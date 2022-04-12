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Полет белорусского космонавта может состояться в следующем году - РИА Новости, 12.04.2022
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Наука
https://ria.ru/20220412/kosmonavt-1783124727.html
Полет белорусского космонавта может состояться в следующем году
Полет белорусского космонавта может состояться в следующем году - РИА Новости, 12.04.2022
Полет белорусского космонавта может состояться в следующем году
Полет космонавта из Белоруссии может состояться в следующем году, заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с белорусским коллегой. РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T15:16
2022-04-12T15:44
наука
космос - риа наука
роскосмос
владимир путин
белоруссия
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КОСМОДРОМ "ВОСТОЧНЫЙ" (Амурская область), 12 апр - РИА Новости. Полет космонавта из Белоруссии может состояться в следующем году, заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с белорусским коллегой."Такой полет может состояться уже в следующем году", - сказал Путин.Ранее он дал поручение "Роскосмосу" обеспечить необходимую для этого подготовительную работу.
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космос - риа наука, роскосмос, владимир путин, белоруссия
15:16 12.04.2022 (обновлено: 15:44 12.04.2022)
 
Полет белорусского космонавта может состояться в следующем году

Президент Путин: полет белорусского космонавта может состояться в следующем году

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время поездки на космодром Восточный
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время поездки на космодром Восточный - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время поездки на космодром Восточный
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КОСМОДРОМ "ВОСТОЧНЫЙ" (Амурская область), 12 апр - РИА Новости. Полет космонавта из Белоруссии может состояться в следующем году, заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с белорусским коллегой.
"Такой полет может состояться уже в следующем году", - сказал Путин.
Ранее он дал поручение "Роскосмосу" обеспечить необходимую для этого подготовительную работу.
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