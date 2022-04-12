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Начать диалог с Украиной стало возможным благодаря Лукашенко, заявил Путин - РИА Новости, 12.04.2022
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Начать диалог с Украиной стало возможным благодаря Лукашенко, заявил Путин
Начать диалог с Украиной стало возможным благодаря Лукашенко, заявил Путин - РИА Новости, 12.04.2022
Начать диалог с Украиной стало возможным благодаря Лукашенко, заявил Путин
Диалог с Украиной стало возможно начать во многом благодаря президенту Белоруссии Александру Лукашенко, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T15:24
2022-04-12T15:53
в мире
белоруссия
россия
украина
владимир путин
александр лукашенко
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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 12 апр - РИА Новости. Диалог с Украиной стало возможно начать во многом благодаря президенту Белоруссии Александру Лукашенко, заявил президент РФ Владимир Путин."Начать прямой диалог с украинской стороной стало возможно во многом благодаря личным усилиям президента Белоруссии", - сказал он после переговоров с белорусским коллегой.
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в мире, белоруссия, россия, украина, владимир путин, александр лукашенко
15:24 12.04.2022 (обновлено: 15:53 12.04.2022)
 
Начать диалог с Украиной стало возможным благодаря Лукашенко, заявил Путин

Президент Путин заявил, что начать диалог с Украиной стало возможным благодаря Лукашенко

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на космодроме Восточный
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на космодроме Восточный - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на космодроме Восточный
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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 12 апр - РИА Новости. Диалог с Украиной стало возможно начать во многом благодаря президенту Белоруссии Александру Лукашенко, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Начать прямой диалог с украинской стороной стало возможно во многом благодаря личным усилиям президента Белоруссии", - сказал он после переговоров с белорусским коллегой.
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время поездки на космодром Восточный - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
15:22Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Путин проинформировал Лукашенко о спецоперации и переговорах с Украиной
 
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