Рейтинг@Mail.ru
РИА Новости - события в Москве, России и мире: темы дня, фото, видео, инфографика, радио
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220412/lukashenko-1783147314.html
Путин пообещал присвоить Лукашенко звание полковника
Путин пообещал присвоить Лукашенко звание полковника - РИА Новости, 12.04.2022
Путин пообещал присвоить Лукашенко звание полковника
Президент России Владимир Путин пообещал присвоить главе Белоруссии Александру Лукашенко звание полковника, тот сказал, что "было бы неплохо". РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T16:15
2022-04-12T16:32
александр лукашенко
белоруссия
россия
владимир путин
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783110198_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e115013ccc8a88ce814edb4084ed69ba.jpg
КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 12 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал присвоить главе Белоруссии Александру Лукашенко звание полковника, тот сказал, что "было бы неплохо"."Если обещал, сделаю", - сказал Путин.В то же время начало ответа на вопрос журналистов об обещанном звании Путин начал со слов, что глава Белоруссии вряд ли нуждается в званиях других государств."Александр Григорьевич не нуждается в том, чтобы глава другого государства присваивал ему звания. Он сам большой начальник", - сказал Путин.Он добавил, что сам он генеральских званий не имеет, но верно служит народу, а воинские звания прежде всего нужны военным.
https://ria.ru/20220412/zapad-1783138281.html
белоруссия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783110198_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_27175aaaeed78c2d2a140b687da764f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
александр лукашенко, белоруссия, россия, владимир путин, политика
16:15 12.04.2022 (обновлено: 16:32 12.04.2022)
 
Путин пообещал присвоить Лукашенко звание полковника

Президент Путин пообещал присвоить главе Белоруссии Лукашенко звание полковника

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время поездки на космодром Восточный
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время поездки на космодром Восточный - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время поездки на космодром Восточный
Читать ria.ru в
КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 12 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал присвоить главе Белоруссии Александру Лукашенко звание полковника, тот сказал, что "было бы неплохо".
"Было бы неплохо, если б я тоже был полковником. Правда в том, что он (Путин - ред.) мне обещал, но до сих пор не присвоил", - сказал Лукашенко со смехом на пресс-конференции по итогам переговоров.
"Если обещал, сделаю", - сказал Путин.
В то же время начало ответа на вопрос журналистов об обещанном звании Путин начал со слов, что глава Белоруссии вряд ли нуждается в званиях других государств.
"Александр Григорьевич не нуждается в том, чтобы глава другого государства присваивал ему звания. Он сам большой начальник", - сказал Путин.
Он добавил, что сам он генеральских званий не имеет, но верно служит народу, а воинские звания прежде всего нужны военным.
Лукашенко: Досвидос. Мы будем выстраивать свою жизнь сами - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
15:50
Россия и Белоруссия говорят Западу "досвидос", заявил Лукашенко
 
Александр ЛукашенкоБелоруссияРоссияВладимир ПутинПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала