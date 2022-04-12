https://ria.ru/20220412/kosmos-1783057936.html
Путин призвал ответить на вызовы по освоению космоса
Путин призвал ответить на вызовы по освоению космоса - РИА Новости, 12.04.2022
Путин призвал ответить на вызовы по освоению космоса
России надо успешно ответить на вызовы по освоению космоса, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T11:27
2022-04-12T11:27
2022-04-12T12:22
наука
космос - риа наука
владимир путин
россия
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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 12 апр - РИА Новости. России надо успешно ответить на вызовы по освоению космоса, заявил президент России Владимир Путин."Хотел бы подчеркнуть, нам нужно успешно ответить на вызовы в освоении космоса. Чтобы здесь, на земле, эффективнее решать национальные задачи развития, укреплять нашу безопасность и технологический суверенитет, создавать передовые разработки в области робототехники и микроэлектроники, экологии, медицины, новой энергетики, а также навигации и связи", - сказал он на церемонии награждения космонавтов.
https://ria.ru/20220412/kosmos-1782938042.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, владимир путин, россия
11:27 12.04.2022 (обновлено: 12:22 12.04.2022)
Путин призвал ответить на вызовы по освоению космоса
Президент Путин призвал успешно ответить на вызовы по освоению космоса
КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 12 апр - РИА Новости. России надо успешно ответить на вызовы по освоению космоса, заявил президент России Владимир Путин.
"Хотел бы подчеркнуть, нам нужно успешно ответить на вызовы в освоении космоса. Чтобы здесь, на земле, эффективнее решать национальные задачи развития, укреплять нашу безопасность и технологический суверенитет, создавать передовые разработки в области робототехники и микроэлектроники, экологии, медицины, новой энергетики, а также навигации и связи", - сказал он на церемонии награждения космонавтов.