https://ria.ru/20220412/kosmonavty-1783059183.html

Путин вручил государственные награды космонавтам

Путин вручил государственные награды космонавтам - РИА Новости, 12.04.2022

Путин вручил государственные награды космонавтам

Президент России Владимир Путин в День космонавтики вручает госнаграды сотрудникам ФГБУ "Научно-исследовательский испытательный центр подготовки имени Ю.А... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T11:31

2022-04-12T11:31

2022-04-12T14:15

космос - риа наука

владимир путин

александр скворцов

олег скрипочка

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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 12 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в День космонавтики вручает госнаграды сотрудникам ФГБУ "Научно-исследовательский испытательный центр подготовки имени Ю.А. Гагарина"."Каждый из нас испытывает сегодня особые чувства. Это неподдельная гордость за поколения, которые совершили грандиозный технологический прорыв. Одновременно это вера в будущее, в нашу силу и последовательное развитие, в то, что мы обязательно добьемся всех поставленных целей. Уверен, уверен, что так и будет", - сказал он. Президент отметил, что поскольку церемонии награждения ждали долго, чтобы провести ее в максимально торжественной, праздничной обстановке, вручить награды для него большое удовольствие.Путин прибыл на космодром "Восточный" вместе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Ранее с вертолета они осмотрели ход работ на космодроме.Звания Героя Российской Федерации и почетного звания "Летчик-космонавт Российской Федерации" удостоен космонавт-испытатель ФГБУ "Научно-исследовательский испытательный центр подготовки имени Ю.А. Гагарина" Сергей Прокопьев.Орден "За заслуги перед Отечеством" III степени получили инструктор-космонавт-испытатель ФГБУ "Научно-исследовательский испытательный центр подготовки имени Ю.А. Гагарина" Александр Скворцов и ведущий специалист ФГБУ "Научно-исследовательский испытательный центр подготовки имени Ю.А. Гагарина" Олег Скрипочка.

https://ria.ru/20211020/soyuz-1755310487.html

https://ria.ru/20211202/zhizn-1761779654.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

космос - риа наука, владимир путин, александр скворцов, олег скрипочка