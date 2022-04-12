https://ria.ru/20220412/kosmonavt-1783124727.html
Полет белорусского космонавта может состояться в следующем году
Полет белорусского космонавта может состояться в следующем году - РИА Новости, 12.04.2022
Полет белорусского космонавта может состояться в следующем году
Полет космонавта из Белоруссии может состояться в следующем году, заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с белорусским коллегой. РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T15:16
2022-04-12T15:16
2022-04-12T15:44
наука
космос - риа наука
роскосмос
владимир путин
белоруссия
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КОСМОДРОМ "ВОСТОЧНЫЙ" (Амурская область), 12 апр - РИА Новости. Полет космонавта из Белоруссии может состояться в следующем году, заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с белорусским коллегой."Такой полет может состояться уже в следующем году", - сказал Путин.Ранее он дал поручение "Роскосмосу" обеспечить необходимую для этого подготовительную работу.
https://ria.ru/20220412/prazdnik-1783011204.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, роскосмос, владимир путин, белоруссия
15:16 12.04.2022 (обновлено: 15:44 12.04.2022)
Полет белорусского космонавта может состояться в следующем году
Президент Путин: полет белорусского космонавта может состояться в следующем году