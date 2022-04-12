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Путин назвал санкции против космической отрасли попыткой сдержать развитие - РИА Новости, 12.04.2022
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Путин назвал санкции против космической отрасли попыткой сдержать развитие
Путин назвал санкции против космической отрасли попыткой сдержать развитие - РИА Новости, 12.04.2022
Путин назвал санкции против космической отрасли попыткой сдержать развитие
Санкции США, касающиеся российской космической отрасли, являются попыткой сдержать развитие РФ, об этом президент РФ Владимир Путин заявил во время встречи с... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T20:03
2022-04-12T20:14
санкции
санкции в отношении россии
дмитрий рогозин
роскосмос
россия
в мире
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 12 апр - РИА Новости. Санкции США, касающиеся российской космической отрасли, являются попыткой сдержать развитие РФ, об этом президент РФ Владимир Путин заявил во время встречи с главой "Роскосмоса" Дмитрием Рогозиным во вторник.Во время встречи Рогозин рассказал Путину о санкциях США, касающихся запчастей для российских ракет и российских предприятий."Просто это попытка сдержать развитие, вот и все", - сказал Путин.После того как Россия начала специальную военную операцию на территории Украины, США и Евросоюз сообщили о введении санкций в отношении российской космической отрасли. "Роскосмос" обратился к НАСА, Европейскому и Канадскому космическим агентствам с требованием принять меры, чтобы отменить ограничения, касающиеся российских предприятий РКЦ "Прогресс", "Российские космические системы" и головного института ЦНИИмаш. По словам Рогозина, без этих трех организаций невозможно обсуждать безопасную эксплуатацию Международной космической станции (МКС).Исходя из полученных ответов, партнеры не собираются отменять санкции, сообщал Рогозин. 11 апреля он рассказал РИА Новости, что в ближайшее время госкорпорация доложит Путину свою позицию о том, стоит ли продолжать сотрудничать с партнерами по МКС. Данный вопрос на днях обсуждался на набсовете госкорпорации.
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санкции, санкции в отношении россии, дмитрий рогозин, роскосмос, россия, в мире, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), сша, космос
20:03 12.04.2022 (обновлено: 20:14 12.04.2022)
 
Путин назвал санкции против космической отрасли попыткой сдержать развитие

Путин назвал санкции США против космической отрасли попыткой сдержать развитие России

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 12 апр - РИА Новости. Санкции США, касающиеся российской космической отрасли, являются попыткой сдержать развитие РФ, об этом президент РФ Владимир Путин заявил во время встречи с главой "Роскосмоса" Дмитрием Рогозиным во вторник.
Во время встречи Рогозин рассказал Путину о санкциях США, касающихся запчастей для российских ракет и российских предприятий.
Путин сообщил, что Россия намерена возобновить лунную программу - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
Вчера, 11:27
Россия возобновит лунную программу
"Просто это попытка сдержать развитие, вот и все", - сказал Путин.
После того как Россия начала специальную военную операцию на территории Украины, США и Евросоюз сообщили о введении санкций в отношении российской космической отрасли. "Роскосмос" обратился к НАСА, Европейскому и Канадскому космическим агентствам с требованием принять меры, чтобы отменить ограничения, касающиеся российских предприятий РКЦ "Прогресс", "Российские космические системы" и головного института ЦНИИмаш. По словам Рогозина, без этих трех организаций невозможно обсуждать безопасную эксплуатацию Международной космической станции (МКС).
Исходя из полученных ответов, партнеры не собираются отменять санкции, сообщал Рогозин. 11 апреля он рассказал РИА Новости, что в ближайшее время госкорпорация доложит Путину свою позицию о том, стоит ли продолжать сотрудничать с партнерами по МКС. Данный вопрос на днях обсуждался на набсовете госкорпорации.
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время поездки на космодром Восточный - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
Вчера, 15:27
Путин заявил о планах Москвы и Минска по исследованию космосапутин
 
СанкцииСанкции в отношении РоссииДмитрий РогозинРоскосмосРоссияВ миреКосмос - РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)СШАКосмос
 
 
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