https://ria.ru/20220412/lukashenko-1783143500.html

Лукашенко заявил, что Москва и Минск нашли решение по нефтепродуктам

Лукашенко заявил, что Москва и Минск нашли решение по нефтепродуктам - РИА Новости, 12.04.2022

Лукашенко заявил, что Москва и Минск нашли решение по нефтепродуктам

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что договорился со своим российским коллегой Владимиром Путиным об условиях поставки Минску российской нефти и... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T16:05

2022-04-12T16:05

2022-04-12T17:09

экономика

александр лукашенко

владимир путин

россия

белоруссия

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КОСМОДРОМ "ВОСТОЧНЫЙ" (Амурская область), 12 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что договорился со своим российским коллегой Владимиром Путиным об условиях поставки Минску российской нефти и о поддержке белорусских нефтеперерабатывающих заводов."И по газу мы сегодня говорили вплоть до ценообразования, и по нефти вплоть до ценообразования. Президент мне сказал: "Мы поддержим ваши нефтеперерабатывающие заводы так, как оказывают поддержку в Российской Федерации". Правительства над этим работают", - сказал Лукашенко журналистам по итогам переговоров с Путиным.Президент Белоруссии Александр Лукашенко после переговоров с главой российского государства Владимиром Путиным заявил, что страны нашли решение по нефтепродуктам."Мы сегодня обсуждали проблему и договорились о том, что мы найдем решение", - сказал Лукашенко.Ранее председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков заявлял, что в условиях западных санкций и прекращения экспорта нефтепродуктов на Украину диверсифицирует экспортные рынки, в частности, делает упор на Россию. Белоруссия также планировала развивать поставки своих нефтепродуктов на экспорт через российские порты.

https://ria.ru/20220412/rubl-1783139708.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, александр лукашенко, владимир путин, россия, белоруссия