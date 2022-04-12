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Лукашенко отметил высочайшую степень доверия ему со стороны России - РИА Новости, 12.04.2022
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Лукашенко отметил высочайшую степень доверия ему со стороны России
Лукашенко отметил высочайшую степень доверия ему со стороны России - РИА Новости, 12.04.2022
Лукашенко отметил высочайшую степень доверия ему со стороны России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что его визит на космодром "Восточный" - следствие... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T13:57
2022-04-12T14:34
александр лукашенко
белоруссия
россия
космос - риа наука
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МИНСК, 12 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что его визит на космодром "Восточный" - следствие высочайшей степени доверия Минску со стороны РФ."Если кому-то кажется, что это рядовой визит двух президентов на этот объект… Если говорить с точки зрения белорусов, это высочайшая степень доверия, ведь мы приехали на закрытый объект, куда вы никого практически не возите. И появление здесь президента другой страны, пусть родной, дружеской, - это все равно высочайшая степень доверия с вашей стороны, со стороны России", - сказал Лукашенко на встрече с Путиным на космодроме "Восточный". По его словам, то, что Россия предлагает Белоруссии "включиться в эту гигантскую стройку, – это самый высокий уровень доверия".Белорусский президент заметил, что недавно были сняты все ограничения для белорусов на работу в России, и назвал это "сильным шагом", который был хорошо воспринят в Белоруссии. Лукашенко подчеркнул, что еще в советские времена Белоруссия была "маяком" в строительстве и сумела развить отрасль в постсоветский период."Мы можем быть востребованы в том числе и на таких гигантских стройках, как космодром "Восточный"… Спасибо, что пригласили нас поучаствовать в этом строительстве, мы обязательно примем ваше предложение, предложим вам интересные варианты. На белорусов можете рассчитывать", - сказал белорусский президент. Лукашенко также заметил, что на космодроме не чувствуется влияние западных санкций – "все отечественное, тысячи людей работают на объекте".Лукашенко заявил, что Белоруссия в отличие от некоторых советских республик сохранила единство с Россией и полна "решимости упрочить это единство". "Знайте, при любой ситуации, какой бы она ни складывалась, - вы в этом убеждены и россияне должны быть убеждены, - мы всегда будем рядом, как бы ни складывалась обстановка", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20211203/kosmos-1762002644.html
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александр лукашенко, белоруссия, россия, космос - риа наука
13:57 12.04.2022 (обновлено: 14:34 12.04.2022)
 
Лукашенко отметил высочайшую степень доверия ему со стороны России

Лукашенко назвал визит на Восточный высочайшей степенью доверия ему со стороны России

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко беседует с президентом России Владимиром Путиным во время поездки на космодром Восточный
Президент Белоруссии Александр Лукашенко беседует с президентом России Владимиром Путиным во время поездки на космодром Восточный - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко беседует с президентом России Владимиром Путиным во время поездки на космодром Восточный
Читать ria.ru в
МИНСК, 12 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что его визит на космодром "Восточный" - следствие высочайшей степени доверия Минску со стороны РФ.
"Если кому-то кажется, что это рядовой визит двух президентов на этот объект… Если говорить с точки зрения белорусов, это высочайшая степень доверия, ведь мы приехали на закрытый объект, куда вы никого практически не возите. И появление здесь президента другой страны, пусть родной, дружеской, - это все равно высочайшая степень доверия с вашей стороны, со стороны России", - сказал Лукашенко на встрече с Путиным на космодроме "Восточный". По его словам, то, что Россия предлагает Белоруссии "включиться в эту гигантскую стройку, – это самый высокий уровень доверия".
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Белорусский президент заметил, что недавно были сняты все ограничения для белорусов на работу в России, и назвал это "сильным шагом", который был хорошо воспринят в Белоруссии. Лукашенко подчеркнул, что еще в советские времена Белоруссия была "маяком" в строительстве и сумела развить отрасль в постсоветский период.
"Мы можем быть востребованы в том числе и на таких гигантских стройках, как космодром "Восточный"… Спасибо, что пригласили нас поучаствовать в этом строительстве, мы обязательно примем ваше предложение, предложим вам интересные варианты. На белорусов можете рассчитывать", - сказал белорусский президент. Лукашенко также заметил, что на космодроме не чувствуется влияние западных санкций – "все отечественное, тысячи людей работают на объекте".
Лукашенко заявил, что Белоруссия в отличие от некоторых советских республик сохранила единство с Россией и полна "решимости упрочить это единство". "Знайте, при любой ситуации, какой бы она ни складывалась, - вы в этом убеждены и россияне должны быть убеждены, - мы всегда будем рядом, как бы ни складывалась обстановка", - подчеркнул он.
Президент России Владимир Путин, президент Белоруссии Александр Лукашенко и генеральный директор Госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин на космодроме Восточный - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
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"За нами не заржавеет": Лукашенко пообещал прислать строителей на Восточный
 
Александр ЛукашенкоБелоруссияРоссияКосмос - РИА Наука
 
 
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