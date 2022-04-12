https://ria.ru/20220412/kosmos-1783057936.html

Путин призвал ответить на вызовы по освоению космоса

Путин призвал ответить на вызовы по освоению космоса - РИА Новости, 12.04.2022

Путин призвал ответить на вызовы по освоению космоса

России надо успешно ответить на вызовы по освоению космоса, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T11:27

2022-04-12T11:27

2022-04-12T12:22

наука

космос - риа наука

владимир путин

россия

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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 12 апр - РИА Новости. России надо успешно ответить на вызовы по освоению космоса, заявил президент России Владимир Путин."Хотел бы подчеркнуть, нам нужно успешно ответить на вызовы в освоении космоса. Чтобы здесь, на земле, эффективнее решать национальные задачи развития, укреплять нашу безопасность и технологический суверенитет, создавать передовые разработки в области робототехники и микроэлектроники, экологии, медицины, новой энергетики, а также навигации и связи", - сказал он на церемонии награждения космонавтов.

https://ria.ru/20220412/kosmos-1782938042.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

космос - риа наука, владимир путин, россия