https://ria.ru/20220412/kosmos-1783124431.html
Россия сохраняет лидерство в космической сфере, заявил Путин
Россия сохраняет лидерство в космической сфере, заявил Путин - РИА Новости, 12.04.2022
Россия сохраняет лидерство в космической сфере, заявил Путин
Россия сохраняет лидерство в космической сфере, о чем свидетельствуют достижения последних лет, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T15:14
2022-04-12T15:14
2022-04-12T15:25
наука
космос - риа наука
россия
владимир путин
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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 12 апр - РИА Новости. Россия сохраняет лидерство в космической сфере, о чем свидетельствуют достижения последних лет, заявил президент России Владимир Путин."Все, что мы увидели в ходе посещения "Восточного", все успехи в освоении космоса в последние годы свидетельствуют о том, что наша страна сохраняет свое лидерство в космонавтике, является одним из лидеров", - сказал он.Президент назвал символичным проведение переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в День космонавтики на космодроме "Восточный"."Народы наших стран гордятся тем, что совершенный Юрием Алексеевичем Гагариным 61 год назад первый полет человека в космос открыл новую эру - эру освоения космического пространства", - отметил он.
https://ria.ru/20220412/kosmos-1783057936.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, россия, владимир путин
15:14 12.04.2022 (обновлено: 15:25 12.04.2022)
Россия сохраняет лидерство в космической сфере, заявил Путин
Путин: Россия сохраняет лидерство в космической сфере
КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 12 апр - РИА Новости. Россия сохраняет лидерство в космической сфере, о чем свидетельствуют достижения последних лет, заявил президент России Владимир Путин.
"Все, что мы увидели в ходе посещения "Восточного", все успехи в освоении космоса в последние годы свидетельствуют о том, что наша страна сохраняет свое лидерство в космонавтике, является одним из лидеров", - сказал он.
Президент назвал символичным проведение переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко
в День космонавтики на космодроме "Восточный".
"Народы наших стран гордятся тем, что совершенный Юрием Алексеевичем Гагариным 61 год назад первый полет человека в космос открыл новую эру - эру освоения космического пространства", - отметил он.