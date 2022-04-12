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Путин вручил государственные награды космонавтам - РИА Новости, 12.04.2022
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Путин вручил государственные награды космонавтам
Путин вручил государственные награды космонавтам - РИА Новости, 12.04.2022
Путин вручил государственные награды космонавтам
Президент России Владимир Путин в День космонавтики вручает госнаграды сотрудникам ФГБУ "Научно-исследовательский испытательный центр подготовки имени Ю.А... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T11:31
2022-04-12T14:15
космос - риа наука
владимир путин
александр скворцов
олег скрипочка
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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 12 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в День космонавтики вручает госнаграды сотрудникам ФГБУ "Научно-исследовательский испытательный центр подготовки имени Ю.А. Гагарина"."Каждый из нас испытывает сегодня особые чувства. Это неподдельная гордость за поколения, которые совершили грандиозный технологический прорыв. Одновременно это вера в будущее, в нашу силу и последовательное развитие, в то, что мы обязательно добьемся всех поставленных целей. Уверен, уверен, что так и будет", - сказал он. Президент отметил, что поскольку церемонии награждения ждали долго, чтобы провести ее в максимально торжественной, праздничной обстановке, вручить награды для него большое удовольствие.Путин прибыл на космодром "Восточный" вместе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Ранее с вертолета они осмотрели ход работ на космодроме.Звания Героя Российской Федерации и почетного звания "Летчик-космонавт Российской Федерации" удостоен космонавт-испытатель ФГБУ "Научно-исследовательский испытательный центр подготовки имени Ю.А. Гагарина" Сергей Прокопьев.Орден "За заслуги перед Отечеством" III степени получили инструктор-космонавт-испытатель ФГБУ "Научно-исследовательский испытательный центр подготовки имени Ю.А. Гагарина" Александр Скворцов и ведущий специалист ФГБУ "Научно-исследовательский испытательный центр подготовки имени Ю.А. Гагарина" Олег Скрипочка.
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космос - риа наука, владимир путин, александр скворцов, олег скрипочка
11:31 12.04.2022 (обновлено: 14:15 12.04.2022)
 
Путин вручил государственные награды космонавтам

Президент Путин вручил госнаграды космонавтам Прокопьеву, Скворцову и Скрипочке

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и ведущий специалист Научно-исследовательского испытательного центра подготовки имени Ю. А. Гагарина Олег Скрипочка, награжденный орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени
Президент России Владимир Путин и ведущий специалист Научно-исследовательского испытательного центра подготовки имени Ю. А. Гагарина Олег Скрипочка, награжденный орденом За заслуги перед Отечеством III степени - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 12 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в День космонавтики вручает госнаграды сотрудникам ФГБУ "Научно-исследовательский испытательный центр подготовки имени Ю.А. Гагарина".
"Каждый из нас испытывает сегодня особые чувства. Это неподдельная гордость за поколения, которые совершили грандиозный технологический прорыв. Одновременно это вера в будущее, в нашу силу и последовательное развитие, в то, что мы обязательно добьемся всех поставленных целей. Уверен, уверен, что так и будет", - сказал он. Президент отметил, что поскольку церемонии награждения ждали долго, чтобы провести ее в максимально торжественной, праздничной обстановке, вручить награды для него большое удовольствие.
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Звания Героя Российской Федерации и почетного звания "Летчик-космонавт Российской Федерации" удостоен космонавт-испытатель ФГБУ "Научно-исследовательский испытательный центр подготовки имени Ю.А. Гагарина" Сергей Прокопьев.
Орден "За заслуги перед Отечеством" III степени получили инструктор-космонавт-испытатель ФГБУ "Научно-исследовательский испытательный центр подготовки имени Ю.А. Гагарина" Александр Скворцов и ведущий специалист ФГБУ "Научно-исследовательский испытательный центр подготовки имени Ю.А. Гагарина" Олег Скрипочка.
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