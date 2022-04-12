https://ria.ru/20220412/luna-1783058038.html

Россия возобновит лунную программу

Россия возобновит лунную программу - РИА Новости, 12.04.2022

Россия возобновит лунную программу

Россия возобновит лунную программу, заявил Владимир Путин на церемонии награждения космонавтов, которая прошла на космодроме Восточный. РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T11:27

2022-04-12T11:27

2022-04-12T15:18

космос - риа наука

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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 12 апр — РИА Новости. Россия возобновит лунную программу, заявил Владимир Путин на церемонии награждения космонавтов, которая прошла на космодроме Восточный.Он уточнил, что речь идет о запуске с Восточного автоматического аппарата космического роботизированного комплекса "Луна-25".Президент подчеркнул, что Россия будет выполнять все намеченные планы в космической сфере, несмотря на попытки извне помешать ей идти вперед.Как сообщил 8 апреля заместитель генерального конструктора по электрическим системам НПО имени Лавочкина Александр Митькин, запуск первой за 46 лет отечественной миссии к Луне намечен на 22 августа. Автоматическая станция "Луна-25" отправится к спутнику Земли, чтобы отработать базовые технологии мягкой посадки в околополярной области и провести контактные исследования на южном полюсе Луны.Миссия "Луна-26" для картографирования запланирована на 2024 год, "Луна-27" для исследования грунта ожидается в 2025-м, "Луна-28" для забора лунного грунта и отработки схемы посадки российских космонавтов — в 2027-2028 годах.

https://ria.ru/20220404/kosmos-1781669633.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

космос - риа наука