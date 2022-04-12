В Мариуполе могут укрываться инструкторы НАТО, считают в Госдуме
Депутат Шеремет: в Мариуполе могут укрываться военные инструкторы НАТО
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВид Мариуполя в сторону металлургического комбината "Азовсталь"
Вид Мариуполя в сторону металлургического комбината "Азовсталь"
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что в Мариуполе могут укрываться военные инструкторы НАТО.
"Допускаю, что в Мариуполе могут укрываться военные инструкторы НАТО и представители спецслужб ряда западных стран. Именно их так упорно защищают украинские военнослужащие и нацбаты", - сказал РИА Новости Шеремет.
"Думаю, что по Мариуполю нас еще ждет много интересных открытий, способных шокировать все мировое сообщество", - подчеркнул депутат.
Шеремет также считает, что Украина "превратилась в террористическое образование, некий симбиоз фашизма и "Исламского государства"*.
"Украинские нацисты сегодня в качестве мишеней выбирают мирное население, городскую инфраструктуру, химические объекты", - добавил он.
Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин накануне заявил, что очаги сопротивления в Мариуполе остались только на территории заводов "Азовсталь" и "Азовмаш".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
* Террористическая организация, запрещена в России.