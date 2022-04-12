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Активисты МГЕР нашли более ста пропавших жителей Мариуполя - РИА Новости, 12.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220412/mariupol-1783028703.html
Активисты МГЕР нашли более ста пропавших жителей Мариуполя
Активисты МГЕР нашли более ста пропавших жителей Мариуполя - РИА Новости, 12.04.2022
Активисты МГЕР нашли более ста пропавших жителей Мариуполя
Активисты "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтёрской Роты" помогли жителям Мариуполя найти более 100 пропавших родственников, всего поступило около 8,5... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T09:07
2022-04-12T09:07
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
мариуполь
мгер
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Активисты "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтёрской Роты" помогли жителям Мариуполя найти более 100 пропавших родственников, всего поступило около 8,5 тысячи обращений по поиску людей, сообщил председатель МГЕР Антон Демидов.Ранее сообщалось, что активисты МГЕР совместно с "Волонтерской Ротой Боевого Братства" создали сайт для поиска людей, пропавших на территории Мариуполя."На данный момент наши волонтеры нашли более 100 пропавших людей в Мариуполе. Всю информацию мы в оперативном режиме передаем родственникам найденных людей. Заявок еще очень много, и мы продолжим эту работу", - рассказал Демидов, которого цитирует пресс-служба МГЕР.По данным организации, с момента запуска сайта поступило 8,5 тысячи обращений по поиску людей."К сожалению, мы не можем проверять адреса в местах, где еще продолжаются боевые действия. Речь идет о районах, которые располагаются вблизи железнодорожного вокзала и морского порта города Мариуполь", - отметил Демидов.
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в мире, мариуполь, мгер
09:07 12.04.2022
 
Активисты МГЕР нашли более ста пропавших жителей Мариуполя

Активисты "Молодой Гвардии Единой России" нашли более ста пропавших жителей Мариуполя

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЖители Левобережного района Мариуполя
Жители Левобережного района Мариуполя - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Жители Левобережного района Мариуполя. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Активисты "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтёрской Роты" помогли жителям Мариуполя найти более 100 пропавших родственников, всего поступило около 8,5 тысячи обращений по поиску людей, сообщил председатель МГЕР Антон Демидов.
Ранее сообщалось, что активисты МГЕР совместно с "Волонтерской Ротой Боевого Братства" создали сайт для поиска людей, пропавших на территории Мариуполя.
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"На данный момент наши волонтеры нашли более 100 пропавших людей в Мариуполе. Всю информацию мы в оперативном режиме передаем родственникам найденных людей. Заявок еще очень много, и мы продолжим эту работу", - рассказал Демидов, которого цитирует пресс-служба МГЕР.
По данным организации, с момента запуска сайта поступило 8,5 тысячи обращений по поиску людей.
"К сожалению, мы не можем проверять адреса в местах, где еще продолжаются боевые действия. Речь идет о районах, которые располагаются вблизи железнодорожного вокзала и морского порта города Мариуполь", - отметил Демидов.
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