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Рогозин рассказал о договоренностях по сотрудничеству с Белоруссией - РИА Новости, 12.04.2022
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Рогозин рассказал о договоренностях по сотрудничеству с Белоруссией
Рогозин рассказал о договоренностях по сотрудничеству с Белоруссией - РИА Новости, 12.04.2022
Рогозин рассказал о договоренностях по сотрудничеству с Белоруссией
Предложения по сотрудничеству в области космоса между Россией и Белоруссией скрепились конкретными договоренностями, заявил журналистам гендиректор "Роскосмоса" РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T22:14
2022-04-12T22:14
космос - риа наука
дмитрий рогозин
белоруссия
россия
роскосмос
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КОСМОДРОМ "ВОСТОЧНЫЙ" (Амурская область), 12 апр – РИА Новости. Предложения по сотрудничеству в области космоса между Россией и Белоруссией скрепились конкретными договоренностями, заявил журналистам гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."Мы подготовили для наших белорусских коллег массу очень интересных предложений. Те, которые обсуждались раньше, были подготовлены на рабочем уровне, сейчас они просто уже, считайте, скрепились конкретными договоренностями", - сказал Рогозин.Он пояснил, что белорусский космонавт, который пройдет отбор перед полетом, войдет в российский отряд космонавтов."Это не благотворительность. То есть это не то что одна братская страна оказывает другой братской стране финансовую помощь. Ситуация совершенно другая. Принято решение, что гражданин или гражданка Республики Беларусь… основной и дублер, и дальше они входят в состав отряда космонавтов "Роскосмоса", - отметил РогозинГлава Национальной академии наук Белоруссии Владимир Гусаков в свою очередь сообщил, что эскизный проект белорусского спутника уже разработан.Ранее сообщалось, что Россия примет участие в создании белорусского спутника дистанционного зондирования Земли. Кроме того, на МКС на российском корабле может в 2023-2024 году полететь белорусский космонавт.В день космонавтики космодром "Восточный" посетили президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко, а также генидиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
https://ria.ru/20220412/kosmonavt-1783206691.html
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космос - риа наука, дмитрий рогозин, белоруссия, россия, роскосмос
22:14 12.04.2022
 
Рогозин рассказал о договоренностях по сотрудничеству с Белоруссией

Глава "Роскосмоса" Рогозин: сотрудничество с Белоруссии скрепилось договоренностями

© Фото : РоскосмосГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© Фото : Роскосмос
Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
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КОСМОДРОМ "ВОСТОЧНЫЙ" (Амурская область), 12 апр – РИА Новости. Предложения по сотрудничеству в области космоса между Россией и Белоруссией скрепились конкретными договоренностями, заявил журналистам гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"Мы подготовили для наших белорусских коллег массу очень интересных предложений. Те, которые обсуждались раньше, были подготовлены на рабочем уровне, сейчас они просто уже, считайте, скрепились конкретными договоренностями", - сказал Рогозин.
Он пояснил, что белорусский космонавт, который пройдет отбор перед полетом, войдет в российский отряд космонавтов.
"Это не благотворительность. То есть это не то что одна братская страна оказывает другой братской стране финансовую помощь. Ситуация совершенно другая. Принято решение, что гражданин или гражданка Республики Беларусь… основной и дублер, и дальше они входят в состав отряда космонавтов "Роскосмоса", - отметил Рогозин
Тренажер Центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
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Глава Национальной академии наук Белоруссии Владимир Гусаков в свою очередь сообщил, что эскизный проект белорусского спутника уже разработан.
Ранее сообщалось, что Россия примет участие в создании белорусского спутника дистанционного зондирования Земли. Кроме того, на МКС на российском корабле может в 2023-2024 году полететь белорусский космонавт.
В день космонавтики космодром "Восточный" посетили президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко, а также генидиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
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Космос - РИА НаукаДмитрий РогозинБелоруссияРоссияРоскосмос
 
 
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