridor-1782985685.html

https://ria.ru/20220411/obstrely-1783010555.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, мариуполь, мгер