https://ria.ru/20220412/kosmonavt-1783124727.html

Полет белорусского космонавта может состояться в следующем году

Полет белорусского космонавта может состояться в следующем году - РИА Новости, 12.04.2022

Полет белорусского космонавта может состояться в следующем году

Полет космонавта из Белоруссии может состояться в следующем году, заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с белорусским коллегой. РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T15:16

2022-04-12T15:16

2022-04-12T15:44

наука

космос - риа наука

роскосмос

владимир путин

белоруссия

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КОСМОДРОМ "ВОСТОЧНЫЙ" (Амурская область), 12 апр - РИА Новости. Полет космонавта из Белоруссии может состояться в следующем году, заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с белорусским коллегой."Такой полет может состояться уже в следующем году", - сказал Путин.Ранее он дал поручение "Роскосмосу" обеспечить необходимую для этого подготовительную работу.

https://ria.ru/20220412/prazdnik-1783011204.html

белоруссия

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

космос - риа наука, роскосмос, владимир путин, белоруссия