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Курс доллара по итогам вторника вырос на 62 копейки - РИА Новости, 12.04.2022
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220412/kurs-1783187743.html
Курс доллара по итогам вторника вырос на 62 копейки
Курс доллара по итогам вторника вырос на 62 копейки - РИА Новости, 12.04.2022
Курс доллара по итогам вторника вырос на 62 копейки
Рубль упал во вторник к доллару – до уровня 79,68 рубля, евро опустился до 86,25 рубля, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T19:05
2022-04-12T19:15
экономика
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
доллар
россия
московская биржа
рубль
динамика курсов валют
валюта
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Рубль упал во вторник к доллару – до уровня 79,68 рубля, евро опустился до 86,25 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) повысился на 62 копейки, до 79,68 рубля, евро снизился на 2 копейки, до 86,25 рубля.
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экономика, доллар, россия, московская биржа, рубль, динамика курсов валют, валюта, евро
19:05 12.04.2022 (обновлено: 19:15 12.04.2022)
 
Курс доллара по итогам вторника вырос на 62 копейки

Курс доллара по итогам вторника вырос на 62 копейки до 79,68 рубля

© РИА Новости / Григорий СысоевЛюди у входа в обменный пункт на одной из улиц в Москве
Люди у входа в обменный пункт на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Люди у входа в обменный пункт на одной из улиц в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Рубль упал во вторник к доллару – до уровня 79,68 рубля, евро опустился до 86,25 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) повысился на 62 копейки, до 79,68 рубля, евро снизился на 2 копейки, до 86,25 рубля.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаДолларРоссияМосковская биржаРубльДинамика курсов валютВалютаевро
 
 
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