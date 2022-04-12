Рейтинг@Mail.ru
В Мариуполе могут укрываться инструкторы НАТО, считают в Госдуме - РИА Новости, 12.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220412/mariupol-1783025474.html
В Мариуполе могут укрываться инструкторы НАТО, считают в Госдуме
В Мариуполе могут укрываться инструкторы НАТО, считают в Госдуме - РИА Новости, 12.04.2022
В Мариуполе могут укрываться инструкторы НАТО, считают в Госдуме
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что в Мариуполе могут укрываться военные инструкторы НАТО. РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T08:37
2022-04-12T08:37
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
мариуполь
украина
михаил шеремет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/04/1781612311_0:194:3078:1925_1920x0_80_0_0_2847a5acf122f0f0ec9875c97268b388.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что в Мариуполе могут укрываться военные инструкторы НАТО."Допускаю, что в Мариуполе могут укрываться военные инструкторы НАТО и представители спецслужб ряда западных стран. Именно их так упорно защищают украинские военнослужащие и нацбаты", - сказал РИА Новости Шеремет.По его словам, страны НАТО последние восемь лет строили в восточной Украине хорошо укрепленный плацдарм для нападения на Россию, но спецоперация сорвала их планы."Думаю, что по Мариуполю нас еще ждет много интересных открытий, способных шокировать все мировое сообщество", - подчеркнул депутат.Шеремет также считает, что Украина "превратилась в террористическое образование, некий симбиоз фашизма и "Исламского государства"*."Украинские нацисты сегодня в качестве мишеней выбирают мирное население, городскую инфраструктуру, химические объекты", - добавил он.Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин накануне заявил, что очаги сопротивления в Мариуполе остались только на территории заводов "Азовсталь" и "Азовмаш".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.* Террористическая организация, запрещена в России.
https://ria.ru/20220412/oruzhie-1782940050.html
https://ria.ru/20220411/mariupol-1782881429.html
мариуполь
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/04/1781612311_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_43abc7dafc6023717ea3ace10c3590d4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, мариуполь, украина, михаил шеремет
08:37 12.04.2022
 
В Мариуполе могут укрываться инструкторы НАТО, считают в Госдуме

Депутат Шеремет: в Мариуполе могут укрываться военные инструкторы НАТО

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВид Мариуполя в сторону металлургического комбината "Азовсталь"
Вид Мариуполя в сторону металлургического комбината Азовсталь - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Вид Мариуполя в сторону металлургического комбината "Азовсталь"
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что в Мариуполе могут укрываться военные инструкторы НАТО.
"Допускаю, что в Мариуполе могут укрываться военные инструкторы НАТО и представители спецслужб ряда западных стран. Именно их так упорно защищают украинские военнослужащие и нацбаты", - сказал РИА Новости Шеремет.
По его словам, страны НАТО последние восемь лет строили в восточной Украине хорошо укрепленный плацдарм для нападения на Россию, но спецоперация сорвала их планы.
"Думаю, что по Мариуполю нас еще ждет много интересных открытий, способных шокировать все мировое сообщество", - подчеркнул депутат.
Военнослужащий ВСУ с противотанковым ракетным комплексом NLAW в Киевской области - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
08:00
"Такого еще не поставляли". Какое оружие Украина получит от Запада
Шеремет также считает, что Украина "превратилась в террористическое образование, некий симбиоз фашизма и "Исламского государства"*.
"Украинские нацисты сегодня в качестве мишеней выбирают мирное население, городскую инфраструктуру, химические объекты", - добавил он.
Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин накануне заявил, что очаги сопротивления в Мариуполе остались только на территории заводов "Азовсталь" и "Азовмаш".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
* Террористическая организация, запрещена в России.
Жители Левобережного района Мариуполя - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
Вчера, 19:02Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Мариуполь: освобожденные районы и их жители
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреМариупольУкраинаМихаил Шеремет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала