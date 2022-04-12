РИА Новости - события в Москве, России и мире: темы дня, фото, видео, инфографика, радио

https://ria.ru/20220412/lukashenko-1783147314.html
Путин пообещал присвоить Лукашенко звание полковника
Путин пообещал присвоить Лукашенко звание полковника - РИА Новости, 12.04.2022
Путин пообещал присвоить Лукашенко звание полковника
Президент России Владимир Путин пообещал присвоить главе Белоруссии Александру Лукашенко звание полковника, тот сказал, что "было бы неплохо". РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T16:15
2022-04-12T16:15
2022-04-12T16:32
александр лукашенко
белоруссия
россия
владимир путин
политика
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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 12 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал присвоить главе Белоруссии Александру Лукашенко звание полковника, тот сказал, что "было бы неплохо"."Если обещал, сделаю", - сказал Путин.В то же время начало ответа на вопрос журналистов об обещанном звании Путин начал со слов, что глава Белоруссии вряд ли нуждается в званиях других государств."Александр Григорьевич не нуждается в том, чтобы глава другого государства присваивал ему звания. Он сам большой начальник", - сказал Путин.Он добавил, что сам он генеральских званий не имеет, но верно служит народу, а воинские звания прежде всего нужны военным.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, белоруссия, россия, владимир путин, политика
16:15 12.04.2022 (обновлено: 16:32 12.04.2022)
Путин пообещал присвоить Лукашенко звание полковника
Президент Путин пообещал присвоить главе Белоруссии Лукашенко звание полковника
КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 12 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал присвоить главе Белоруссии Александру Лукашенко звание полковника, тот сказал, что "было бы неплохо".
"Было бы неплохо, если б я тоже был полковником. Правда в том, что он (Путин - ред.) мне обещал, но до сих пор не присвоил", - сказал Лукашенко со смехом на пресс-конференции по итогам переговоров.
"Если обещал, сделаю", - сказал Путин.
В то же время начало ответа на вопрос журналистов об обещанном звании Путин начал со слов, что глава Белоруссии
вряд ли нуждается в званиях других государств.
"Александр Григорьевич не нуждается в том, чтобы глава другого государства присваивал ему звания. Он сам большой начальник", - сказал Путин.
Он добавил, что сам он генеральских званий не имеет, но верно служит народу, а воинские звания прежде всего нужны военным.