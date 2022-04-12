20:46 12.04.2022 (обновлено: 22:57 12.04.2022)
Рогозин заявил о готовности организовать полет белорусского космонавта
Рогозин: Россия постарается организовать полет белорусского космонавта осенью 2023 года
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкТренажер Центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина
Тренажер Центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина. Архивное фото
КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 12 апр – РИА Новости. РФ постарается быстро подготовить белорусского космонавта, чтобы он мог полететь осенью 2023 года, заявил журналистам гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"Мы постараемся их быстро подготовить с тем, чтобы осенью 2023 года белорусский космонавт или космонавтка осуществили свой первый полет", - сказал Рогозин.
"Впервые принято решение, что гражданин Республики Беларусь летит в рамках Федеральной космической программы, то есть он не иностранец, мы его воспринимаем в отряде космонавтов как своего будущего профессионального коллегу", - подчеркнул он.
По словам Рогозина, такой полет будет "первой ласточкой того, что пилотируемая космонавтика становится общей для Союзного государства".
В день космонавтики 12 апреля космодром Восточный посетили президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко, а также гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
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