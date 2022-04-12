https://ria.ru/20220412/kosmos-1783124431.html

Россия сохраняет лидерство в космической сфере, заявил Путин

Россия сохраняет лидерство в космической сфере, заявил Путин - РИА Новости, 12.04.2022

Россия сохраняет лидерство в космической сфере, заявил Путин

Россия сохраняет лидерство в космической сфере, о чем свидетельствуют достижения последних лет, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T15:14

2022-04-12T15:14

2022-04-12T15:25

наука

космос - риа наука

россия

владимир путин

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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 12 апр - РИА Новости. Россия сохраняет лидерство в космической сфере, о чем свидетельствуют достижения последних лет, заявил президент России Владимир Путин."Все, что мы увидели в ходе посещения "Восточного", все успехи в освоении космоса в последние годы свидетельствуют о том, что наша страна сохраняет свое лидерство в космонавтике, является одним из лидеров", - сказал он.Президент назвал символичным проведение переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в День космонавтики на космодроме "Восточный"."Народы наших стран гордятся тем, что совершенный Юрием Алексеевичем Гагариным 61 год назад первый полет человека в космос открыл новую эру - эру освоения космического пространства", - отметил он.

https://ria.ru/20220412/kosmos-1783057936.html

россия

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

космос - риа наука, россия, владимир путин