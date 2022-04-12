https://ria.ru/20220412/kosmonavtika-1783056530.html
Путин поздравил россиян с Днем космонавтики
Путин поздравил россиян с Днем космонавтики - РИА Новости, 12.04.2022
Путин поздравил россиян с Днем космонавтики
Президент России Владимир Путин на космодроме Восточный поздравил сотрудников с Днем космонавтики, выразив уверенность, что РФ добьется всех поставленных целей... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T11:25
2022-04-12T11:25
2022-04-12T14:07
общество
россия
владимир путин
день космонавтики
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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 12 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на космодроме Восточный поздравил сотрудников с Днем космонавтики, выразив уверенность, что РФ добьется всех поставленных целей в космической отрасли."Каждый из нас испытывает сегодня особые чувства. Это неподдельная гордость за поколение, которое совершило технологический прорыв, это вера в будущее, в нашу силу и последовательное развитие в то, что мы обязательно добьемся поставленных целей. Уверен, что так и будет", - сказал Путин на церемонии награждения госнаградами сотрудников Научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов.Позже, во время общения с рабочими на космодроме Восточный он отметил, что все свершения в космосе начинались еще в Советском Союзе."Это заслуга была всего Советского союза", - добавил Путин.Сегодня, по его словам, развитие космической отрасли в стране продолжается."Да, в других условиях, но мы продолжаем кооперацию", - добавил президент.
https://radiosputnik.ria.ru/20220412/1783027729.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин, день космонавтики
11:25 12.04.2022 (обновлено: 14:07 12.04.2022)
Путин поздравил россиян с Днем космонавтики
Президент Путин поздравил россиян с Днем космонавтики
КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 12 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на космодроме Восточный поздравил сотрудников с Днем космонавтики, выразив уверенность, что РФ добьется всех поставленных целей в космической отрасли.
"Каждый из нас испытывает сегодня особые чувства. Это неподдельная гордость за поколение, которое совершило технологический прорыв, это вера в будущее, в нашу силу и последовательное развитие в то, что мы обязательно добьемся поставленных целей. Уверен, что так и будет", - сказал Путин на церемонии награждения госнаградами сотрудников Научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов.
Позже, во время общения с рабочими на космодроме Восточный он отметил, что все свершения в космосе начинались еще в Советском Союзе.
"Это заслуга была всего Советского союза", - добавил Путин
.
Сегодня, по его словам, развитие космической отрасли в стране продолжается.
"Да, в других условиях, но мы продолжаем кооперацию", - добавил президент.