https://ria.ru/20220412/kosmonavt-1783206691.html

Рогозин заявил о готовности организовать полет белорусского космонавта

Рогозин заявил о готовности организовать полет белорусского космонавта - РИА Новости, 12.04.2022

Рогозин заявил о готовности организовать полет белорусского космонавта

РФ постарается быстро подготовить белорусского космонавта, чтобы он мог полететь осенью 2023 года, заявил журналистам гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T20:46

2022-04-12T20:46

2022-04-12T22:57

наука

дмитрий рогозин

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владимир путин

белоруссия

россия

роскосмос

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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 12 апр – РИА Новости. РФ постарается быстро подготовить белорусского космонавта, чтобы он мог полететь осенью 2023 года, заявил журналистам гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."Мы постараемся их быстро подготовить с тем, чтобы осенью 2023 года белорусский космонавт или космонавтка осуществили свой первый полет", - сказал Рогозин."Впервые принято решение, что гражданин Республики Беларусь летит в рамках Федеральной космической программы, то есть он не иностранец, мы его воспринимаем в отряде космонавтов как своего будущего профессионального коллегу", - подчеркнул он.По словам Рогозина, такой полет будет "первой ласточкой того, что пилотируемая космонавтика становится общей для Союзного государства".В день космонавтики 12 апреля космодром Восточный посетили президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко, а также гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

https://ria.ru/20220412/kosmos-1783154595.html

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Наталья Макарова

дмитрий рогозин, александр лукашенко, владимир путин, белоруссия, россия, роскосмос