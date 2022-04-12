https://ria.ru/20220412/mariupol-1783025474.html

В Мариуполе могут укрываться инструкторы НАТО, считают в Госдуме

В Мариуполе могут укрываться инструкторы НАТО, считают в Госдуме - РИА Новости, 12.04.2022

В Мариуполе могут укрываться инструкторы НАТО, считают в Госдуме

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что в Мариуполе могут укрываться военные инструкторы НАТО. РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T08:37

2022-04-12T08:37

2022-04-12T08:37

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

мариуполь

украина

михаил шеремет

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что в Мариуполе могут укрываться военные инструкторы НАТО."Допускаю, что в Мариуполе могут укрываться военные инструкторы НАТО и представители спецслужб ряда западных стран. Именно их так упорно защищают украинские военнослужащие и нацбаты", - сказал РИА Новости Шеремет.По его словам, страны НАТО последние восемь лет строили в восточной Украине хорошо укрепленный плацдарм для нападения на Россию, но спецоперация сорвала их планы."Думаю, что по Мариуполю нас еще ждет много интересных открытий, способных шокировать все мировое сообщество", - подчеркнул депутат.Шеремет также считает, что Украина "превратилась в террористическое образование, некий симбиоз фашизма и "Исламского государства"*."Украинские нацисты сегодня в качестве мишеней выбирают мирное население, городскую инфраструктуру, химические объекты", - добавил он.Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин накануне заявил, что очаги сопротивления в Мариуполе остались только на территории заводов "Азовсталь" и "Азовмаш".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.* Террористическая организация, запрещена в России.

https://ria.ru/20220412/oruzhie-1782940050.html

https://ria.ru/20220411/mariupol-1782881429.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, мариуполь, украина, михаил шеремет