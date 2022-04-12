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Лукашенко заявил о желании полететь в космос - РИА Новости, 12.04.2022
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Лукашенко заявил о желании полететь в космос
Лукашенко заявил о желании полететь в космос - РИА Новости, 12.04.2022
Лукашенко заявил о желании полететь в космос
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что хотел бы сам полететь в космос, но у него есть другая кандидатура. РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T16:39
2022-04-12T16:39
космос - риа наука
владимир путин
александр лукашенко
россия
белоруссия
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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 12 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что хотел бы сам полететь в космос, но у него есть другая кандидатура."Хотел бы", - сказал Лукашенко журналистам по итогам переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным, отвечая на вопрос, хотел ли бы он попробовать себя в роли космонавта."Раньше думал, что "старший брат" может меня отправить (в космос - ред.) и назад не вернуть. Сейчас уже я так не думаю. Так что хотел бы, но лично у меня есть, кого отправить. Подумаю над этим вопросом", - пошутил белорусский президент.
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космос - риа наука, владимир путин, александр лукашенко, россия, белоруссия
16:39 12.04.2022
 
Лукашенко заявил о желании полететь в космос

Президент Лукашенко заявил, что хочет полететь в космос, но у него есть другой кандидат

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 12 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что хотел бы сам полететь в космос, но у него есть другая кандидатура.
"Хотел бы", - сказал Лукашенко журналистам по итогам переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным, отвечая на вопрос, хотел ли бы он попробовать себя в роли космонавта.
"Раньше думал, что "старший брат" может меня отправить (в космос - ред.) и назад не вернуть. Сейчас уже я так не думаю. Так что хотел бы, но лично у меня есть, кого отправить. Подумаю над этим вопросом", - пошутил белорусский президент.
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
3 декабря 2021, 13:25
Рогозин заявил о желании отправить на МКС белорусскую космонавтку
 
Космос - РИА НаукаВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоРоссияБелоруссия
 
 
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