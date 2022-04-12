https://ria.ru/20220412/kosmos-1783066141.html

Россия сможет развивать ракетно-космическую программу, заявил Путин

Россия сможет развивать ракетно-космическую программу, заявил Путин - РИА Новости, 12.04.2022

Россия сможет развивать ракетно-космическую программу, заявил Путин

СССР смог достичь значительных результатов в космосе в условиях технологической изоляции, и сегодня Россия с ее технологиями, конечно, сможет развивать... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T11:46

2022-04-12T11:46

2022-04-12T13:34

наука

космос - риа наука

владимир путин

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783088547_0:218:3079:1950_1920x0_80_0_0_9cd71fe750b9fb7f6418d9e2f0e17b5e.jpg

КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 12 апр - РИА Новости. СССР смог достичь значительных результатов в космосе в условиях технологической изоляции, и сегодня Россия с ее технологиями, конечно, сможет развивать ракетно-космическую программу в условиях санкций, заявил президент России Владимир Путин."В 1961 году Советский Союз находился с технологической точки зрения в полной изоляции. Санкции были тотальные. Тем не менее Советский Союз первым запустил искусственный спутник Земли, первый космонавт, первый полет космической станции… первый выход в космос, первая женщина-космонавт, дай Бог ей здоровья, Терешкова, тоже наша. Мы все сделали в условиях полной изоляции технологической", - сказал Путин в ходе общения с работниками космодрома "Восточный".Путин добавил, что СССР смог добиться таких грандиозных успехов, и Россия способна это развивать."Ну неужели сегодняшняя Россия с продвинутыми технологиями не сможет дальше развивать нашу космическую программу?" - добавил он."Конечно, будем это делать", - отметил Путин."И технологии будем дальше развивать. Будем поднимать свои собственные компетенции. То, что мы раньше могли свободно покупать за нефтедоллары и за газ, эти деньги все равно в стране остаются. Мы используем их для развития собственных компетенций. Только на пользу пойдет", - добавил президент.

https://ria.ru/20220412/prazdnik-1783011204.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

космос - риа наука, владимир путин, россия