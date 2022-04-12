https://ria.ru/20220412/kosmos-1783154595.html
Лукашенко заявил о желании полететь в космос
Лукашенко заявил о желании полететь в космос - РИА Новости, 12.04.2022
Лукашенко заявил о желании полететь в космос
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что хотел бы сам полететь в космос, но у него есть другая кандидатура. РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T16:39
2022-04-12T16:39
2022-04-12T16:39
космос - риа наука
владимир путин
александр лукашенко
россия
белоруссия
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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 12 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что хотел бы сам полететь в космос, но у него есть другая кандидатура."Хотел бы", - сказал Лукашенко журналистам по итогам переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным, отвечая на вопрос, хотел ли бы он попробовать себя в роли космонавта."Раньше думал, что "старший брат" может меня отправить (в космос - ред.) и назад не вернуть. Сейчас уже я так не думаю. Так что хотел бы, но лично у меня есть, кого отправить. Подумаю над этим вопросом", - пошутил белорусский президент.
https://ria.ru/20211203/kosmos-1762002644.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, владимир путин, александр лукашенко, россия, белоруссия
Лукашенко заявил о желании полететь в космос
Президент Лукашенко заявил, что хочет полететь в космос, но у него есть другой кандидат