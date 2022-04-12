https://ria.ru/20220412/kosmos-1783219127.html

Рогозин рассказал о договоренностях по сотрудничеству с Белоруссией

Рогозин рассказал о договоренностях по сотрудничеству с Белоруссией - РИА Новости, 12.04.2022

Рогозин рассказал о договоренностях по сотрудничеству с Белоруссией

Предложения по сотрудничеству в области космоса между Россией и Белоруссией скрепились конкретными договоренностями, заявил журналистам гендиректор "Роскосмоса" РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T22:14

2022-04-12T22:14

2022-04-12T22:14

космос - риа наука

дмитрий рогозин

белоруссия

россия

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КОСМОДРОМ "ВОСТОЧНЫЙ" (Амурская область), 12 апр – РИА Новости. Предложения по сотрудничеству в области космоса между Россией и Белоруссией скрепились конкретными договоренностями, заявил журналистам гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."Мы подготовили для наших белорусских коллег массу очень интересных предложений. Те, которые обсуждались раньше, были подготовлены на рабочем уровне, сейчас они просто уже, считайте, скрепились конкретными договоренностями", - сказал Рогозин.Он пояснил, что белорусский космонавт, который пройдет отбор перед полетом, войдет в российский отряд космонавтов."Это не благотворительность. То есть это не то что одна братская страна оказывает другой братской стране финансовую помощь. Ситуация совершенно другая. Принято решение, что гражданин или гражданка Республики Беларусь… основной и дублер, и дальше они входят в состав отряда космонавтов "Роскосмоса", - отметил РогозинГлава Национальной академии наук Белоруссии Владимир Гусаков в свою очередь сообщил, что эскизный проект белорусского спутника уже разработан.Ранее сообщалось, что Россия примет участие в создании белорусского спутника дистанционного зондирования Земли. Кроме того, на МКС на российском корабле может в 2023-2024 году полететь белорусский космонавт.В день космонавтики космодром "Восточный" посетили президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко, а также генидиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

https://ria.ru/20220412/kosmonavt-1783206691.html

https://ria.ru/20220412/vostochnyy-1783204080.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Давид Андриясов

космос - риа наука, дмитрий рогозин, белоруссия, россия, роскосмос