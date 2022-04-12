https://ria.ru/20220412/kosmos-1783154595.html

Лукашенко заявил о желании полететь в космос

Лукашенко заявил о желании полететь в космос - РИА Новости, 12.04.2022

Лукашенко заявил о желании полететь в космос

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что хотел бы сам полететь в космос, но у него есть другая кандидатура. РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T16:39

2022-04-12T16:39

2022-04-12T16:39

космос - риа наука

владимир путин

александр лукашенко

россия

белоруссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773627197_0:0:3234:1819_1920x0_80_0_0_dff5f5803135995ec8ccf068d96b6a62.jpg

КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 12 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что хотел бы сам полететь в космос, но у него есть другая кандидатура."Хотел бы", - сказал Лукашенко журналистам по итогам переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным, отвечая на вопрос, хотел ли бы он попробовать себя в роли космонавта."Раньше думал, что "старший брат" может меня отправить (в космос - ред.) и назад не вернуть. Сейчас уже я так не думаю. Так что хотел бы, но лично у меня есть, кого отправить. Подумаю над этим вопросом", - пошутил белорусский президент.

https://ria.ru/20211203/kosmos-1762002644.html

россия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

космос - риа наука, владимир путин, александр лукашенко, россия, белоруссия