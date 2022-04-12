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Курс доллара по итогам вторника вырос на 62 копейки
Курс доллара по итогам вторника вырос на 62 копейки - РИА Новости, 12.04.2022
Курс доллара по итогам вторника вырос на 62 копейки
Рубль упал во вторник к доллару – до уровня 79,68 рубля, евро опустился до 86,25 рубля, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T19:05
2022-04-12T19:05
2022-04-12T19:15
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Рубль упал во вторник к доллару – до уровня 79,68 рубля, евро опустился до 86,25 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) повысился на 62 копейки, до 79,68 рубля, евро снизился на 2 копейки, до 86,25 рубля.
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экономика, доллар, россия, московская биржа, рубль, динамика курсов валют, валюта, евро
19:05 12.04.2022 (обновлено: 19:15 12.04.2022)
Курс доллара по итогам вторника вырос на 62 копейки
Курс доллара по итогам вторника вырос на 62 копейки до 79,68 рубля