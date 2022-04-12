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Лукашенко заявил, что Москва и Минск нашли решение по нефтепродуктам - РИА Новости, 12.04.2022
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Лукашенко заявил, что Москва и Минск нашли решение по нефтепродуктам
Лукашенко заявил, что Москва и Минск нашли решение по нефтепродуктам - РИА Новости, 12.04.2022
Лукашенко заявил, что Москва и Минск нашли решение по нефтепродуктам
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что договорился со своим российским коллегой Владимиром Путиным об условиях поставки Минску российской нефти и... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T16:05
2022-04-12T17:09
экономика
александр лукашенко
владимир путин
россия
белоруссия
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КОСМОДРОМ "ВОСТОЧНЫЙ" (Амурская область), 12 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что договорился со своим российским коллегой Владимиром Путиным об условиях поставки Минску российской нефти и о поддержке белорусских нефтеперерабатывающих заводов."И по газу мы сегодня говорили вплоть до ценообразования, и по нефти вплоть до ценообразования. Президент мне сказал: "Мы поддержим ваши нефтеперерабатывающие заводы так, как оказывают поддержку в Российской Федерации". Правительства над этим работают", - сказал Лукашенко журналистам по итогам переговоров с Путиным.Президент Белоруссии Александр Лукашенко после переговоров с главой российского государства Владимиром Путиным заявил, что страны нашли решение по нефтепродуктам."Мы сегодня обсуждали проблему и договорились о том, что мы найдем решение", - сказал Лукашенко.Ранее председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков заявлял, что в условиях западных санкций и прекращения экспорта нефтепродуктов на Украину диверсифицирует экспортные рынки, в частности, делает упор на Россию. Белоруссия также планировала развивать поставки своих нефтепродуктов на экспорт через российские порты.
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экономика, александр лукашенко, владимир путин, россия, белоруссия
16:05 12.04.2022 (обновлено: 17:09 12.04.2022)
 
Лукашенко заявил, что Москва и Минск нашли решение по нефтепродуктам

президент Белоруссии Лукашенко заявил, что Москва и Минск нашли решение по нефтепродуктам

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время пресс-конференции на космодроме Восточный
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время пресс-конференции на космодроме Восточный - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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КОСМОДРОМ "ВОСТОЧНЫЙ" (Амурская область), 12 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что договорился со своим российским коллегой Владимиром Путиным об условиях поставки Минску российской нефти и о поддержке белорусских нефтеперерабатывающих заводов.
"И по газу мы сегодня говорили вплоть до ценообразования, и по нефти вплоть до ценообразования. Президент мне сказал: "Мы поддержим ваши нефтеперерабатывающие заводы так, как оказывают поддержку в Российской Федерации". Правительства над этим работают", - сказал Лукашенко журналистам по итогам переговоров с Путиным.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко беседует с президентом России Владимиром Путиным во время поездки на космодром Восточный - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
15:56
Белоруссию устраивает торговля в российских рублях, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко после переговоров с главой российского государства Владимиром Путиным заявил, что страны нашли решение по нефтепродуктам.
"Мы сегодня обсуждали проблему и договорились о том, что мы найдем решение", - сказал Лукашенко.
Ранее председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков заявлял, что в условиях западных санкций и прекращения экспорта нефтепродуктов на Украину диверсифицирует экспортные рынки, в частности, делает упор на Россию. Белоруссия также планировала развивать поставки своих нефтепродуктов на экспорт через российские порты.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
15:26
Путин прокомментировал переход на рубли в расчетах с Минском за газ
 
ЭкономикаАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинРоссияБелоруссия
 
 
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