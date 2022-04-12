https://ria.ru/20220412/kosmos-1783066141.html
Россия сможет развивать ракетно-космическую программу, заявил Путин
Россия сможет развивать ракетно-космическую программу, заявил Путин - РИА Новости, 12.04.2022
Россия сможет развивать ракетно-космическую программу, заявил Путин
СССР смог достичь значительных результатов в космосе в условиях технологической изоляции, и сегодня Россия с ее технологиями, конечно, сможет развивать... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T11:46
2022-04-12T11:46
2022-04-12T13:34
наука
космос - риа наука
владимир путин
россия
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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 12 апр - РИА Новости. СССР смог достичь значительных результатов в космосе в условиях технологической изоляции, и сегодня Россия с ее технологиями, конечно, сможет развивать ракетно-космическую программу в условиях санкций, заявил президент России Владимир Путин."В 1961 году Советский Союз находился с технологической точки зрения в полной изоляции. Санкции были тотальные. Тем не менее Советский Союз первым запустил искусственный спутник Земли, первый космонавт, первый полет космической станции… первый выход в космос, первая женщина-космонавт, дай Бог ей здоровья, Терешкова, тоже наша. Мы все сделали в условиях полной изоляции технологической", - сказал Путин в ходе общения с работниками космодрома "Восточный".Путин добавил, что СССР смог добиться таких грандиозных успехов, и Россия способна это развивать."Ну неужели сегодняшняя Россия с продвинутыми технологиями не сможет дальше развивать нашу космическую программу?" - добавил он."Конечно, будем это делать", - отметил Путин."И технологии будем дальше развивать. Будем поднимать свои собственные компетенции. То, что мы раньше могли свободно покупать за нефтедоллары и за газ, эти деньги все равно в стране остаются. Мы используем их для развития собственных компетенций. Только на пользу пойдет", - добавил президент.
https://ria.ru/20220412/prazdnik-1783011204.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, владимир путин, россия
11:46 12.04.2022 (обновлено: 13:34 12.04.2022)
Россия сможет развивать ракетно-космическую программу, заявил Путин
Президент Путин: Россия сможет развивать ракетно-космическую программу в условиях санкций
КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 12 апр - РИА Новости. СССР смог достичь значительных результатов в космосе в условиях технологической изоляции, и сегодня Россия с ее технологиями, конечно, сможет развивать ракетно-космическую программу в условиях санкций, заявил президент России Владимир Путин.
"В 1961 году Советский Союз находился с технологической точки зрения в полной изоляции. Санкции были тотальные. Тем не менее Советский Союз первым запустил искусственный спутник Земли
, первый космонавт, первый полет космической станции… первый выход в космос, первая женщина-космонавт, дай Бог ей здоровья, Терешкова, тоже наша. Мы все сделали в условиях полной изоляции технологической", - сказал Путин в ходе общения с работниками космодрома "Восточный".
Путин добавил, что СССР
смог добиться таких грандиозных успехов, и Россия
способна это развивать.
"Ну неужели сегодняшняя Россия с продвинутыми технологиями не сможет дальше развивать нашу космическую программу?" - добавил он.
"Конечно, будем это делать", - отметил Путин.
"И технологии будем дальше развивать. Будем поднимать свои собственные компетенции. То, что мы раньше могли свободно покупать за нефтедоллары и за газ, эти деньги все равно в стране остаются. Мы используем их для развития собственных компетенций. Только на пользу пойдет", - добавил президент.