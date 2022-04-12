https://ria.ru/20220412/kuzgtu-1783096256.html

В КузГТУ открыли Центр управления полетами

В КузГТУ открыли Центр управления полетами - РИА Новости, 12.04.2022

В КузГТУ открыли Центр управления полетами

Центр управления полетами открыли в Кузбасском государственном техническом университете имени Т.Ф. Горбачева (КузГТУ), передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T13:40

2022-04-12T13:40

2022-04-12T13:40

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навигатор абитуриента

университетская наука

космос - риа наука

центр управления полетами

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КЕМЕРОВО, 12 апр — РИА Новости. Центр управления полетами открыли в Кузбасском государственном техническом университете имени Т.Ф. Горбачева (КузГТУ), передает корреспондент РИА Новости.Как рассказали в университете, ЦУП оснащен коллективной радиостанцией, которая дает возможность прямой связи с экипажем МКС на радиолюбительских частотах и приема изображений с метеорологических спутников.На сайте вуза уточняется, что комплекс "Завиток-М" обеспечивает двустороннюю связь с малыми космическими аппаратами, что позволяет получать информацию со спутников, например, результаты научных экспериментов, и передавать им различные целевые задачи.Отмечается, что центр управления полетами КузГТУ будет интегрирован в единую сеть малых ЦУП при университетах и станет первым и единственным вузом горной направленности в сети."Цифровая камера (спутника "Кузбасс-300") будет фотографировать 18 раз примерно в сутки Кузбасс и передавать эту информацию в наш центр управления полетами. А наши операторы, это будут студенты и школьники, будут эту информацию обрабатывать и оценивать экологическую ситуацию, соответственно, 18 раз в сутки, заниматься исследованиями... Этому мы будем учить в нашем центре управления полетами", — сказал журналистам ректор вуза Алексей Яковлев.

https://ria.ru/20220412/kuzgtu-1783068678.html

https://ria.ru/20220412/kosmos-1782978789.html

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навигатор абитуриента, университетская наука, космос - риа наука, центр управления полетами, международная космическая станция (мкс), кемерово, россия, кузбасский государственный технический университет им. т.ф. горбачева