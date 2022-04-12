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Россия сохраняет лидерство в космической сфере, заявил Путин - РИА Новости, 12.04.2022
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Наука
https://ria.ru/20220412/kosmos-1783124431.html
Россия сохраняет лидерство в космической сфере, заявил Путин
Россия сохраняет лидерство в космической сфере, заявил Путин - РИА Новости, 12.04.2022
Россия сохраняет лидерство в космической сфере, заявил Путин
Россия сохраняет лидерство в космической сфере, о чем свидетельствуют достижения последних лет, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T15:14
2022-04-12T15:25
наука
космос - риа наука
россия
владимир путин
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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 12 апр - РИА Новости. Россия сохраняет лидерство в космической сфере, о чем свидетельствуют достижения последних лет, заявил президент России Владимир Путин."Все, что мы увидели в ходе посещения "Восточного", все успехи в освоении космоса в последние годы свидетельствуют о том, что наша страна сохраняет свое лидерство в космонавтике, является одним из лидеров", - сказал он.Президент назвал символичным проведение переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в День космонавтики на космодроме "Восточный"."Народы наших стран гордятся тем, что совершенный Юрием Алексеевичем Гагариным 61 год назад первый полет человека в космос открыл новую эру - эру освоения космического пространства", - отметил он.
https://ria.ru/20220412/kosmos-1783057936.html
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космос - риа наука, россия, владимир путин
15:14 12.04.2022 (обновлено: 15:25 12.04.2022)
 
Россия сохраняет лидерство в космической сфере, заявил Путин

Путин: Россия сохраняет лидерство в космической сфере

© РИА Новости / Сергей Ильин / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© РИА Новости / Сергей Ильин
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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 12 апр - РИА Новости. Россия сохраняет лидерство в космической сфере, о чем свидетельствуют достижения последних лет, заявил президент России Владимир Путин.
"Все, что мы увидели в ходе посещения "Восточного", все успехи в освоении космоса в последние годы свидетельствуют о том, что наша страна сохраняет свое лидерство в космонавтике, является одним из лидеров", - сказал он.
Президент назвал символичным проведение переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в День космонавтики на космодроме "Восточный".
"Народы наших стран гордятся тем, что совершенный Юрием Алексеевичем Гагариным 61 год назад первый полет человека в космос открыл новую эру - эру освоения космического пространства", - отметил он.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
11:27Наука
Путин призвал ответить на вызовы по освоению космоса
 
НаукаКосмос - РИА НаукаРоссияВладимир Путин
 
 
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