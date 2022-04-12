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Россия возобновит лунную программу - РИА Новости, 12.04.2022
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Россия возобновит лунную программу
Россия возобновит лунную программу - РИА Новости, 12.04.2022
Россия возобновит лунную программу
Россия возобновит лунную программу, заявил Владимир Путин на церемонии награждения космонавтов, которая прошла на космодроме Восточный. РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T11:27
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космос - риа наука
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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 12 апр — РИА Новости. Россия возобновит лунную программу, заявил Владимир Путин на церемонии награждения космонавтов, которая прошла на космодроме Восточный.Он уточнил, что речь идет о запуске с Восточного автоматического аппарата космического роботизированного комплекса "Луна-25".Президент подчеркнул, что Россия будет выполнять все намеченные планы в космической сфере, несмотря на попытки извне помешать ей идти вперед.Как сообщил 8 апреля заместитель генерального конструктора по электрическим системам НПО имени Лавочкина Александр Митькин, запуск первой за 46 лет отечественной миссии к Луне намечен на 22 августа. Автоматическая станция "Луна-25" отправится к спутнику Земли, чтобы отработать базовые технологии мягкой посадки в околополярной области и провести контактные исследования на южном полюсе Луны.Миссия "Луна-26" для картографирования запланирована на 2024 год, "Луна-27" для исследования грунта ожидается в 2025-м, "Луна-28" для забора лунного грунта и отработки схемы посадки российских космонавтов — в 2027-2028 годах.
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Путин сообщил, что Россия намерена возобновить лунную программу
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космос - риа наука
11:27 12.04.2022 (обновлено: 15:18 12.04.2022)
 
Россия возобновит лунную программу

Президент Путин заявил о планах России возобновить лунную программу

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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 12 апр — РИА Новости. Россия возобновит лунную программу, заявил Владимир Путин на церемонии награждения космонавтов, которая прошла на космодроме Восточный.

"Продолжим создание транспортного корабля нового поколения и технологий ядерной космической энергетики, где у нас, безусловно, есть задел очень хороший и абсолютно ясные преимущества. Возобновим лунную программу", — подчеркнул глава государства.

Он уточнил, что речь идет о запуске с Восточного автоматического аппарата космического роботизированного комплекса "Луна-25".
Президент подчеркнул, что Россия будет выполнять все намеченные планы в космической сфере, несмотря на попытки извне помешать ей идти вперед.
Как сообщил 8 апреля заместитель генерального конструктора по электрическим системам НПО имени Лавочкина Александр Митькин, запуск первой за 46 лет отечественной миссии к Луне намечен на 22 августа. Автоматическая станция "Луна-25" отправится к спутнику Земли, чтобы отработать базовые технологии мягкой посадки в околополярной области и провести контактные исследования на южном полюсе Луны.
Миссия "Луна-26" для картографирования запланирована на 2024 год, "Луна-27" для исследования грунта ожидается в 2025-м, "Луна-28" для забора лунного грунта и отработки схемы посадки российских космонавтов — в 2027-2028 годах.
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