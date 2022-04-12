https://ria.ru/20220412/lukashenko-1783103347.html

Лукашенко отметил высочайшую степень доверия ему со стороны России

Лукашенко отметил высочайшую степень доверия ему со стороны России - РИА Новости, 12.04.2022

Лукашенко отметил высочайшую степень доверия ему со стороны России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что его визит на космодром "Восточный" - следствие... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T13:57

2022-04-12T13:57

2022-04-12T14:34

александр лукашенко

белоруссия

россия

космос - риа наука

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МИНСК, 12 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что его визит на космодром "Восточный" - следствие высочайшей степени доверия Минску со стороны РФ."Если кому-то кажется, что это рядовой визит двух президентов на этот объект… Если говорить с точки зрения белорусов, это высочайшая степень доверия, ведь мы приехали на закрытый объект, куда вы никого практически не возите. И появление здесь президента другой страны, пусть родной, дружеской, - это все равно высочайшая степень доверия с вашей стороны, со стороны России", - сказал Лукашенко на встрече с Путиным на космодроме "Восточный". По его словам, то, что Россия предлагает Белоруссии "включиться в эту гигантскую стройку, – это самый высокий уровень доверия".Белорусский президент заметил, что недавно были сняты все ограничения для белорусов на работу в России, и назвал это "сильным шагом", который был хорошо воспринят в Белоруссии. Лукашенко подчеркнул, что еще в советские времена Белоруссия была "маяком" в строительстве и сумела развить отрасль в постсоветский период."Мы можем быть востребованы в том числе и на таких гигантских стройках, как космодром "Восточный"… Спасибо, что пригласили нас поучаствовать в этом строительстве, мы обязательно примем ваше предложение, предложим вам интересные варианты. На белорусов можете рассчитывать", - сказал белорусский президент. Лукашенко также заметил, что на космодроме не чувствуется влияние западных санкций – "все отечественное, тысячи людей работают на объекте".Лукашенко заявил, что Белоруссия в отличие от некоторых советских республик сохранила единство с Россией и полна "решимости упрочить это единство". "Знайте, при любой ситуации, какой бы она ни складывалась, - вы в этом убеждены и россияне должны быть убеждены, - мы всегда будем рядом, как бы ни складывалась обстановка", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20211203/kosmos-1762002644.html

https://ria.ru/20220412/vostochnyy-1783066606.html

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Кирилл Волков

александр лукашенко, белоруссия, россия, космос - риа наука