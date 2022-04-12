16:05 12.04.2022 (обновлено: 17:09 12.04.2022)
Лукашенко заявил, что Москва и Минск нашли решение по нефтепродуктам
президент Белоруссии Лукашенко заявил, что Москва и Минск нашли решение по нефтепродуктам
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время пресс-конференции на космодроме Восточный
КОСМОДРОМ "ВОСТОЧНЫЙ" (Амурская область), 12 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что договорился со своим российским коллегой Владимиром Путиным об условиях поставки Минску российской нефти и о поддержке белорусских нефтеперерабатывающих заводов.
"И по газу мы сегодня говорили вплоть до ценообразования, и по нефти вплоть до ценообразования. Президент мне сказал: "Мы поддержим ваши нефтеперерабатывающие заводы так, как оказывают поддержку в Российской Федерации". Правительства над этим работают", - сказал Лукашенко журналистам по итогам переговоров с Путиным.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко после переговоров с главой российского государства Владимиром Путиным заявил, что страны нашли решение по нефтепродуктам.
"Мы сегодня обсуждали проблему и договорились о том, что мы найдем решение", - сказал Лукашенко.
Ранее председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков заявлял, что в условиях западных санкций и прекращения экспорта нефтепродуктов на Украину диверсифицирует экспортные рынки, в частности, делает упор на Россию. Белоруссия также планировала развивать поставки своих нефтепродуктов на экспорт через российские порты.