https://ria.ru/20220412/kosmos-1783199024.html

Путин назвал санкции против космической отрасли попыткой сдержать развитие

Путин назвал санкции против космической отрасли попыткой сдержать развитие - РИА Новости, 12.04.2022

Путин назвал санкции против космической отрасли попыткой сдержать развитие

Санкции США, касающиеся российской космической отрасли, являются попыткой сдержать развитие РФ, об этом президент РФ Владимир Путин заявил во время встречи с... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T20:03

2022-04-12T20:03

2022-04-12T20:14

санкции

санкции в отношении россии

дмитрий рогозин

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космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 12 апр - РИА Новости. Санкции США, касающиеся российской космической отрасли, являются попыткой сдержать развитие РФ, об этом президент РФ Владимир Путин заявил во время встречи с главой "Роскосмоса" Дмитрием Рогозиным во вторник.Во время встречи Рогозин рассказал Путину о санкциях США, касающихся запчастей для российских ракет и российских предприятий."Просто это попытка сдержать развитие, вот и все", - сказал Путин.После того как Россия начала специальную военную операцию на территории Украины, США и Евросоюз сообщили о введении санкций в отношении российской космической отрасли. "Роскосмос" обратился к НАСА, Европейскому и Канадскому космическим агентствам с требованием принять меры, чтобы отменить ограничения, касающиеся российских предприятий РКЦ "Прогресс", "Российские космические системы" и головного института ЦНИИмаш. По словам Рогозина, без этих трех организаций невозможно обсуждать безопасную эксплуатацию Международной космической станции (МКС).Исходя из полученных ответов, партнеры не собираются отменять санкции, сообщал Рогозин. 11 апреля он рассказал РИА Новости, что в ближайшее время госкорпорация доложит Путину свою позицию о том, стоит ли продолжать сотрудничать с партнерами по МКС. Данный вопрос на днях обсуждался на набсовете госкорпорации.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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