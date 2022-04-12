https://ria.ru/20220412/lukashenko-1783127519.html

Начать диалог с Украиной стало возможным благодаря Лукашенко, заявил Путин

Начать диалог с Украиной стало возможным благодаря Лукашенко, заявил Путин - РИА Новости, 12.04.2022

Начать диалог с Украиной стало возможным благодаря Лукашенко, заявил Путин

Диалог с Украиной стало возможно начать во многом благодаря президенту Белоруссии Александру Лукашенко, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T15:24

2022-04-12T15:24

2022-04-12T15:53

в мире

белоруссия

россия

украина

владимир путин

александр лукашенко

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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 12 апр - РИА Новости. Диалог с Украиной стало возможно начать во многом благодаря президенту Белоруссии Александру Лукашенко, заявил президент РФ Владимир Путин."Начать прямой диалог с украинской стороной стало возможно во многом благодаря личным усилиям президента Белоруссии", - сказал он после переговоров с белорусским коллегой.

https://ria.ru/20220412/spetsoperatsiya-1783126860.html

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россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, белоруссия, россия, украина, владимир путин, александр лукашенко