РИА Новости - события в Москве, России и мире: темы дня, фото, видео, инфографика, радио

https://ria.ru/20220412/lukashenko-1783147314.html

Путин пообещал присвоить Лукашенко звание полковника

Путин пообещал присвоить Лукашенко звание полковника - РИА Новости, 12.04.2022

Путин пообещал присвоить Лукашенко звание полковника

Президент России Владимир Путин пообещал присвоить главе Белоруссии Александру Лукашенко звание полковника, тот сказал, что "было бы неплохо". РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T16:15

2022-04-12T16:15

2022-04-12T16:32

александр лукашенко

белоруссия

россия

владимир путин

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783110198_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e115013ccc8a88ce814edb4084ed69ba.jpg

КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 12 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал присвоить главе Белоруссии Александру Лукашенко звание полковника, тот сказал, что "было бы неплохо"."Если обещал, сделаю", - сказал Путин.В то же время начало ответа на вопрос журналистов об обещанном звании Путин начал со слов, что глава Белоруссии вряд ли нуждается в званиях других государств."Александр Григорьевич не нуждается в том, чтобы глава другого государства присваивал ему звания. Он сам большой начальник", - сказал Путин.Он добавил, что сам он генеральских званий не имеет, но верно служит народу, а воинские звания прежде всего нужны военным.

https://ria.ru/20220412/zapad-1783138281.html

белоруссия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

александр лукашенко, белоруссия, россия, владимир путин, политика