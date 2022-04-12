https://ria.ru/20220412/lukashenko-1783127519.html
Начать диалог с Украиной стало возможным благодаря Лукашенко, заявил Путин
Начать диалог с Украиной стало возможным благодаря Лукашенко, заявил Путин - РИА Новости, 12.04.2022
Начать диалог с Украиной стало возможным благодаря Лукашенко, заявил Путин
Диалог с Украиной стало возможно начать во многом благодаря президенту Белоруссии Александру Лукашенко, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T15:24
2022-04-12T15:24
2022-04-12T15:53
в мире
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россия
украина
владимир путин
александр лукашенко
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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 12 апр - РИА Новости. Диалог с Украиной стало возможно начать во многом благодаря президенту Белоруссии Александру Лукашенко, заявил президент РФ Владимир Путин."Начать прямой диалог с украинской стороной стало возможно во многом благодаря личным усилиям президента Белоруссии", - сказал он после переговоров с белорусским коллегой.
https://ria.ru/20220412/spetsoperatsiya-1783126860.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, россия, украина, владимир путин, александр лукашенко
15:24 12.04.2022 (обновлено: 15:53 12.04.2022)
Начать диалог с Украиной стало возможным благодаря Лукашенко, заявил Путин
Президент Путин заявил, что начать диалог с Украиной стало возможным благодаря Лукашенко