https://ria.ru/20220412/kosmonavtika-1783056530.html

Путин поздравил россиян с Днем космонавтики

Путин поздравил россиян с Днем космонавтики - РИА Новости, 12.04.2022

Путин поздравил россиян с Днем космонавтики

Президент России Владимир Путин на космодроме Восточный поздравил сотрудников с Днем космонавтики, выразив уверенность, что РФ добьется всех поставленных целей... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T11:25

2022-04-12T11:25

2022-04-12T14:07

общество

россия

владимир путин

день космонавтики

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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 12 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на космодроме Восточный поздравил сотрудников с Днем космонавтики, выразив уверенность, что РФ добьется всех поставленных целей в космической отрасли."Каждый из нас испытывает сегодня особые чувства. Это неподдельная гордость за поколение, которое совершило технологический прорыв, это вера в будущее, в нашу силу и последовательное развитие в то, что мы обязательно добьемся поставленных целей. Уверен, что так и будет", - сказал Путин на церемонии награждения госнаградами сотрудников Научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов.Позже, во время общения с рабочими на космодроме Восточный он отметил, что все свершения в космосе начинались еще в Советском Союзе."Это заслуга была всего Советского союза", - добавил Путин.Сегодня, по его словам, развитие космической отрасли в стране продолжается."Да, в других условиях, но мы продолжаем кооперацию", - добавил президент.

https://radiosputnik.ria.ru/20220412/1783027729.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, владимир путин, день космонавтики